Dziś 22. rocznica zamachów terrorystycznych na World Trade Center RDC 11.09.2023 03:50 Dziś 22. rocznica zamachów dokonanych przez terrorystów z Al-Kaidy w Stanach Zjednoczonych. 11 września 2001 roku doszło do serii czterech skoordynowanych ataków za pomocą uprowadzonych samolotów pasażerskich. Terroryści po opanowaniu samolotów skierowali je na obiekty dwóch wież World Trade Center oraz budynku Pentagonu. Zginęło w nich łącznie 2996 osób.

Rocznica zamachów na World Trade Center. Widok na płonące wieże WTC z Brooklynu (autor: newandrew, CC BY 2.0/Wikimedia Commons)

22 lata temu terroryści z paramilitarnej organizacji paramilitarną islamską organizację Al-Kaida po uprowadzeniu czterech samolotów pasażerskich rozbili maszyny, atakując bliźniacze wieże World Trade Center w Nowym Jorku oraz gmach Pentagonu w Waszyngtonie. Planowany czwarty atak udaremnili walczący z terrorystami pasażerowie. Maszyna rozbiła się w pobliżu Shanksville, w Pensylwanii.

W atakach na World Trade Center zginęło 2753 osób. Kiedy runęły nowojorskie wieżowce, zabitych zostało ok. 343 uczestniczących w akcji ratunkowej strażaków oraz 60 policjantów. W ataku na Pentagon zginęły 184 osoby. W rozbitym samolocie w Pensylwanii 40. Podczas ataków zginęło też 19 terrorystów.

Nowy Jork 21 lat temu

Przypominamy za amerykańskimi mediami przebieg ataków z 11 września 2001 roku:

5:45 (wszystkie godziny podano według czasu lokalnego) – Porywacze przechodzą przez kontrolę bezpieczeństwa na lotnisku w Portland w stanie Maine. Wsiadają do samolotu American Airlines lecącego do Bostonu (lot 11).

7:59 – Samolot American Airlines startuje z Bostonu do Los Angeles. Na pokładzie znajduje się 11 członków załogi, 76 pasażerów i pięciu porywaczy.

8:15 – Samolot United Airlines (lot 175) startuje z Bostonu do Los Angeles. Na pokładzie jest 9 członków załogi, 51 pasażerów i pięciu porywaczy.

8:20 – Samolot American Airlines (lot 77) startuje z Waszyngtonu do Los Angeles. Na pokładzie jest 6 członków załogi, 53 pasażerów i pięciu porywaczy.

8:42 – Samolot United Airlines (lot 93) startuje z Newark do San Francisco. Na pokładzie jest 7 członków załogi, 33 pasażerów i czterech porywaczy.

8:46 – Samolot American Airlines - lot 11 - uderza w północną wieżę World Trade Center.

8:50 – Prezydent George W. Bush zostaje zaalarmowany o wydarzeniu. Jego doradcy zakładają, że to tragiczny wypadek.

9:03 – Samolot United Airlines – lot 175 - wbija się w południową wieżę World Trade Center.

9:05 – Prezydent Bush dowiaduje się, że drugi samolot uderzył w World Trade Center. 25 minut później zwraca się w przemówieniu do Amerykanów.

9:36 – Agenci Secret Service ewakuują wiceprezydenta Dicka Cheneya do prezydenckiego centrum operacji kryzysowych pod Białym Domem.

9:37 – Samolot American Airlines – lot 77 – uderza w gmach Pentagonu. Ginie 59 osób w samolocie i 125 na ziemi.

9:42 – Federalna Administracja Lotnictwa USA (FAA) wstrzymuje wszystkie loty nad terytorium USA.

9:45 – Biały Dom i Kapitol zostają ewakuowane.

9:59 – Południowa wieża World Trade Center wali się w ciągu 10 sekund, 56 minut od uderzenia. W budynku i wokół niego ginie ponad 800 osób.

10:03 – Samolot United Airlines – lot 93 - rozbija się w pobliżu Shanksville. 40 osób na pokładzie, nie licząc porywaczy, ginie.

10:15 – Zapada się część gmachu Pentagonu.

10:28 – Północna wieża World Trade Center zawala się w 102 minuty po uderzeniu. Ginie ponad 1600 osób w budynku i wokół niego.

11:02 – Burmistrz Nowego Jorku Rudy Giuliani nakazuje ewakuację południowej części Manhattanu.

17:20 – Po wielogodzinnym pożarze zawala się gmach nr 7 kompleksu World Trade Center, nie ma ofiar.

20:30 – Prezydent Bush przemawia do narodu z Białego Domu, zapewniając, że trwają poszukiwania tych, którzy stoją za zamachami.

Wojna z terroryzmem

Ataki z 11 września były bezpośrednią przyczyną rozpoczęcia tak zwanej wojny z terroryzmem, której pierwszym etapem był atak na rządzony przez talibów Afganistan, gdzie przebywał Osama bin Laden oraz zaostrzenie środków bezpieczeństwa (m.in. na lotniskach) i wprowadzenie w wielu krajach ustaw antyterrorystycznych, które w niektórych przypadkach ograniczają prawa obywatelskie.

Zamach był również przyczyną poważnego kryzysu branży lotniczej i turystyki, pociągnął także za sobą poważne zmiany w procedurach bezpieczeństwa w USA i na całym świecie.

