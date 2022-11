Reumatyzm - jakie objawy powinny nas zaniepokoić? 23.11.2022 16:29 Reumatyzm to potoczne określenie wielu chorób reumatycznych - przypadłości dotyczących zmian w tkankach łącznych, obejmujących układ ruchu, ale również uszkodzenia narządów wewnętrznych. Zazwyczaj Pacjenci stosują określenie "reumatyzm" jako synonim reumatoidalnego zapalenia stawów. Czym objawia się RZS oraz do jakiego lekarza się udać po zauważeniu symptomów? Sprawdź.

Reumatyzm, czyli bolące stawy

Z medycznego punktu widzenia, nie istnieje taka jednostka chorobowa, jak "reumatyzm". Z praktyki lekarskiej wynika jednak, że Pacjenci określają w ten sposób dolegliwości bólowe związane ze stawami: mogą być one dotkliwe, ale stosunkowo niegroźne, związane np. z chwilowym nadmiernym przeciążeniem stawu czy wychłodzeniem organizmu.

Inaczej jest w przypadku reumatoidalnego zapalenia stawów. Nieleczone RZS może szybko doprowadzić do ograniczenia mobilności i bezpowrotnego uszkodzenia układu ruchu. Przy zaobserwowaniu u siebie niepokojących objawów, konieczny jest kontakt ze specjalistą. Koszt konsultacji z lekarzem reumatologiem w Warszawie wynosi około 200-250 złotych.





Objawy RZS, których nie możesz zlekceważyć

RZS to choroba, w której cyklicznie następują po sobie okresy zaostrzenia i remisji stanów zapalnych stawów. Z czasem dochodzi do ich nieodwracalnego uszkodzenia. Częściej RZS jest diagnozowane u kobiet niż u mężczyzn, a ryzyko zachorowania jest najwyższe między trzecią a piątą dekadą życia. Specjalistom udało się ustalić, że przyczynami chronicznych zapaleń stawów są reakcje autoimmunologiczne, jednak nie stwierdzono jednoznacznie, co jest pierwotnym powodem takich procesów w organizmie.

Pierwszymi objawami reumatyzmu (RZS) jest poranna sztywność stawów, trwająca mniej więcej godzinę od przebudzenia. Dodatkowo również ból i obrzęk w okolicach małych stawów stóp i dłoni. Na tym etapie zapalenie obejmuje zazwyczaj stawy międzypaliczkowe palców oraz stawy nadgarstka. Tzw. duże stawy (łokcie, kolana, biodra) rzadziej objęte są stanem zapalnym. Po pewnym czasie (liczonym zazwyczaj w latach) pojawiają się deformacje, usztywnienia, brak pełnej ruchomości. U większości pacjentów diagnozowane są także zmiany w szyjnym odcinku kręgosłupa.

Chorzy doświadczają stanów podgorączkowych, chronicznego zmęczenia, bóli mięśniowych i utraty apetytu. Nie należy bagatelizować objawów RZS, ponieważ choroba może skutkować powikłaniami wielonarządowymi, np. w obrębie serca, płuc, opłucnej czy nerek.

Jak diagnozuje się RZS?

Podstawowymi badaniami pomocniczymi w diagnostyce reumatyzmu (RZS) są morfologia krwi, OB, CRP, czynnik reumatoidalny (RF) w klasie IgM, kwas moczowy, kreatynina, jonogram, przeciwciała przeciwjądrowe, ALT i AST, a także ogólne badanie moczu. W pewnych przypadkach konieczne okazuje się pobranie płynu stawowego oraz przeprowadzenie badań obrazowych (rezonansu magnetycznego, USG i RTG).

Leczenie reumatyzmu

W przypadku RZS stosuje się niesteroidowe leki przeciwzapalne, ostrzykiwanie glikokortykosteroidami, leki spowalniające przebieg choroby (leflunomid, metotreksat). Przy ciężkiej chorobie wskazaniem może być przeprowadzenie operacji chirurgicznej na konkretne stawy.

Warto mieć na uwadze, że RZS jest jednym ze schorzeń z całej grupy dotykającej stawy. Podobne objawy dają zapalenia naczyń, polimialgia reumatyczna, spondyloartropatie, choroba zwyrodnieniowa stawów i wiele innych. Dlatego po dostrzeżeniu symptomów konieczne jest jak najszybsze odwiedzenie reumatologa i ustalenie przyczyn dolegliwości.