Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro - sprawdź specyfikację nowych produktów chinskiego producenta! 08.03.2023 10:30 Modele Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro to spełnienie marzeń tych użytkowników smartfonów, którzy chcą cieszyć się możliwościami fotograficznymi na wysokim poziomie. Kiedy warto wziąć je pod uwagę? Na które cechy nowych telefonów Xiaomi warto zwrócić uwagę w pierwszej kolejności i gdzie szukać promocji na Xiaomi 13? Oto odpowiedzi!

Xiaomi 13 Pro i Xiaomi 13 – co warto wiedzieć o ich specyfikacji?



Odkąd zapowiedziano nowe telefony od Xiaomi, trudno nie odnieść wrażenia, że marka chce być liderem na rynku telefonów z wyższej półki. Wypuszczając tak praktyczne rozwiązanie, które sprawdzi się zarówno w przypadku amatorów fotografii, jak i zawodowców, chcących czasem porobić zdjęcia czymś mniejszym niż aparat, twórcy spodziewają się niemałego sukcesu. Bardzo możliwe, że go osiągną, ponieważ specyfikacja Xiaomi 13 Pro robi ogromne wrażenie.

Telefon od razu spodobał się osobom z zajawką na nowe technologie. Nic w tym dziwnego, skoro specyfikacja Xiaomi 13 jest na tak wysokim poziomie. Telefon zawdzięcza to współpracy firm Xiaomi i Leica, które pierwszy raz wspólnie opracowały aparat fotograficzny dla smartfonów. Do usług są nie tylko wysokiej jakości obiektywy, ale też kreatywne filtry i intuicyjny interfejs.

Xiaomi 13 pojawiły się 27 lutego, dlatego warto zorientować się co oferują jeszcze ciepłe premierowe flagowce chinskiego producenta. Warto wiedzieć, że telefony są odporne na płyn i wodę (spełniają warunki normy IP68), a nowe smartfony Xiaomi 13 Pro to gratka dla tych, którzy stale cierpią przez krótką żywotność baterii. Telefony Xiaomi 13 są wyposażone w SoC Snapdragon 8 Gen 2, który ma wpływ na zwiększenie wydajność energetycznej układu.

Dokładna specyfikacja nowych telefonów Xiaomi

Szczególnie imponującym wydaje się Xiaomi 13 Pro. Specyfikacja sprzętu robi wrażenie. Leica Vario-Summicron 1:19-2.2/14-75 ASPH obejmuje zakres ogniskowych od 14 mm aż do 75 mm. Aparat posiada 23-milimetrowy szerokokątny obiektyw, a za nim znajduje się calowa matryca marki Sony (IMX989 50 MPix). Xiaomi 13 Pro ma także 14-milimetrowy obiektyw ultraszerokokątny oraz ruchomy teleobiektyw. Osoby, dla których ważna jest jakość wykonywanych zdjęć, będą zachwycone, ponieważ specyfikacja Xiaomi 13 Pro sprawdzi się przy fotografowaniu odległych i bliskich obiektów. Xiaomi 13 Pro nie ma pod tym względem większych ograniczeń, ponieważ można ustawić ostrość na obiekt, który znajduje się... zaledwie 10 centymetrów od aparatu!

Czym do swojej wersji Pro traci zwykła wersja Xiaomi 13? Ma nieco prostszy system robienia zdjęć i nie ma calowej matrycy. Specyfikacja Xiaomi 13 nie jest tak dobra pod względem jakości, jednak świetnie sprawdzi się na użytek prywatny, np. na wakacjach. Za obiektywem tego sprzętu (23 mm) pracuje matryca Sony ( IMX800 50 MPix). Do tego aparat jest szerokokątny (12 mPix) i ma obiektyw 15 mm i teleobiektyw 75 mm. Mówiąc o specyfikacji Xiaomi 13, nie można zapomnieć o zakresie zoomu optycznego, który wynosi od 0,6x do 3,2x.

