Powodzie na południu Niemiec. W akcji ratunkowej zginął strażak RDC 02.06.2024 14:37 Utrzymujące się od kilku dni, intensywne opady deszczu doprowadziły do powodzi w południowej części Niemiec. Kilka gmin ogłosiło stan klęski żywiołowej, setki ludzi ewakuowano. Jedyną dotąd ofiarą śmiertelną powodzi jest strażak, który zginął podczas akcji ratunkowej pod Monachium.

Powódź w Niemczech/zdjęcie ilustracyjne (autor: pixabay)

Intensywne opady w Niemczech doprowadziły do zalania części kraju. Szczególnie dotknięte powodziami są kraje związkowe Bawaria i Badenia-Wirtembergia. Do soboty wieczorem stan klęski żywiołowej ogłosiło 10 bawarskich gmin, ponieważ woda w Dunaju i kilku jego dopływach podniosła się do niebezpiecznego poziomu – informuje „Sueddeutsche Zeitung”.

Zginął strażak

Nie żyje strażak, który wraz z trzema kolegami płynął gumowym pontonem, aby ratować jedną z rodzin w Pfaffenhofen an der Ilm w Bawarii, ok. 35 km na północ od Monachium. 42-latek zginął, gdy ponton się wywrócił; pozostali strażacy zostali uratowani – poinformowały lokalne władze.

W nocy z soboty na niedzielę w tej samej okolicy udało się uratować mieszkańców dwóch domów spokojnej starości. Około 140 pensjonariuszy przewieziono do szpitala.

W sobotę wieczorem z powodu osuwisk ziemi wykoleiły się dwa wagony pociągu ICE w Schwaebisch Gmuend w Badenii-Wirtembergii. Jak przekazały niemieckie koleje, z torów wypadły dwa pierwsze wagony, ale nie przewróciły się. Żaden z pasażerów nie odniósł obrażeń, ewakuowano ich z pociągu. Koleje ostrzegają, że należy spodziewać się poważnych utrudnień, w tym odwoływania połączeń i opóźnień.

Ewakuacja w Augsburgu

Wicekanclerz Niemiec, minister gospodarki i ochrony klimatu Robert Habeck oraz premier Bawarii Markus Soeder odwiedzili w niedzielę dotknięte powodzią miasto Reichertshofen, gdzie podziękowali służbom ratowniczym za ich pracę. Soeder przekazał dziennikarzom, że ok. 40 tys. osób jest zaangażowanych w walkę ze skutkami powodzi i w ratowanie mieszkańców. Zaapelował też o poważne traktowanie ostrzeżeń o zagrożeniach, w tym powodziowych, które wysyłane są na telefony mieszkańców.

Niemiecka Służba Meteorologiczna (DWD) przewiduje stopniowe ustępowanie intensywnych opadów deszczu, ale ostrzega przed silnymi burzami w kilku regionach Bawarii. Szczególnie zagrożone są okolice Augsburga, Norymbergi, Bambergu i Ratyzbony. W Augsburgu w nocy władze wezwały mieszkańców do ewakuacji.

Czytaj też: Jedna osoba ranna i prawie 130 interwencji. Strażacy podsumowali ulewę w Płocku