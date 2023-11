Wonga Pay – nowa apka do płatności telefonem. 5 funkcji, za które ją pokochasz! 09.11.2023 16:57 Dostępna od niedawna aplikacja Wonga Pay służy do płatności i nie tylko - Dowiedz się, za co polubili ją użytkownicy i czy sprawdzi się w Twoim przypadku. My jesteśmy przekonani, że tak!

Limit kredytowy w Wonga Pay – nawet do 7000 zł

Jaką kwotę możesz otrzymać? W zależności od Twojej zdolności kredytowej, limit wyniesie nawet do 7000 zł. I możesz go wydać, na co tylko chcesz! Korzystasz z tych środków przez cały miesiąc, a spłacasz do 15. dnia kolejnego miesiąca za 0 zł. Warto złożyć wniosek od razu, bo na kolejną okazję do zwiększenia limitu należy poczekać 120 dni.

Aplikacja do płacenia telefonem z Google Pay

Płatność telefonem to opcja, z której korzysta coraz więcej osób. Nie powinno to dziwić, biorąc pod uwagę cały wachlarz korzyści zapewnianych przez to rozwiązanie. Najważniejszą jest bez wątpienia bezpieczeństwo pieniędzy. Podczas transakcji (zarówno stacjonarnej, jak i online) odbiorca nie otrzymuje danych Twojej karty płatniczej, lecz jedynie jednorazowy token, który uniemożliwia kradzież danych karty. Nie bez znaczenia jest też jej łatwa dostępność – tylko pobierasz aplikację do płatności na telefon Google Pay i podpinasz kartę do wirtualnego portfela.

Jak płacić kartą w telefonie? Po prostu odblokowujesz ekran, przybliżasz go do terminala i gotowe – bez wyciągania karty z portfela i wpisywania PIN-u na małej klawiaturze. Płatność telefonem jest zatem szybka, bezpieczna i wygodna.

Aplikacja do płacenia NFC zegarkiem

Przy użyciu aplikacji Wonga Pay, możesz korzystać nie tylko z płatności zbliżeniowej telefonem. Nowoczesne aplikacje płatnicze udostępniają też możliwość używania ich na innych urządzeniach – smartwatchach.

Jak zapłacić zegarkiem za zakupy w sklepach stacjonarnych? Otwórz aplikację Portfel Google (jeśli jej nie masz, pobierz ją ze Sklepu Play i dodaj do zegarka kartę Wonga Pay), i przytrzymaj urządzenie nad terminalem, aż poczujesz wibracje lub usłyszysz dźwięk. Jak widzisz sam proces wygląda analogicznie, jak przy płatności telefonem, jest więc szybki i wygodny.

Odroczenie terminu płatności z Wonga Pay

Wonga Pay oferuje także dostęp do usługi Kup teraz, płać później. Tym samym pozwala na odroczenie płatności za zakupy maksymalnie do 45 dni, co oznacza dużą swobodę w dysponowaniu domowym budżetem. Jak to działa?

Termin spłaty przypada zawsze na 15. dzień kolejnego miesiąca. Załóżmy, że 1. marca zrobisz zakupy przy użyciu karty Wonga Pay. Kiedy trzeba będzie za nie zapłacić? Dopiero 15. kwietnia – więc przez 45 nie korzystasz z własnych środków. Jeśli natomiast kupisz coś 15. marca, 15. kwietnia nadejdzie czas na spłatę – czyli w tym przypadku po 30 dniach.

Co jeszcze warto wiedzieć? W aplikacji możesz wpłacać własne środki, robiąc przelew z innego konta bankowego na swój rachunek w Wonga Pay. Z własnych środków płacisz wszędzie i za wszystko, a jeżeli Ci się skończą - możesz korzystać z dodatkowych środków w ramach dostępnego limitu kredytowego Wonga Pay.

Kup teraz, zapłać później w ratach

Choć już sama odroczona płatność stanowi duże ułatwienie w dopięciu miesięcznego budżetu, to Wonga Pay zapewnia klientom jeszcze korzystniejsze rozwiązanie. Pieniądze uzyskane w ramach limitu w rachunku możesz spłacić w całości (jak wyżej, nawet do 45 dni za darmo z RRSO 0%) albo w 5 ratach z RRSO 130,46%.

Na raty rozłożysz nie tylko zakupy internetowe czy płatność telefonem w stacjonarnym sklepie. Możesz spłacić w ten sposób również inne wydatki jak: subskrypcje za platformy streamingowe, gry na konsole, bilety na pociąg, paliwo czy usługi zrealizowane na miejscu (takie jak np. taksówka, krawcowa, mechanik, weterynarz, czy fryzjer), a nawet gotówkę wypłaconą z bankomatu (koszt wypłaty to 3 zł).

Artykuł sponsorowany.

To nie jest oferta. Przyznanie kredytu zależy od zdolności kredytowej. Szczegółowe warunki określają: Umowa Wonga Pay, Regulaminy Aplikacji Mobilnej Wonga Pay i Obsługi Kart Planet Pay oraz TOiP dostępne na: www.wongapay.pl/dokumenty. Kredytodawcą oraz dostawcą usług płatniczych jest Wonga.pl sp. z o.o. Wydawcą karty płatniczej jest Planet Pay sp. z o.o.