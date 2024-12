Wyjazd na urlop z czworonogiem – co warto wiedzieć, zabierając psa na wakacje? 17.12.2024 13:43 Coraz więcej osób pragnie zabrać swoich pupili na urlop. I słusznie! Psiaki są przecież częścią rodziny, a wyjazd w ich towarzystwie może okazać się dużą przyjemnością – wystarczy wszystko dobrze zorganizować. Jak wobec tego podejść do tematu, by mieć pewność, że wszystko pójdzie, jak trzeba? Podpowiadamy!

Po pierwsze – wybierz takie miejsce, gdzie pies będzie mile widziany, bezpieczny i zadowolony

Ilość obiektów, które zezwalają na pobyt z czworonogiem, ciągle rośnie – hotele czy ośrodki odpowiadają na potrzeby rynku, na którym coraz częściej klientami są właśnie właściciele psów. Sprawdź w internecie albo skontaktuj się z obiektem bezpośrednio i dowiedz się, czy możesz zabrać psa – dodatkowo zapytaj o dopłatę, bo duża część miejsc pobiera dodatkowe pieniądze za wizytę psiaka.

Warto również rozejrzeć się za infrastrukturą w okolicy – czy będziesz mieć w okolicy teren zielony, na który możesz wyprowadzić psa? Las, łąka, wybieg dla psów? Jak daleko jest weterynarz, jeżeli zajdzie nagła potrzeba wizyty albo wypadek? W przypadku tego ostatniego warto wspomnieć, że psa można – a wręcz należy – ubezpieczyć na wyjazd, by móc naprawdę spać spokojnie.

Multiagencje ubezpieczeniowe, na przykład takie, jak tu: https://unilink.pl/placowki/warszawa-gorczewska, oferują jednakowo ubezpieczenia NWW na nieprzewidziane sytuacje losowe, OC – w razie twój psiak coś zbroi, czy ubezpieczenie zdrowotne, dzięki któremu koszty wizyt weterynaryjnych można będzie zredukować. Nie chcesz przecież, by na wyjeździe zabrakło Ci funduszy!

Dlatego przed wyjazdem zadbaj nie tylko o komfort, ale i bezpieczeństwo swojego pupila. Sprawdź zakres ubezpieczeń dla czworonoga tutaj: https://unilink.pl/porady/jaki-jest-koszt-ubezpieczenia-psa.

Po drugie – skompletuj dobrą wyprawkę!

Obowiązkowo sprawdź, czy pies ma aktualne szczepienia – jeżeli jedziesz za granicę, zacznij kompletować dokumenty dużo wcześniej, bo niektóre kraje wymagają paszportu, kwarantanny psa i szczepień w odpowiednich odstępach czasowych! Nie zapomnij spakować jego książeczki zdrowia, zaświadczeń i wszystkich innych przydatnych dokumentów.

Psiak musi mieć wygodny transporter (jeżeli jedziesz autem – będzie to bezpieczna, atestowana klatka do bagażnika) albo szelki, obrożę i smycz, w zależności od środka transportu, który wybierzesz. Bardzo ważna jest adresówka, czyli breloczek przy obroży, na którym są twoje dane – to nieoceniona pomoc, jeżeli zwierzę się zgubi!

Przydadzą się również wszystkie akcesoria, z których korzystacie na co dzień, choć w nieco okrojonej formie – wszak bagaż nie ma nieskończonej pojemności! Nie zapomnij więc o jedzeniu, smakołykach, przekąskach do żucia, które zrelaksują psa w podróży. Zabawki, woreczki na odchody, wszystkie lekarstwa, które psiak przyjmuje. Możesz również udać się do weterynarza celem konsultacji odnośnie potencjalnej choroby lokomocyjnej i jak jej zapobiec, jeżeli nie masz doświadczenia w podróżowaniu z psiakiem.

Po trzecie – niech pies naprawdę czuje się jak w domu

Behawioryści są zgodni co do tego, że psy kochają rutynę, ale nie znoszą nudy. W związku z tym, że rutyna daje im poczucie bezpieczeństwa, nie zmieniaj zwyczajowej pory karmienia czy spacerów.

Sama zmiana miejsca może być już stresująca, więc niech pies nie musi przechodzić przez zmianę codziennych nawyków, które pomagają mu porządkować rzeczywistość (rozróżnianie pór dnia, itd.). Nie zostawiaj psa na długo samego w nowym miejscu – niech najpierw przyzwyczai się, że jest tymczasowo gdzieś indziej.

Nie zapomnij o psich potrzebach – pamiętaj, że jego potrzeby ruchu i bodźców nie zmieniają się, potrzebuje więc spacerów połączonych z węszeniem, a także zabawy i swobodnej eksploracji. Jeżeli zabierasz go w tłoczne, turystyczne miejsca. Zapewnij mu później odpowiednią dawkę spokoju!

Mamy nadzieję, że nasze porady pomogą Ci spędzić przyjemny urlop w towarzystwie swojego czworonoga!