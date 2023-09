R. Lewandowski pożegna się z kadrą? „Probierz może zaryzykować konflikt” Łukasz Starowieyski 25.09.2023 20:42 Michał Probierz może zaryzykować konflikt z Robertem Lewandowskim, jeśli ten nie zgodzi się na jego warunki - uważa Maciej Śliwowski. Były reprezentant Polski w piłce nożnej skomentował w „Magazynie Sportowym” RDC kwestię obecności kapitana w kadrze narodowej. Lewandowski jest najlepszym strzelcem reprezentacji Polski w historii, zdobył dla niej 81 bramek. Kapitanem jest od 9 lat.

Reprezentacja i Robert Lewandowski - od wielu lat trudno wyobrazić sobie grę drużyny bez jednego z najlepszych zawodników na świecie. Tyle, że ostatnio wokół napastnika Barcelony narosło sporo kontrowersji.

- Opaska Roberta Lewandowskiego jest tylko dlatego, jakim jest piłkarzem, jakie ma CV, jakie ma liczby. Natomiast mentalnym liderem tej grupy on nie był nigdy. Powiem więcej, wydaje mi się, że był człowiekiem, który troszeczkę rozsadzał tę reprezentację od wewnątrz. Tajemnicą Poliszynela było to, że zawsze było wąskie grono piłkarzy zgromadzonych wokół Roberta. Piłkarzy, którzy mieli więcej do powiedzenia, piłkarze, którzy, powiem brzydko, mieli zagwarantowany czasami udział w meczu. Chociażby sposób, w jaki był zwalniany trener Brzęczek świadczy dokładnie o tym, jak zły wpływ na reprezentację miał momentami Robert Lewandowski - mówił w „Magazynie Sportowym” RDC Cezary Olbrycht, dziennikarz Canal Plus.

Głośno mówiło się, że Lewandowski miał udział w zwolnieniach poprzednich trenerów i w powołaniu niektórych zawodników. Ułożenie sobie stosunków z kapitanem to dla Probierza jedne z najbardziej palących tematów.

- Michała cechuje wielka charyzma, on sobie nie pozwoli na pewne rzeczy. Ja wiem o tym, że on może nawet i pójść z Lewandowskim w konflikt. Ale wydaje mi się, że nie będzie tego chciał, bo jeżeli pójdzie z Lewandowskim na udry, to reprezentacja też straci. Będzie się chciał z nim dogadać, ale na swoich warunkach. On mu nie pozwoli na pewne rzeczy. Ja myślę, że Robert Lewandowski jest takim piłkarzem że on też to zrozumie - tłumaczył natomiast Maciej Śliwowski, były reprezentant Polski.

Czasu na ułożenie zasad współpracy jest bardzo mało. Już w październiku reprezentację czekają mecze kolejne mecze eliminacji Mistrzostw Europy z Mołdawią i Wyspami Owczymi.

