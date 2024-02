Z Warszawy do miast Polski: gdzie jechać wiosną 28.02.2024 09:49

Lotnisko w Warszawie to największe lotnisko w Polsce. Obsługuje ponad 30 milionów pasażerów rocznie. Bilety lotnicze z Warszawy można kupić do ponad 120 miast na świecie oraz do wszystkich polskich miast, które mają lotniska. Czas trwania krajowych lotów wynosi zazwyczaj do jednej godziny. Cena biletu wynosi do 100 złotych.

Koszt i czas lotu z Warszawy

z Warszawy do Gdańska — 45 minut. Cena biletu — od 90 złotych.

z Warszawy do Krakowa — 50 minut. Cena biletu — od 80 złotych.

z Warszawy do Poznania — 50 minut. Cena biletu — od 70 złotych.

z Warszawy do Katowic — 50 minut. Cena biletu — od 80 złotych.



Bilety na samolot z Warszawy

Tak jak na loty do innych krajów, bilety na krajowe rejsy zaleca się rezerwować z wyprzedzeniem. Zasada ta pomaga zaoszczędzić, ponieważ linie lotnicze często oferują zniżki i promocje. Dlatego ceny za lot kilka miesięcy przed nim mogą być nawet o połowę niższe. Aby znaleźć najkorzystniejszą cenę lub wybrać czas lotu, radzimy porównywać loty. Można to zrobić online na Skyscanner, Google Flights lub Tickets.pl. Należy zwrócić uwagę, że poranne lub wieczorne loty są zazwyczaj tańsze, ale mniej wygodne.

Przy zakupie biletu koniecznie zapoznaj się z zasadami przewozu bagażu. Zazwyczaj w cenę lotu wliczona jest bagaż podręczny o określonych wymiarach i wadze. Zalecamy również rejestrację na lot online. Można to zrobić na 24 lub 48 godzin przed lotem. Rejestracja pasażera na lotnisku jest płatna.

Transport i miejsca warte odwiedzenia

Zalecamy, aby wcześniej dowiedzieć się, jak dostać się z lotniska do centrum lub hotelu. Pomoże to zaoszczędzić czas i pieniądze na drogę. Zaplanuj również trasy i wybierz miejsca, które będą dla Ciebie interesujące.

W tym artykule opowiedzieliśmy, jak dostać się z lotnisk Gdańska, Krakowa, Poznania i Katowic do centrum, a także napisaliśmy, co można zobaczyć w każdym z miast.

Gdańsk

Lotnisko w Gdańsku im. Lecha Wałęsy znajduje się 10 kilometrów od centrum miasta. Kursują stamtąd autobusy i pociągi. Podróż autobusem trwa do 50 minut, a pociągiem - 20 minut. Z lotniska do centrum można również zamówić taksówkę, jednak koszt przejazdu taksówką jest równy połowie ceny biletu lotniczego.

Polakom, którzy przyjechali do Gdańska, będzie interesujące odwiedzić plac Bohaterów Getta, gdzie w czasach II wojny światowej mieszkały żydowskie mniejszości. Polecamy również wizytę w Muzeum Bursztynu, ponieważ to właśnie ten minerał jest swoistym symbolem miasta.

Kraków

Międzynarodowe Lotnisko im. Jana Pawła II znajduje się 11 kilometrów od centrum Krakowa. Do miasta z lotniska można dostać się pociągiem SKA lub autobusem. Podróż do centrum Krakowa pociągiem trwa około 20 minut, a autobusem — około 30 minut.

W pobliżu lotniska znajduje się Muzeum Lotnictwa Polskiego, gdzie wystawione są krajowe samoloty i helikoptery. Nieopodal, w wiosce Balice, znajduje się również gotycki kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zbudowany w XIV wieku. Polakom będzie interesujące odwiedzić Wawelską Katedrę, gdzie niegdyś koronowano polskich królów. Polecamy również wizytę u Czarnej Madonny w Częstochowie. Ikona tej Matki Bożej uważana jest za cudowną.

Poznań

Międzynarodowe Lotnisko Poznań-Ławica znajduje się 7 kilometrów od centrum miasta. Do centrum z lotniska można dojechać autobusem w 40 minut lub pociągiem ekspresowym — w 15 minut.

Lotnisko w Poznaniu jest pierwszym interesującym miejscem dla turystów. Zostało założone w 1913 roku i jest jednym z najstarszych w Polsce. Turystom warto również zobaczyć symbol miasta — kościół Najświętszej Maryi Panny, zbudowany w stylu gotyckim w XV wieku. Znaczącym jest także Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Jego eksponaty opowiadają historię buntu przeciwko niemieckiej okupacji w 1918 roku.

Katowice

Międzynarodowe Lotnisko Katowice-Pyrzowice znajduje się 30 kilometrów od centrum. Kursują stamtąd autobusy i pociągi. Podróż autobusem trwa do 50 minut, a pociągiem - 40 minut. Z lotniska do centrum można zamówić taksówkę, jednak koszt przejazdu taksówką będzie prawie równy pełnej cenie biletu lotniczego.

Katowice są interesujące dla turystów z Polski. Znajduje się tam muzeum Powstań Śląskich, które eksponaty opowiadają o czasach niemieckiej okupacji. W Poznaniu stoi także pomnik polskich oficerów, którzy zostali rozstrzelani przez radzieckie wojska w 1940 roku.