Specyfikacja Xiaomi Buds 4 Pro i Xiaomi Watch S1 Pro

W przypadku specyfikacji Xiaomi Buds 4 Pro należy wspomnieć o technologii LDAC firmy Sony. Umożliwia ona przesyłanie danych z prędkością do 990 kbps i z głębią bitową do 32 bitów oraz obsługę formatu Hi-Res Audio Wireless. Słuchawki zostały wyposażone w możliwość aktywnej redukcji szumów – do 48 dB. Użytkownik zostaje odizolowany od hałasu. Pozwala to na lepsze skupienie się nawet na ruchliwej ulicy bądź w samolocie. Mówiąc o specyfikacji Xiaomi Buds 4 Pro warto wspomnieć też o funkcji kierunkowego dźwięku przestrzennego. Wykrywa on ruchy głowy użytkownika i we właściwy sposób dostosowuje dźwięk w słuchawkach. Z premiery Xiaomi Buds 4 Pro powinni więc cieszyć się przede wszystkim miłośnicy filmów i seriali. Ich bateria umożliwia działanie do 9 godzin na jednym ładowaniu. Jeśli chodzi o specyfikację Xiaomi Watch S1 Pro, warto wspomnieć o połączeniu klasycznego wzornictwa z nowoczesną technologią. Zegarek jest wyposażony w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,47 cala, obrotową koronę i odporne na zarysowania szafirowe szkło pokrywające ekran. Wraz z premierą Xiaomi Watch S1 Pro można liczyć na pojawienie się dwóch wariantów kolorystycznych – w srebrnej obudowie z brązowym skórzanym paskiem oraz w czarnej obudowie z czarnym paskiem wykonanym z odpornego polimeru. Omawiając specyfikację Xiaomi Watch S1 Pro warto wspomnieć o funkcjach przydatnych dla biegaczy – z myślą o nich przygotowano 10 programów.

Ceny i dostępność Xiaomi Buds 4 Pro i Xiaomi Watch S1 Pro w Polsce

Jeśli chodzi o premierę Xiaomi Watch S1 Pro w Polsce, sprzęt pojawił się w sprzedaży 27 lutego 2023 roku. Cena regularna tego zegarka wynosi 1499 zł. Jest to jednak wydatek, który w wielu przypadkach okaże się opłacalny, dlatego wahające się osoby nie powinny zwlekać z podjęciem decyzji. W przypadku premiery Xiaomi Buds 4 Pro na polskim rynku trzeba poczekać do 8 marca 2023 roku. Zainteresowane osoby będą musiały zapłacić za nie 949 zł. Warto wspomnieć o interesującej promocji, którą przygotował dla klientów producent. Ci, którzy zdecydują się na zakup smartfona Xiaomi 13, mają szansę na otrzymanie w zestawie gratis słuchawek Xiaomi Buds 4 Pro w kolorze czarnym. Należy jednak mieć na uwadze, że promocja jest ograniczona czasowo. Potrwa ona jedynie do 7 marca, dlatego decyzję trzeba podjąć szybko. Jest to jednak bardzo korzysta opcja, dlatego warto rozważyć skorzystanie z niej.

Gdzie najlepiej kupić nowe produkty od Xiaomi?

Wiele osób może zdawać sobie w tym momencie pytanie, gdzie najkorzystniej jest kupić nowe urządzenia od Xiaomi. Ich wątpliwości rozwieje skorzystanie z serwisu Ceneo.pl. Gromadzi on oferty wielu sklepów w jednym miejscu, dlatego każdy użytkownik może sam przekonać się, która opcja będzie dla niego najbardziej opłacalna. Produkty Xiaomi Buds 4 Pro oraz Xiaomi Watch S1 Pro można kupić online w korzystnych cenach na Ceneo.pl przedpremierowo. Korzystanie z tej strony internetowej wiąże się również z wieloma innymi zaletami. Umożliwia ona nie tylko porównanie różnych ofert dotyczących tych samych produktów, lecz także zapoznanie się z zaufanymi opiniami na ich temat. Osoby, które wahają się nad zakupem, zyskują w ten sposób szansę na rozwianie swoich wątpliwości. Dotychczasowi użytkownicy dzielą cechy produktów na ich wady i zalety, dlatego każdy może oszacować, czy słuchawki oraz zegarek od Xiaomi będą dla niego odpowiednie. To zdecydowanie lepsza opcja niż kierowanie się wyłącznie suchymi faktami podanymi przez producenta. Oferty można przeglądać wygodnie z dowolnego miejsca, również bez wychodzenia z domu, przez dowolną ilość czasu. W ten sposób eliminuje się ograniczenia istniejące w przypadku wizyty w sklepach stacjonarnych.