Dziś poznamy laureata lub laureatów Pokojowej Nagrody Nobla RDC 11.10.2024 08:11 Dziś o godzinie 11.00 poznamy tegorocznego laureata bądź laureatów Pokojowej Nagrody Nobla. Ta jest przyznawana za „najlepszą pracę na rzecz braterstwa między narodami, likwidacji lub redukcji stałych armii oraz za udział i promocję stowarzyszeń pokojowych”. Zwycięzcy wyróżnienia otrzymują medale z wizerunkiem Alfreda Nobla, kaligrafowane dyplomy oraz 11 milionów koron, czyli prawie 4 i pół miliona złotych, w każdej z sześciu dziedzin.

Nagroda Nobla (autor: Wikipedia)

W tym roku do Nagrody Pokojowej zgłoszono 286 nominacji. Nie wiadomo jednak ani kim są nominowani, ani kto ich nominował. Norweski Komitet Noblowski zastrzega sobie prawo do trzymania tych informacji w tajemnicy przez 50 lat. Klauzula tajności zabrania również informowania samych nominowanych, nawet w prywatnych rozmowach.

Wśród tegorocznych nominowanych jest między innymi organizacja Emergency Response Rooms działająca w Sudanie, Agencja Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA), palestyńska grupa broniąca praw człowieka "al-Haq" oraz Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości. Zgłoszona została też między innymi kandydatura papieża Franciszka, prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego oraz sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa.

W ubiegłym (2023) roku Pokojową Nagrodę Nobla otrzymała uwięziona irańska aktywistka Narges Mohammadi, za walkę z uciskiem kobiet w Iranie oraz walkę na rzecz promowania praw człowieka i wolności dla wszystkich. Noblistka odbywa wyrok 10 lat i 9 miesięcy więzienia za działania na szkodę bezpieczeństwa narodowego i propagandę przeciwko państwu.

Historia pokojowego Nobla

Pokojowy Nobel jest przyznawany od 1901 roku i stanowi wyraz najwyższego uznania dla osób i organizacji, działających na rzecz pokoju. Uroczyste wręczenie odbywa się zawsze 10 grudnia w Oslo.

W przeciwieństwie do wyróżnień w pozostałych dziedzinach, Pokojową Nagrodę Nobla przyznaje nie instytucja szwedzka, a Norweski Komitet Noblowski, złożony z pięciu członków powoływanych przez Storting, tamtejszy parlament.

Dotychczas Pokojowa Nagroda Nobla została wręczona 104 razy. Wyróżnionych zostało łącznie 141 laureatów, w tym 111 to laureaci indywidualni, zaś 30 to organizacje. Warto wiedzieć, że de facto zostało wyróżnionych 27 organizacji, gdyż Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża otrzymał Nobla trzykrotnie, a Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców - dwukrotnie.

W gronie pokojowych noblistów znajduje się Lech Wałęsa. Otrzymał wyróżnienie w 1983 roku jako przywódca Solidarności. Ponieważ obawiał się trudności czynionych mu przez władze komunistyczne w powrocie do kraju, nagrodę odebrała za niego żona - Danuta Wałęsa.

