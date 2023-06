Footgolf zawita na Mazowsze? Ogólnopolska liga prawdopodobnie w Pomiechówku RDC 21.06.2023 14:25 Na 15 lipca zaplanowano 5. Rundę Ligi FootGolfa 2023. Możliwe, że zostanie ona rozegrana w Pomiechówku na Mazowszu. Pomimo suszy, która dotknęła pola golfowo-footgolfowe, prezes Polskiej Federacji FootGolfa zaprasza na wydarzenie. — Serdecznie zapraszam wszystkich fanów, którzy chcieliby spróbować — zachęcał Rafał Bielawa.

Rafał Bielawa w Radiu dla Ciebie (autor: RDC)

5. Runda Ligi FootGolfa 2023 prawdopodobnie zostanie rozegrana w Pomiechówku. Dzięki temu, footgolf zawitałby na Mazowsze. Wydarzenie jest planowane na 15 lipca, wtedy zawodnicy z futbolówką wyjdą na pole golfowe.

Prezes Polskiej Federacji FootGolfa Rafał Bielawa w Magazynie Sportowym RDC mówił o wydarzeniu.

— Serdecznie zapraszam wszystkich fanów, którzy chcieliby spróbować. Staramy się wspólnie z Paulem, aby to uruchomić. Troszeczkę w przeszkodzie stanęły nam warunki atmosferyczne, susza, która dotyka każde pole golfowo-footgolfowe w Polsce — mówił Bielawa.

Na antenie Radia dla Ciebie prezes Polskiej Federacji FootGolfa zapewniał, ze połączenie piłki nożnej i golfa jest ciekawą dyscypliną.

— Wykorzystujemy pole golfowe do umiejscowienia tam piłki nożnej rozmiar 5, do specjalnie do tego przystosowanych dołków. Zasady czerpiemy z golfa. Kto najmniejszą ilością kopnięć pokona całe pole, które ma 9 bądź 18 dołków, po prostu wygrywa — wyjaśniał.

Jak podkreślał Bielawa ostatni występ Biało-Czerwonych na Mistrzostwach Świata był wielkim osiągnięciem. Zarówno jeśli chodzi o samo powołanie kadry jak i godne reprezentowanie Polski na arenie międzynarodowej, mimo miejsc poza TOP10.

