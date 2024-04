Szkolne boiska otwarte nie tylko w czasie lekcji? Trwa nabór wniosków do programu „Aktywna szkoła”

Ministerstwo Sportu zachęca szkoły do zdjęcia kłódek z przyszkolnych boisk. Trwa nabór wniosków do programu „Aktywna Szkoła”. Resort będzie finansowo wspierać samorządy w zakresie upowszechniania aktywności fizycznej nie tylko wśród uczniów, ale także całych rodzin. Na ten cel do końca roku ma być przeznaczone 335 mln zł.