Lekkoatletyka, strzelectwo, wioślarstwo. W Warszawie 24. Piknik Olimpijski Natalia Rozbicka 27.05.2023 09:23 Wielka sportowa impreza w Warszawie. W sobotę w Parku Kępa Potocka 24. Piknik Olimpijski. W programie masa sportowych atrakcji. Będą spotkania z mistrzami olimpijskimi i gwiazdami sportu a także dziesiątki konkursów dla młodszych i starszych pasjonatów sportu.

13 Piknik Olimpijski (autor: RDC)

- Będzie można spotkać ponad stu medalistów olimpijskich, wziąć od nich autograf, porozmawiać, nawet zmierzyć się z nimi na sportowo. Będziemy promować 3. Igrzyska Europejskie, które już 21 czerwca w Krakowie - zachęca była łuczniczka, medalistka olimpijska, doradca ds. kariery dwutorowej w Polskim Komitecie Olimpijskim, Iwona Marcinkiewicz.

Będzie blisko 50 stanowisk związanych między innymi z takimi dyscyplinami jak: lekkoatletyka, żeglarstwo, wioślarstwo, piłka nożna, czy strzelectwo sportowe. nie zabraknie także Zumbodromu. Atrakcje będą także dla rowerzystów.

- Przejedziemy dystans łączący Tokio z Paryżem. Promujemy Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Dystans to 9706 km. Mamy dość sporo do przejechania na rowerach stacjonarnych. Zapraszamy wszystkich do pomocy - dodała Marcinkiewicz.

Cały program do znalezienia na olimpijski.pl.

Źródło: RDC Autor: Natalia Rozbicka/AA