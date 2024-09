ONZ będzie pilnie dostarczać żywność do Libanu 29.09.2024 10:03 Światowy Program Żywnościowy (WFP) zainicjował pilną operację dostarczania pomocy żywnościowej dla miliona osób dotkniętych eskalacją konfliktu w Libanie – poinformowała w niedzielę ta organizacja, która jest agencją ONZ. W sobotę w nalotach zginęły 33 osoby, a 195 zostało rannych.

Konflikt Izraela z Libanem (autor: EPA/AHMED JALIL Dostawca: PAP/EPA.)

WFP, z siedzibą w Rzymie, "rozprowadza racje żywnościowe, chleb, ciepłe dania oraz paczki wśród rodzin znajdujących się w obozach w całym kraju" – podano w oświadczeniu.

"Eskalacja konfliktu w ten weekend uwypukliła potrzebę natychmiastowej reakcji humanitarnej" – podkreślił WFP.

Ataki Izraela na Liban

Armia izraelska poinformowała w niedzielę o "dziesiątkach" nowych uderzeń wymierzonych w szyicką organizację terrorystyczną Hezbollah w Libanie. Dwa dni wcześniej siły izraelskie zabiły jej wpływowego przywódcę Hasana Nasrallaha w ataku bombowym na przedmieściach Bejrutu.

- W ciągu kilku dni pomoc WFP dotarła do tysięcy nowych osób, które musiały opuścić miejsce zamieszkania – oznajmił dyrektor WFP na Liban Matthew Hollingworth.

Zaznaczył, że wobec zaostrzania się kryzysu organizacja szykuje się do pomocy nawet milionowi osób w postaci gotówki oraz żywności i zaapelował do wspólnoty międzynarodowej o przekazanie około 105 mln dolarów na sfinansowanie tej operacji do końca roku.

Dziesiątki ofiar i rannych

W izraelskich nalotach na Liban zginęły w sobotę 33 osoby, a 195 zostało rannych - przekazało ministerstwo zdrowia. Izrael prowadzi od poniedziałku intensywne naloty na Liban. Od tego czasu z domów uciekło milion Libańczyków - powiedział w sobotę minister Naser Jasin, odpowiedzialny za pomoc uchodźcom.

W sumie od poniedziałku w nalotach zginęło ok. 800 osób, a kilka tysięcy zostało rannych.

Izrael podkreśla, że naloty są wymierzone w infrastrukturę i bojowników terrorystycznego Hezbollahu, a celem operacji jest przywrócenie bezpieczeństwa na północy kraju, z której przed atakami tej organizacji musiało uciekać ponad 60 tys. mieszkańców.

Według wcześniejszych szacunków libańskiego MSZ przed nalotami do innych regionów kraju i za granicę uciekło około pół miliona ludzi. W Libanie mieszka ok. 5,5 mln osób.

Konflikt z Hezbollahem

Hezbollah od dekad z różną intensywnością walczy z Izraelem, a od wybuchu wojny w Strefie Gazy jesienią 2023 roku regularnie ostrzeliwuje północ tego państwa, co spotyka się z silnymi kontratakami. Grupa deklaruje, że okazuje w ten sposób solidarność z palestyńskim Hamasem i zaprzestanie ostrzałów, jeżeli zostanie zawarty rozejm w Gazie.

Wzajemne ostrzały do niedawna ograniczały się do terenów przygranicznych. Wymusiły jednak ewakuację kilkudziesięciu tysięcy cywilów z północy Izraela i południa Libanu. W ubiegłym tygodniu izraelski rząd uznał umożliwienie bezpiecznego powrotu wewnętrznych uchodźców do domów za oficjalny cel wojenny.

Izrael informuje, że kampania znacznie osłabiła potencjał bojowy Hezbollahu. Zabito w niej też większość wyższych dowódców tej wspieranej przez Iran grupy. W piątek w nalocie na Bejrut zginął przywódca Hezbollahu Hasan Nasrallah.

