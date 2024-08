Sportowcy krytykują działaczy po IO w Paryżu. P. Witek: Skończmy ze związkami, trzeba ich zagłodzić Adam Abramiuk 12.08.2024 10:27 Polscy działacze sportowi w większości to jest absolutna patologia - mówił w audycji „Bez ogródek” poseł Koalicji Obywatelskiej Przemysław Witek. Polityk odniósł się do informacji płynących od polskich zawodników, którzy krytykowali funkcjonowanie związków. Sportowcy zwracali uwagę m.in. na to, że związki nie zapewniały im sprzętu na czas, sami musieli też opłacać zgrupowania. Wskazywali także, że działacze pojechali na igrzyska z rodzinami i znajomymi, podczas gdy sportowcy sami nie mogli wziąć swoich partnerów.

Polscy zawodnicy krytykują funkcjonowanie związków. Sportowcy zwracają uwagę m.in. na to, że związki nie zapewniały im sprzętu na czas, sami musieli też opłacać zgrupowania. Wskazują także, że działacze pojechali na igrzyska z rodzinami i znajomymi, podczas gdy sportowcy sami nie mogli wziąć swoich partnerów.

Temat ten poruszyliśmy w audycji „Bez ogródek”. Poseł Koalicji Obywatelskiej Przemysław Witek wskazał, że problem istnieje od dawna i przywołał swoją historię sprzed 10 lat, gdy był pracownikiem Najwyższej Izby Kontroli.

- Byłem na kontroli jako główny specjalista kontroli państwowej z NIK-u w Polskim Związku Badmintona to dochodziło do sytuacji absurdalnych już wtedy, kiedy trenera z Korei przyjęto do związku i nie płacono za niego ZUS-u. I kiedy na zawody do Korei, uwaga, pojechali działacze z żonami, a nie pojechał trener z zawodniczką - mówił.



Potrzebne radykalne działania

Poseł wskazał, że Ministerstwo Sportu działa, przekierowując środki na sport powszechny, a nie do związków. Podkreślił, że działania muszą być radykalne.

- Skończmy ze związkami, z działaczami. Trzeba im poodcinać i ich zagłodzić, i przeformatować podejście do sportu w sposób spektakularny - powiedział.

Minister sportu i turystyki Sławomir Nitras zapewnił, że wszystkie niepokojące sygnały, jakie napłynęły od zawodniczek i zawodników podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu zostaną sumiennie wyjaśnione. We wpisie na portalu X minister dodał, że sportowcy, kibice i cała opinia publiczna mają prawo wiedzieć, ile kosztowały przygotowania polskich sportowców do Igrzysk. "Ta wiedza powinna stać się przedmiotem debaty o efektywności finansowania polskiego sportu, poszczególnych związków sportowych i PKOL"- napisał minister.

Do wpisu dołączono grafiki prezentujące zestawienie finansowania ze środków resortu dla poszczególnych związków. "Konsekwentnie będziemy wymagać pełnej transparentności finansowej ze strony PKOL i związków sportowych"- napisał na portalu X minister sportu i turystyki Sławomir Nitras.

Polscy sportowcy na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu zajęli 42 miejsce w klasyfikacji medalowej. Zdobyli w sumie 10 medali - 1 złoty, 4 srebrne i 5 brązowych. To najsłabszy wynik od 1956 roku, kiedy Polska zdobyła 9 medali. 10 krążków zdobyli też Polacy na Igrzyskach w Atenach w 2004 roku, jednak były to 3 złote, 2 srebrne i 5 brązów.

