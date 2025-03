„Biegam z czystą przyjemnością”. Jak zdobyć dodatkowe pakiety? Adam Abramiuk 10.03.2025 10:34 Ma promować czysty i uczciwy sport. Pod koniec marca impreza „Biegam z czystą przyjemnością” organizowana przez Polską Agencję Antydopingową. Są dwa dystanse: 5 i 10 km. Impreza odbędzie się w Warszawie na terenie Lasku Młocińskiego, a także w Chorzowie, Toruniu, Wrocławiu i Kielcach oraz po raz pierwszy za granicą - w Wiedniu.

Biegam z czystą przyjemnością/zdjęcie archiwalne (autor: RDC)

W ostatnią niedzielę marca impreza „Biegam z czystą przyjemnością”, którą organizuje Polska Agencja Antydopingowa.

- Bieganie z czystą przyjemnością polega przede wszystkim na aktywności fizycznej, która daje radość, która nie polega na tym, że ścigamy się i za wszelką cenę chcemy być pierwszymi na mecie, tylko spotykamy się z ludźmi, cieszymy się tym momentem, tą chwilą i przede wszystkim robimy coś dla zdrowia - mówi Katarzyna Kopeć-Ziemczyk z Polskiej Agencji Antydopingowej.



Żeby robić coś dla zdrowia, nie można robić tego na dopingu. Dlatego akcja ma też charakter edukacyjny.



- Naszą ideą jest to, aby przypominać ludziom, szczególnie sportowcom amatorsko uprawiającym aktywność fizyczną, żeby nie stosowali środków, które im mają pomagać, bo de facto w ogóle im nie pomagają, tylko szkodzą. I przestrzegamy też bardzo, żeby bardzo też uważać na suplementy diety, żeby naprawdę to kontrolować, konsultować, żeby nie brać wszystkiego, co ktoś poleca - wyjaśnia Kopeć-Ziemczyk.

W sumie przygotowano 1300 pakietów startowych. Wszystkie się już rozeszły, ale jest jeszcze możliwość wzięcia udziału w imprezie.

- Udało nam się tutaj troszeczkę wyskubać, że tak powiem, i mamy posiłki pod tytułem „Pięć dodatkowych pakietów na 5. edycję”, więc na stronie facebookowej wydarzenia „Biegam z czystą przyjemnością” można przeczytać informacje o tym, jak ewentualnie można uzyskać jeszcze dodatkowo pakiety - zachęca Katarzyna Kopeć-Ziemczyk.



Z czystą przyjemnością pobiegniemy 30 marca. Są dwa dystanse: 5 i 10 km.

Impreza odbędzie się w Warszawie na terenie Lasku Młocińskiego, a także w Chorzowie, Toruniu, Wrocławiu i Kielcach oraz po raz pierwszy za granicą - w Wiedniu.

