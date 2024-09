Dziś Ziemię minie kilkanaście planetoid. Największa ma nawet 2,5 kilometra średnicy RDC 15.09.2024 05:43 15 września w bezpiecznych odległościach od naszej planety przeleci kilkanaście planetoid, z których największa ma nawet 2,5 kilometra średnicy – wskazują dane Center for Near Earth Object Studies (CNEOS).

Asteroida (autor: Pixabay)

Gdy spojrzymy na listę przewidywanych przelotów asteroid koło Ziemi, zobaczymy w dniu 15 września nagromadzenie dużych obiektów. Największym spośród nich jest planetoida 459386 (2012 KJ11) o rozmiarach szacowanych na od 1,1 do 2,4 km.

Zderzenie z tak dużym obiektem miałoby katastrofalne skutki. Według modeli dla nieco mniejszego ciała (planetoida Didymos, średnica 780 m), powstałby krater o średnicy 11 km i głębokości 600 metrów. Uderzenie wywołałoby trzęsienie Ziemi o magnitudzie 7,4 w skali Richtera, odczuwalne na dystansie nawet 500 km. Fala ciśnienia wybiłaby szyby w oknach nawet w odległości 1600 km od miejsca uderzenia. Gdyby planetoida trafiła w ocean, powstałaby wielka fala tsunami.

Jakie planetoidy miną Ziemię?

Na szczęście obiekty przelatujące 15 września miną nas w bezpiecznych odległościach. Dla 459386 (2012 KJ11) będzie 0,19 jednostki astronomicznej, czyli prawie 29 mln km.

Następna pod względem wielkości jest planetoida 497096 (2004 BW1) o rozmiarach pomiędzy 430 a 960 metrów. Minie nas o jeszcze jeden milion kilometrów dalej niż ta większa. Troszkę bliżej przeleci (1989 AZ) o wielkości ocenianej na od 310 do 690 metrów – dystans wyniesie 28 mln km. Z kolei planetoida 537098 (2015 GZ45) szacowana jest na od 370 do 830 metrów wielkości i przeleci 25 mln km od nas.

Dodajmy, że spośród sporych planetoid, dwa dni później (17 września) w odległości 2,5 razy dalszej niż Księżyc, minie nas ciało (2024 ON) o rozmiarach ocenianych na od 210 do 470 metrów.

Pozostałe asteroidy z 15 września są zdecydowanie mniejsze: (2024 RT3) ma według szacunków pomiędzy 17-37 metrów, (2020 RV5) – 44-99 metrów, (2024 RM10) – 19-43 metry, (2024 RQ5) – 6,6-15 metrów, (2024 RS4) – 14-32 metry, (2023 RA16) – 35-78 metrów, (2024 RX4) – 17-39 metrów, (2019 DJ1) – 12-26 metrów.

Spośród nich najbliżej przeleci (2024 RQ5), w dystansie 0,00288 jednostki astronomicznej, czyli 431 tysięcy kilometrów. To odległość podobna do dystansu do Księżyca, którego średnia odległość od Ziemi wynosi 384 tysiące kilometrów.

Asteroidy w kosmosie

Wielkości wymienionych asteroid pokazują, jak małe obiekty są w stanie obecnie śledzić w kosmosie astronomowie. W tymczasowych oznaczeniach pierwsza liczba oznacza rok odkrycia. Pokazuje to więc także, że odkrywamy obecnie sporo nieznanych dotąd ciał, potencjalnie groźnych dla Ziemi w przyszłości.

Naukowcy prowadzą nieustanne obserwacje przestrzeni kosmicznej, śledząc znane planetoidy i poszukując nowych. Są ku temu dedykowane teleskopy i projekty obserwacyjne.

Na stronie Center for Near Earth Object Studies (CNEOS) można sprawdzić listę przewidywanych zbliżeń asteroid do Ziemi na wiele miesięcy naprzód.

