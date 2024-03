I. Świątek zawalczy dziś o ćwierćfinał Indian Wells. „Nie sądzę, żeby miała problem z Putincewą” Przemysław Paczkowski 12.03.2024 13:27 Iga Świątek zawalczy o ćwierćfinał Indian Wells. Raszynianka zagra dziś w czwartej rundzie prestiżowego turnieju z Kazaszką Julią Putincewą. Świątek broni w tym roku punkty za półfinał z zeszłego roku.

Iga Świątek (autor: PAP/EPA/RAY ACEVEDO)

Iga Świątek zmierzy się dziś z Kazaszką Julią Putincewą. Zagra z nią o ćwierćfinał Indian Wells. Zdaniem eksperta tenisowego Bartosza Ignacika, Polka powinna wygrać to spotkanie.



— Nie sądzę, żeby miała jakikolwiek problem z Julią Putincewą, bo to jest jednak jeden kaliber, jeśli nie dwa, bądź nawet trzy niżej. Nie sądzę, żeby miała problem w ćwierćfinale z Karoliną Woźniacką, bądź Angelique Kerber. Jak popatrzymy na górną część tej drabinki właśnie, to myślę, że tutaj spokojnie powinniśmy się emocjonować występami Igi w Kalifornii do najbliższej niedzieli — mówił w „Magazynie Sportowym” RDC Ignacik.

Jak dodał dziennikarz Canal Plus Sport, Świątek powinna utrzymać pozycję liderki rankingu do turnieju WTA Finals.



— Ja bym się nie martwił o pozycję pierwszą w rankingu Igi Świątek do końca tego sezonu. Nie widzę takich momentów, gdzie taka zmiana mogłaby nastąpić. Może to będzie Masters dopiero, ale do listopada jeszcze kawał czasu — powiedział Ignacik.

Mecz Świątek - Putincewa ma rozpocząć się o godzinie 19.

