Projekt Warszawa rozpoczyna sezon. „Mecz z Resovią będzie bardzo wymagający” Przemysław Paczkowski 22.10.2023 11:58 Start sezonu Plus Ligi dla Projektu Warszawa. Drużyna zagra dziś na wyjeździe z pretendentem do mistrzostwa Polski — Resovią Rzeszów. Projekt wzmocnił się kadrowo przed sezonem. — Zdajemy sobie sprawę, że mecz będzie bardzo trudny i wymagający — mówi wiceprezes i dyrektor sportowy Projektu Warszawa Piotr Gacek.

Projekt Warszawa zmierzy się z Assecco Resovią Rzeszów (autor: Projekt Warszawa/FB)

Projekt Warszawa zmierzy się dziś z faworytem do tytułu Mistrza Polski Assecco Resovią Rzeszów. Projekt wzmocnił się kadrowo przed sezonem. Do drużyny po udanym sezonie dołączył reprezentant Polski — Bartłomiej Bołądź.

Wiceprezes i dyrektor sportowy klubu Piotr Gacek twierdzi, że to nie będzie łatwy mecz.

— Chcę potwierdzić dobrze przygotowanie do sezonu, ale to potwierdzimy dobrą grą. Wynik jest sprawą otwartą. My znamy siłę Resovii Rzeszów i na papierze naprawdę wyglądają bardzo groźnie, bardzo ciekawe transfery. Będzie jednym z wiodących zespołów jeżeli chodzi o Plus Ligę w tym sezonie. Zdajemy sobie sprawę, że mecz będzie bardzo trudny i wymagający — mówi Gacek.

Początek spotkania o godzinie 14.45.

