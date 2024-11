Relokacja zakładu produkcyjnego – jak ją dobrze zaplanować? 29.11.2024 17:38 Czeka Cię relokacja zakładu produkcyjnego? Przygotuj się na spore wyzwanie organizacyjne i logistyczne. Aby operacja się powiodła, należy ją fachowo zaplanować. Jak to zrobić? Przeczytasz o tym w naszym artykule.

Dlaczego relokacja zakładu produkcyjnego wymaga profesjonalnego planowania?

Dokładny plan relokacji jest niezbędny, gdyż dzięki niemu można kompleksowo zorganizować przebieg całej operacji i zapewnić, że przebiegnie terminowo. Taki plan pozwoli:

określić, jak przebiegnie relokacja zakładu produkcyjnego i jakie zasoby będą potrzebne do jej przeprowadzenia;

skoordynować działania w ramach poszczególnych etapów relokacji ;

przygotować się na nieprzewidziane trudności – na przykład ważne jest, aby dysponować zastępczą flotą maszyn i pojazdów w razie awarii jednego ze środków manipulacyjnych czy transportowych.

Relokacja zakładu produkcyjnego obejmuje kilka zasadniczych etapów. Dotyczy to demontażu elementów linii produkcyjnej oraz ich zabezpieczenia, załadunku i transportu, a także rozładunku w miejscu docelowym i ponownego uruchomienia. Każda faza to spore wyzwanie – jeśli nie zostanie odpowiednio zaplanowana oraz zsynchronizowana z pozostałymi, może to doprowadzić do znacznych opóźnień czy wzrostu kosztów. Błędy na etapie projektowania operacji mogą ponadto skutkować nieodwracalnym uszkodzeniem ładunku.

Aby temu zapobiec, warto skorzystać z usług doświadczonego partnera, którego specjalizacją jest relokacja zakładu produkcyjnego. Zapewni ona niezbędny sprzęt i fachowców, a także profesjonalny nadzór ze strony inżyniera.

Relokacja zakładu produkcyjnego – od czego zacząć jej planowanie?

Relokacja zakładu produkcyjnego nie może być realizowana ad hoc, a więc z marszu. Wymaga długich, nierzadko wielomiesięcznych przygotowań. Zależy to od charakteru operacji, w tym odległości, na jaki ma zostać zrealizowany przewóz, a także wielkości i poziomu skomplikowania linii produkcyjnej.

Planowanie relokacji warto rozpocząć od przeprowadzenia wizji lokalnej. Polega na wykonaniu pomiarów maszyn, zarówno pod kątem gabarytów, jak i wagi. Wizja lokalna warunkuje dobór odpowiednich technologii manipulacyjnych i przewozowych oraz zaplanowanie infrastruktury w miejscu docelowym.

Relokacja zakładu produkcyjnego wymaga sporządzenia kosztorysu i harmonogramu

Żadna relokacja zakładu produkcyjnego nie zostanie zrealizowana prawidłowo, jeśli nie zostanie opracowany jej harmonogram i kosztorys. W ich ramach należy wziąć pod uwagę:

wszystkie działania wymagane podczas danej operacji – często organizowana jest relokacja kombinowana, drogowo-morska, która wymaga zabookowania statku u armatora czy wykonania przeładunku w porcie;

potencjalne trudności, jakie mogą pojawić się w tracie relokacji – dotyczy to na przykład zatorów na drogach.

Plan przeniesienia linii produkcyjnej wymaga uwzględnienia zapasu czasowego oraz finansowego na wypadek nieprzewidzianych okoliczności. Nigdy bowiem nie można być pewnym, czy nie dojdzie na przykład do nagłej awarii niektórych elementów linii produkcyjnej na etapie ponownego rozruchu.

Sprawna i efektywna relokacja zakładu produkcyjnego? Tylko z odpowiednimi zasobami

W trakcie planowania należy określić, jakie zasoby będą potrzebne, aby relokacja zakładu produkcyjnego się powiodła. Niezbędne są zasoby materiałowe, technologiczne oraz ludzkie.

Linia produkcyjna może składać się z dużych i ciężkich maszyn. Do manipulowania nimi należy wykorzystać specjalistyczne urządzenia oraz pojazdy (żurawie, dźwignice, wózki widłowe), które są obsługiwane przez operatorów z odpowiednimi uprawnieniami. Należy zatrudnić też fachowców, którzy znają się na montażu i obsłudze instalacji elektrycznych oraz hydraulicznych czy na spawaniu. Nie można zapomnieć ponadto o skompletowaniu określonych materiałów i środków przewozowych (skrzynie z drewna fumigowanego, pasy transportowe) oraz dokumentów (list przewozowy, zezwolenie na transport ponadnormatywny itd.).

Relokacja zakładu produkcyjnego powiedzie się tylko, gdy zostanie fachowo zaplanowana. Trzeba pamiętać o przeprowadzeniu wizji lokalnej, sporządzeniu harmonogramu i kosztorysu oraz określeniu, jakie maszyny, specjaliści czy dokumenty będą potrzebne w trakcie takiej operacji.