Bartłomiej Marszałek wicemistrzem F1H2O na zawodach w Szardży RDC 18.12.2022 14:08 Bartłomiej Marszałek zajął w niedzielę w Szardży w Zjednoczonych Emiratach Arabskich drugie miejsce w ostatniej, szóstej eliminacji motorowodnych mistrzostwach świata F1H20 Grand Prix Szardży.i w klasyfikacji końcowej cyklu był siódmy

Bartłomiej Marszałek wicemistrzem na zawodach w Szardży (autor: Bartek Marszałek/Twitter)

W finałowym wyścigu po 38 okrążeniach najszybszym okazał się trzykrotny mistrz świata Francuz Philippe Chiappe, dystansując zawodnika Orlen Team o 2,73 oraz Włocha Alberto Comparato o 17,48. W piątek Polak był trzeci.

Dzięki drugiej lokacie i 15 punktom Marszałek zajął ostatecznie siódme miejsce w cyklu.

Prowadzący w klasyfikacji Amerykanin Shawn Torrente nie ukończył wyścigu, a zdobyte wcześniej punkty w pięciu pozwoliły mu utrzymać pozycję lidera równoznaczną z tytułem mistrza świata.

- Jestem zadowolony z siódmego miejsca w tegorocznych mistrzostwach świata. We wcześniejszych zawodach dwukrotnie byłem ósmy, raz urwał mi się numer startowy i ukarano mnie dyskwalifikacją, a tylko raz nie ukończyłem wyścigu z powodów technicznych sprzętu. Za to końcówka sezonu była imponująca; trzecia i druga lokata. Jest więc powód do radości - powiedział Bartłomiej Marszałek.

W zawodach wystartowało 16 z 18 łodzi, po tym, jak Sami Selio z Finlandii zgłosił, że jego pojazd uległ uszkodzeniu podczas kwalifikacji.

Z wyścigu zrezygnowała także Norweżka, Marit Strømøy.

Marszałek jest pierwszym Polakiem biorącym udział w wyścigach w Formule 1 H2O – od lutego 2020 startuje tam w barwach Orlen Team.

Czytaj też: Bartłomiej Marszałek trzeci w Grand Prix Szardży