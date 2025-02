Przewidywania na rynku nieruchomości w Warszawie na 2025 rok 03.02.2025 09:33 Warszawski rynek nieruchomości od lat przyciąga uwagę inwestorów, deweloperów oraz osób poszukujących mieszkań. Na koniec 2024 roku sytuacja na rynku wskazuje na pewne spowolnienie, co jest wynikiem wielu czynników, takich jak wysokie stopy procentowe czy ograniczony dostęp do kredytów hipotecznych. Jednakże, mimo tych wyzwań, rynek wciąż pozostaje stabilny, a ceny mieszkań w stolicy utrzymują się na wysokim poziomie.

Podsumowanie sytuacji na koniec 2024 roku

Według danych Narodowego Banku Polskiego za III kwartał 2024 roku, ceny mieszkań w Warszawie nadal rosną, choć dynamika wzrostu wyraźnie osłabła w porównaniu z poprzednimi latami. Z kolei dane Sonarhome wskazują, że w grudniu 2024 roku średnia cena za metr kwadratowy mieszkania w Warszawie wynosiła 16 215 zł, co oznacza spadek o 0,71% w porównaniu z listopadem. Warto jednak zauważyć, że od początku roku ceny wzrosły o 6,96%, co świadczy o wciąż dużym zainteresowaniu nieruchomościami w stolicy.

Na rynku widoczna jest także wysoka podaż mieszkań. W grudniu liczba aktywnych ofert mieszkaniowych w Warszawie wynosiła 13 029, co oznacza niewielki spadek o 128 ofert w porównaniu z poprzednim miesiącem. Taka sytuacja sprzyja stabilizacji cen, ponieważ większa dostępność mieszkań ogranicza presję na ich dalszy wzrost.

Przewidywania na 2025 rok: Stabilizacja cen

W 2025 roku możemy spodziewać się stabilizacji cen na warszawskim rynku nieruchomości. Kluczowym czynnikiem, który może wpłynąć na sytuację, jest polityka pieniężna. Według prognoz analityków banku BGK, pierwsza obniżka stóp procentowych może nastąpić już pod koniec pierwszego kwartału 2025 roku, a łączna wartość obniżek w ciągu roku może wynieść 125 punktów bazowych. Taki scenariusz mógłby zwiększyć dostępność kredytów hipotecznych, co z kolei mogłoby wpłynąć na wzrost popytu na mieszkania.

Z drugiej strony, brak wprowadzenia rządowego programu wsparcia „Kredyt 0%” oznacza, że rynek nie otrzyma dodatkowego impulsu wzrostowego w postaci nowych nabywców korzystających z preferencyjnych warunków kredytowych. W efekcie, w najbliższych miesiącach ceny mieszkań w Warszawie powinny pozostać na stabilnym poziomie, bez gwałtownych wzrostów czy spadków.

Najdroższe i najtańsze dzielnice Warszawy

Obecnie najdroższymi dzielnicami Warszawy są Śródmieście, Żoliborz oraz Wilanów. W przypadku Wilanowa, na wysokie ceny wpływa poprawa infrastruktury komunikacyjnej, w tym budowa linii tramwajowej, która znacznie ułatwiła dojazd do innych części miasta. Z kolei najtańszymi dzielnicami pozostają Wesoła, gdzie średnia cena za metr kwadratowy wynosi 11 488 zł, oraz Rembertów z ceną 12 105 zł/m².

Dzielnice z największym potencjałem w 2025 roku

W nadchodzącym roku największy potencjał wzrostu cen mieszkań może mieć Wola. Dynamiczny rozwój tej dzielnicy, w tym powstające centrum biznesowe w okolicach ronda Daszyńskiego, przyciąga zarówno inwestorów, jak i osoby poszukujące mieszkań w dobrze skomunikowanych lokalizacjach. Wola może wkrótce rywalizować z Wilanowem o trzecie miejsce w rankingu najdroższych dzielnic Warszawy.

Kolejną dzielnicą, która zyskuje na atrakcyjności, jest Bemowo. Rozwój II linii metra oraz planowane inwestycje infrastrukturalne sprawiają, że dzielnica ta staje się coraz bardziej popularna wśród osób poszukujących mieszkań w przystępnych cenach, ale z dobrym dostępem do centrum miasta.

Warszawski rynek nieruchomości w 2025 roku najprawdopodobniej będzie charakteryzował się stabilizacją cen, co wynika z wysokiej podaży mieszkań oraz braku gwałtownych zmian w polityce mieszkaniowej. Kluczowym czynnikiem, który może wpłynąć na rynek, jest obniżka stóp procentowych, która mogłaby zwiększyć dostępność kredytów hipotecznych. Dzielnice takie jak Wola i Bemowo mają największy potencjał wzrostu, podczas gdy Śródmieście, Żoliborz i Wilanów pozostaną najdroższymi lokalizacjami w stolicy. To się z cała pewnością nie zmieni to, że w nadchodzącym roku warszawskie biuro nieruchomości Cosmopolitan będzie oferować kompleksowe wsparcie w zakupie, sprzedaży i wynajmie nier