Szkoła rodzenia – skorzystaj ze wsparcia specjalistów! 23.01.2023 15:09 Chociaż szkoła rodzenia nie jest obowiązkowa, warto zapisać się na zajęcia. Przyszła mama może chodzić na nie samodzielnie lub z ojcem dziecka, mamą, siostrą czy przyjaciółką. To świetne rozwiązanie, zwłaszcza dla ciężarnych, które spodziewają się pierwszego dziecka. Sprawdź, jakie tematy poruszane są na zajęciach!

Szkoła rodzenia – jak wygląda plan zajęć?

Plan został przygotowany tak, aby przyszli rodzice przygotowali się nie tylko do porodu i połogu, lecz także do opieki nad maluszkiem. Położna przedstawia moment przyjścia na świat dziecka zarówno z perspektywy kobiety, jak i mężczyzny. Ojciec dziecka może wspierać przyszłą mamę w liczeniu skurczów, uspokajać, podać wodę do picia czy wykonać masaż.

Położna pokaże ciężarnej ćwiczenia na piłce i nauczy ją, jak prawidłowo oddychać podczas porodu. Wspomniane metody pomogą przyspieszyć akcję porodową, a także złagodzić dolegliwości.

Program szkoły rodzenia obejmuje:

wykłady,

dyskusje,

warsztaty z psychologiem,

ćwiczenia – prowadzone przez położną i fizjoterapeutę.

Zanim wybierzesz szkołę rodzenia, sprawdź, jaki jest plan zajęć. W ten sposób zyskasz pewność, że na spotkaniach zostaną poruszone wszystkie nurtujące Cię kwestie.

Ile trwa kurs szkoły rodzenia?

Szkoła rodzenia trwa 5–6 tygodni, a zajęcia odbywają się 2–3 razy w tygodniu. Niektóre ośrodki proponują też kursy weekendowe. Jedno spotkanie zazwyczaj trwa 90–120 minut. Zanim zapiszesz się na kurs, zapytaj lekarza ginekologa, czy nie widzi przeciwwskazań do uczestnictwa w ćwiczeniach grupowych. Niekiedy przyszła mama może uczestniczyć tylko w zajęciach teoretycznych. Jeśli jednak musi ona leżeć, specjalista najprawdopodobniej odradzi szkołę rodzenia.

Spotkania najlepiej rozpocząć w 20.–24. tygodniu. Z jednej strony przyszłej mamy nie męczą już dolegliwości ciążowe. Z drugiej strony weźmie ona udział we wszystkich zajęciach, zanim maluszek przyjdzie na świat. Nie warto jednak zapisywać się zbyt wcześnie, aby zdobyta wiedza nie wywietrzała nam z głowy.

Czego nauczysz się w szkole rodzenia?

Podczas zajęć przyszli rodzice nauczą się, jak karmić, przewijać, kąpać i ubierać maluszka. Oprócz tego uczestnicy dowiedzą się, jak pielęgnować pępek i skórę noworodka. Specjaliści podpowiedzą, jakie formalności należy spełnić po porodzie. Ponadto poruszą oni na spotkaniach następujące kwestie:

co powinno się znaleźć w wyprawce dla noworodka,

jakie prawa przysługują rodzącej,

jak urządzić pokój dziecięcy,

jak karmić piersią i odciągać pokarm,

co robić w przypadku zachłyśnięcia i zadławienia,

jak wykonać u dziecka resuscytację.



Szkoła rodzenia w Warszawie rozwieje wątpliwości, jakie często pojawiają się w głowach rodziców. W ten sposób zweryfikujesz dotychczasową wiedzę, a także zdobędziesz nowe informacje. Ponadto spotkania dają ciężarnej poczucie bezpieczeństwa, ponieważ dobrze przygotowują ją do przyjścia maluszka na świat. Dzięki temu przyszła mama nie będzie się stresować, gdy znajdzie się na sali porodowej. Ponadto specjaliści podpowiedzą jej, jak szybciej wrócić do formy po ciąży. Szkoła rodzenia pozwala fizycznie i psychicznie przygotować się do macierzyństwa.