Radosław Piesiewicz został nowym prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego RDC 22.04.2023 14:09 Radosław Piesiewicz podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego został wybrany na nowego prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl). Za jego kandydaturą głosowało 138 delegatów, a 24 poprało Kewina Rozuma.

Radosław Piesiewicz (autor: RDC)

Prezesi federacji, odpowiednio, koszykówki i sumo byli jedynymi kandydatami do schedy po Andrzeju Kraśnickim, który szefował PKOl od 2010 roku, a niedawno zrezygnował z ubiegania się o reelekcję.

- Chciałbym podziękować wszystkim delegatom za oddane głosy. Bardzo się cieszę z uzyskanego poparcia. Mam nadzieję, że nowa kadencja będzie się układała bardzo dobrze, że będziemy współpracować na wielu płaszczyznach i że do PKOl będą wprowadzane nowości - powiedział nowy prezes.

- 22 kwietnia zmienia się PKOl. Mam nadzieję, że kredyt zaufania, który otrzymałem, zostanie uszanowany i liczę na pełną współpracę ze wszystkimi - z delegatami, członkami zarządu i prezydium. Mam nadzieję, że wspólnie będziemy mogli wiele zakomunikować, bo przed nami wiele pracy, wiele wyzwań różnego rodzaju. PKOl będzie prawdziwym głosem całego polskiego sportu - dodał Piesiewicz.

Jak poinformował, na poniedziałek zostanie zwołany zarząd, podczas którego zapadną decyzje dotyczące jego najbliższych współpracowników w PKOl.

Plany nowego prezesa PKOl

Jednym z priorytetów nowego prezesa, poza pozyskiwaniem dodatkowych środków finansowych, będzie działanie na rzecz utrzymania zakazu rywalizacji sportowców z Rosji i Białorusi w imprezach międzynarodowych.

- Przede mną rozmowy przede wszystkim z moimi odpowiednikami w Stanach Zjednoczonych i Francji, liczę na to, że nasze postulaty i racje, które przyniosły korzyść i wykluczenie Rosjan i Białorusinów w koszykówce, będą miały taki sam skutek dla całego sportu - podkreślił Piesiewicz, który w maju spotka się z wiceprezesem Francuskiego Komitetu Olimpijskiego.

Nowy sternik PKOl zaznaczył także, że organizacja za jego kadencji we wszystkim będzie się różnić od tej za czasów Kraśnickiego.

- To będzie zupełnie inny PKOl. Nie chcę wracać do tego, co było. To będzie PKOl, dla którego najważniejsi będą prezesi polskich związków sportowych, osoby, które są właścicielami tego domu, w którym się znajdujemy. Będziemy na pewno także aktywni pod względem ustawodawczym oraz będziemy bardzo zabiegać o pozyskiwanie środków - zaznaczył.

Kim jest Radosław Piesiewicz?

Urodzony 20 lutego 1981 roku Piesiewicz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami oraz zarządzania nieruchomościami. Jest menedżerem z doświadczeniem w zarządzaniu spółkami prawa handlowego, w tym spółkami giełdowymi. W latach 2016-17 był wiceprezesem Polskiego Związku Piłki Siatkowej, odpowiedzialnym za sprzedaż i marketing.

Funkcję prezesa Polskiego Związku Koszykówki (PZKosz) objął 26 listopada 2018 roku, kiedy w trakcie zjazdu otrzymał w wyborach 63 głosy delegatów, podczas gdy jego kontrkandydat Jacek Jakubowski - 27. Na kolejnym zjeździe 3 października 2022 nie miał rywala - w tajnym głosowaniu uzyskał poparcie 79 z 81 delegatów.

Od 4 stycznia 2018 pełni funkcję prezesa Polskiej Ligi Koszykówki. W lipcu 2022 został doradcą biznesowym w koszykarskiej Lidze Mistrzów, prowadzonej przez FIBA Europe.

W trakcie jego kadencji jako sternika PZKosz reprezentacja Polski mężczyzn po raz pierwszy od 52 lat i drugi w historii wywalczyła awans do turnieju finałowego mistrzostw świata i na mundialu w Chinach w 2019 roku wywalczyła ósme miejsce. W ubiegłorocznym Eurobaskecie biało-czerwoni zajęli czwarte miejsce, najwyższe w mistrzostwach kontynentu od 51 lat. W światowym rankingu drużyna mężczyzn zajmuje obecnie 14. miejsce.

Historyczne sukcesy odnosiły też reprezentacje w koszykówce 3x3. Drużyna mężczyzn zdobyła brązowy medal mistrzostw świata (Amsterdam, 2019), wystąpiła w igrzyskach olimpijskich w Tokio 2021 (siódma lokata) i sięgnęła po brąz mistrzostw Europy (Paryż, 2021), a zespół kobiecy stanął na najniższym stopniu podium ME (Graz, 2022).

Polska uzyskała też prawa organizacji ważnych imprez międzynarodowych. Mistrzostwa świata U-23 w koszykówce 3x3 odbędą się w tym roku w Lublinie, a w 2025 Katowice będą gospodarzem jednej z grup ME mężczyzn.

Radosław Piesiewicz (Prezes @PZKosz) został wybrany przez Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze #PKOl nowym Prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego‼️



Gratulujemy Panie Prezesie‼️ pic.twitter.com/VrNEMFWg2L — PKOl (@PKOL_pl) April 22, 2023

