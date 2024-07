Wybory w USA. W. Łobodziński o rezygnacji J. Bidena: trudno mówić o samodzielnej decyzji Miłosz Kuter 22.07.2024 08:47 Trudno mówić o samodzielnej decyzji Bidena - tak rezygnację kandydata Demokratów z udziału w wyborach na prezydenta USA skomentował w Polskim Radiu RDC Wojciech Łobodziński z działu zagranicznego Polskiej Agencji Prasowej. Decyzję o wycofaniu się obecny prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił na platformie X wczoraj wieczorem. Jak stwierdził w oświadczeniu, to decyzja podjęta w interesie USA i Partii Demokratycznej.

Joe Biden zrezygnował z udziału w wyborach (autor: PAP/EPA/JIM LO SCALZO)

Prezydent USA Joe Biden poinformował w niedzielę na platformie X o swoje rezygnacji z udziału w wyborach prezydenckich. Zapowiedział wystąpienie do narodu, w którym uzasadni swoją decyzję oraz zadeklarował, iż do końca kadencji będzie wypełniał swoje obowiązki. Udzielił też poparcia Kamali Harris jako swojej następczyni.

Decyzję obecnego prezydenta USA skomentował w „Poranku RDC” Wojciech Łobodziński z działu zagranicznego Polskiej Agencji Prasowej. Jego zdaniem, to sondaże pogrążyły Bidena.

- Trudno, żeby całą tę sytuację przedstawić jako samodzielne odejście Bidena. Głosy o tym, że on zrezygnuje pojawiały się z tego, co ja pamiętam już we wtorek czy bodajże w środę, ponieważ miał się z nim wtedy spotkać Krajowy Komitet Partii Demokratycznej, no i przedstawić mu po prostu sondaże. No i te wyniki nie były dobre, tak? Tam była katastrofa - wskazał.



Joe Biden wskazał Kamalę Harris jako kandydatkę Demokratów na prezydenta.

- Ona może wystartować z trochę innej pozycji - powiedział Łobodziński. - Obecnie Kamala Harris może być niedoszacowana ze względu na to, że ona po prostu nie miała wokół siebie teraz do tej pory sztabu ludzi, którzy byliby w stanie ją przedstawić jako, no właśnie, jako taką poważną kandydatkę na prezydenta. I tutaj na pewno jest jakaś rezerwa, której nie miał Joe Biden pełniąc już to stanowisko - wyjaśnił.



Teraz wybór Kamali Harris na kandydatkę musi zatwierdzić Partia Demokratyczna.

Czytaj też: Wybory w USA. Joe Biden rezygnuje z kandydowania i udziela poparcia Kamali Harris