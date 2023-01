Samochód elektryczny – ekologiczny, ale czy wciąż ekonomiczny?

Samochody elektryczne cieszą się coraz większą popularnością i coraz częściej są widywane na ulicach polskich miast. Doceniane są za wydajnych silnik i brak emisji spalin do atmosfery. Do niedawna były chętnie wybierane także ze względu na ustabilizowane ceny energii elektrycznej, które nie zmieniają się tak, jak ceny paliw. W ostatnim czasie tej stabilności jednak brakuje, a koszty energii rosną. Czy posiadanie elektryka to wciąż dobry pomysł?