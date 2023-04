Realme 8 - wydajny, sprawy i tani smartfon 25.04.2023 12:03 Twój poprzedni telefon powoli dogorywa, masz ochotę na zmianę? Szukasz jednak telefonu nie za miliony monet, ale rozsądną cenę gwarantującą jednocześnie efektywnie działanie sprzętu? Marka realme, która na polskim rynku pojawiła się dopiero kilka lat temu, ma dla ciebie co najmniej kilka ciekawych propozycji. Do 1000 zł kupisz na przykład bardzo efektywny telefon realme 8.

Realme 8 - czy warto kupić telefon nowej marki?

Czytnik kart pamięci pozwalający szybko i skutecznie powiększyć przestrzeń zapisu do 1 TB brzmi ciekawie, prawda? Podobnie jak pojemny akumulator zapewniający długie działanie sprzętu na jednym ładowaniu. Do tego płynne działanie aplikacji, szybki internet i wygodna korzystania. Coraz więcej użytkowników uważa realme 8 za bardzo fajny telefon, który można kupić za rozsądną cenę. Można mieć wydajną kartę pamięci, zamiast przepłacać za wbudowaną pamięć o wielkości 1 TB. Można mieć super telefon z dobrym aparatem, nie płacąc za niego 5000 zł. Na takich rozpoznaniach bazuje marka realme, zjednując sobie tym samym coraz większą grupę zwolenników.

Marka realme nie tylko w modelu 8 stawia na bardzo praktyczne rozwiązania, które wpływają na komfort korzystania ze sprzętu na co dzień. Ważny jest więc superwydajny tryb oszczędzania energii, dobrej klasy akumulator pozwalający w pełni naładować smartfon na długi czas, dobrej klasy ekran Super Amoled gwarantujący wygodę korzystania z social mediów, pisania maili, jak i kręcenia materiałów wideo. Marka nie obiecuje nam korzystania z tajemniczych technologii cyfrowych, ale wykorzystanie dostępnych rozwiązań tak, aby zaproponować efektywny smartfon w rozsądnej cenie. Oczywiście flagowe smartfony realme (oferujące już na przykład ładowanie bezprzewodowe) nie kosztują 1000 zł, natomiast w porównaniu z najbardziej rozpoznawalnymi markami na rynku smartfonów, nadal jest to sprzęt w bardzo dobrej cenie.

Dobrej klasy ekran dotykowy, szybkie ładowanie, niezły aparat

Realme 8 to smartfon spełniający bardzo wiele podstawowych wymagań. Jego plusem jest z pewnością wysoka częstotliwość odczytu dotyku, która gwarantuje sprawne działanie urządzenia i reagowanie na każdy twój ruch. Producent przekonuje, że smartfon realme 8 5G oczaruje cię designem, a następnie zachwyci jakością użytkowania. Spróbujmy więc przyjrzeć się, co dokładnie realme 8 ma do zaproponowania. Z najważniejszych cech tego sprzętu warto wymienić:

Bardzo dobrej klasy procesor MediaTek Dimensity 700 5G, który gwarantuje wysoki poziom komfort pracy. Dzięki niemu telefon działa szybko, efektywnie, bardzo płynnie i bez zbędnych przestojów. Procesor jest bardzo wydajny, a jednocześnie nie podnosi ceny sprzętu na niebotycznie wysoki poziom. Dobry procesor to wygodne przeglądanie social mediów, stron internetowych, ale i praca na różnych aplikacjach bez zbędnych przestojów.

Płynny ekran LCD o przekątnej 6,5'' z odświeżaniem 90 Hz. Te wszystkie właściwości sprawiają, że zdjęcia są wyraźne kolorystycznie, gry wyglądają bardzo realistycznie, a oglądanie wideo na telefonie sprawia ci prawdziwą przyjemność.

Ultrawytrzymałą baterię 5000 mAh — jej plusem nie jest tylko to, że możesz cieszyć się sprawnym telefonem przez cały dzień bez konieczności jego ładowania, ale także i to, że szybkie ładowanie o mocy 18 W sprawi, że w razie potrzeby telefon błyskawicznie przywrócisz do pracy; szybkie podładowania pozwoli ci korzystać ze sprzętu przez kolejne godziny.

dobrej klasy aparat z głównym obiektywem 48 MP i trybem ultra nightscape to wyposażenie, które pozwoli ci na wykonanie spektakularnych zdjęć nawet o późnej porze.

aparat do selfie 16 MP z trybem AI beauty, który pozwoli ci stworzyć wyjątkowe treści na twoje social media; warto podkreślić, że realme 8 oferuje możliwość użycia jednocześnie przedniego i tylnego aparatu, co pozwala uzyskać wyjątkowo pomysłowe nagrania

ultraszybką sieć 5G, co powoli na połączenie z najwydajniejszą technologią przesyłania danych, a przez to umożliwi komfortowe oglądanie filmów online, także tych, których rozdzielczość nagrywania wideo wynosi 4K i 8K; wygodnie przeglądaj treści z FB i IG czy Tik-Toka, graj w gry online i wykorzystuj jeszcze więcej możliwości, jakie daje sieć.

Czytnik linii papilarnych i wysoka jakość zabezpieczeń

Realme 8 to także telefon bezpieczny, który chroni twoje dane i wszystkie informacje zapisane w smartfonie. Czytnik linii papilarnych z boku smartfona realme 8 5G sprawia, że proces odblokowywania urządzenia jest co prawda znacznie szybszy, ale jednocześnie również bezpieczniejszy. Wejście na kartę pamięci do 1 TB sprawia, że nie musisz wybierać, które materiały pozostawić, a które usunąć z pamięci telefonu. W końcu wejście dual SIM pozwoli ci na wygodne korzystanie z dwóch kart SIM jednocześnie, co świetnie sprawdza się, kiedy posiadasz numer służbowy i prywatny, ale także i w innych sytuacjach.

Sprawny i tani — realme 8

Plusem realme 8 jest także lekka i cienka obudowa, która pozwala uzyskać bardzo wygodny w obsłudze telefon bez konieczności ograniczania wielkości wyświetlacza ani pojemności akumulatora. Superwydajny tryb oszczędzania energii i szybkie zatrzymywanie aplikacji pomagają jeszcze bardziej wydłużyć czas pracy urządzenia, szybkie ładowanie skraca czas potrzebny na uzupełnienie energii.