Pożyczka czy karta kredytowa? 14.01.2025 14:44 Osoby potrzebujące dodatkowych środków mogą korzystać z różnych form finansowania. Jedne z najpopularniejszych to pożyczka i karta kredytowa. Oba rozwiązania różnią się od siebie, dlatego w czasie dokonywania wyboru między nimi warto uwzględnić swoją indywidualną sytuację i potrzeby. Sprawdzamy, co lepiej wybrać – kartę kredytową czy pożyczkę.

Co to jest pożyczka i jakie są jej rodzaje?

Pożyczka to umowa regulowana przepisami kodeksu cywilnego, na podstawie której pożyczkodawca udostępnia pożyczkobiorcy określoną ilość pieniędzy na własność, a ten zobowiązuje się je zwrócić na ustalonych warunkach. Z tytułu udostępnienia środków dający pożyczkę może żądać zapłaty odsetek oraz kosztów pozaodsetkowych, takich jak np. prowizje i inne opłaty.

– W Polsce można spotkać się z różnymi rodzajami pożyczek. Do najpopularniejszych należą pożyczki bankowe, pozabankowe i prywatne. Poszczególne produkty różnią warunki finansowania i proces ubiegania się o dodatkowe środki. Kredyty konsumenckie są udzielane na podstawie ustawy o kredycie konsumenckim – wskazuje Dominik Kłodawski, Kierownik ds. Strategii Rozwoju Produktów Pożyczkowych z Providenta. – Na rynku można znaleźć m.in. pożyczki przez internet i chwilówki. Przed wyborem pożyczkodawcy warto jednak zawsze dokładnie sprawdzić warunki umowy – dodaje Dominik Kłodawski.

Karta kredytowa – najważniejsze informacje

Karta kredytowa to instrument płatniczy, który umożliwia dokonywanie płatności w ciężar udostępnionych w ramach kredytu płatniczego środków. Maksymalna wysokość limitu kredytowego, który można wykorzystać, sposób spłaty i opłaty, zależą od warunków obowiązujących u danego wydawcy karty. Wyróżnikiem oferty kart kredytowych jest okres bezodsetkowy, który wynosi określony czas. Jeśli zwrócisz pieniądze w tym terminie – nie ponosisz dodatkowych kosztów.

Z karty kredytowej korzysta się na co dzień jak z karty debetowej. Gdy płacisz kartą kredytową, używasz jednak środków udostępnianych przez kredytodawcę, a nie swoich pieniędzy, jak w przypadku karty debetowej. Kartą kredytową możesz zapłacić za zakupy stacjonarnie (również zbliżeniowo) i w internecie, a nawet wypłacić środki z bankomatu. To drugie rozwiązanie może się wiązać z prowizjami (należy sprawdzić obowiązujące tabele opłat i prowizji).

Wady i zalety pożyczki

Zarówno pożyczki, jak i karty kredytowe, mają określone wady i zalety. W przypadku pożyczki do głównych zalet zalicza się różnorodność produktów dostępnych na rynku. Dzięki temu łatwiej dobrać ofertę do swoich potrzeb. W zależności od zdolności kredytowej masz możliwość złożenia wniosku o finansowanie od kilkuset do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. W przypadku wielu pożyczkodawców środki otrzymasz bez wychodzenia z domu, a wszystkich formalności dopełnisz przez internet.

Pożyczkę możesz spłacić w wygodnych ratach. Z góry znasz koszty finansowania, a środki przeznaczysz na dowolny cel. Sporą część takich produktów wyróżnia atrakcyjne oprocentowanie, duża dostępność i możliwość szybszej spłaty na korzystnych warunkach.

Z drugiej strony trzeba pamiętać, że pożyczkę musimy spłacać regularnie, a zmiana terminu uiszczenia raty może nie być możliwa. Zawsze należy dokładnie przeczytać umowę pożyczki i zapoznać się z jej zapisami, aby upewnić się, że są zrozumiałe. Przed podpisaniem umowy trzeba jeszcze raz przeanalizować swoją sytuację finansową i upewnić się, że spłata będzie możliwa na ustalonych warunkach.

Wady i zalety karty kredytowej

Alternatywą dla pożyczki może się okazać karta kredytowa. Podstawowa zaleta karty kredytowej to elastyczność w zakresie korzystania. Jeśli masz taki produkt, możesz dokonywać płatności do wysokości ustalonego limitu, kiedy tego potrzebujesz, bez potrzeby dopełniania dodatkowych formalności. To rozwiązanie niezwykle proste – z karty kredytowej skorzystasz w różnych sklepach i punktach usługowych, w tym działających online. Karta kredytowa może się też okazać niezbędna np. w przypadku chęci wypożyczenia auta.

Finansowanie w tej formie jest elastyczne. Klienci mają prawo wyboru sposobu spłaty wykorzystanego limitu – mogą zwrócić jednorazowo całą kwotę w ramach okresu bezodsetkowego albo skorzystać z kredytu i co miesiąc płacić minimalną kwotę. Kredyt na karcie kredytowej jest odnawialny – gdy zwrócisz środki, będziesz mieć możliwość ponownego dokonywania płatności do wysokości przyznanego limitu. Korzystając z produktu, budujesz historię kredytową, dzięki której w przyszłości łatwiej otrzymasz kredyt lub pożyczkę.

Mimo że płatności kartą kredytową są wygodne, to nie sprawdzą się w każdym przypadku. Przy pomocy karty kredytowej najczęściej nie opłaca się wypłacać gotówki z bankomatu. Jeśli chcesz skorzystać z bankomatu, to w praktyce masz taką możliwość, ale musisz się przygotować na naliczenie prowizji. Wydatki opłacane kartą kredytową trudniej kontrolować, ponieważ nie wydajesz fizycznych pieniędzy. Problemem może się też okazać wysokość limitu. Jego wysokość jest ustalana indywidualnie na podstawie oceny zdolności kredytowej, w tym wysokości i źródła dochodów konsumenta. Należy także uważać na tzw. spiralę zadłużenia, która polega na regulowaniu swoich zobowiązań z innych pożyczonych środków.

Kiedy warto wybrać pożyczkę, a kiedy kartę kredytową?

Zarówno pożyczka, jak i karta kredytowa ma określone wady i zalety. Który produkt wybrać w tej sytuacji?

– Podczas dokonywania wyboru między kartą kredytową i pożyczką należy przede wszystkim zastanowić się, w jakim celu potrzebujesz dodatkowych środków. Następnie trzeba szczegółowo zweryfikować warunki poszczególnych produktów – podkreśla Marta Sadowniczyk, Kierowniczka ds. zarządzania i rozwoju produktów kartowych z Providenta. – Karta kredytowa będzie dobrym rozwiązaniem, jeśli szukasz wygodnego i elastycznego sposobu płatności w przypadku stosunkowo niewielkich wydatków. Pożyczka pozwala pozyskać wyższe jednorazowe finansowanie i umożliwia spłatę w wygodnych stałych ratach. Będzie więc lepsza, gdy potrzeby finansowe przekraczają dostępny limit – dodaje Marta Sadowniczyk.

Pamiętaj, aby zawsze przed skorzystaniem z pożyczki lub karty kredytowej upewnić się, że Twoje możliwości finansowe pozwalają na terminowy zwrot udostępnionych pieniędzy. Jeśli masz wątpliwości co do kondycji swojego domowego budżetu, zrezygnuj z korzystania z takich produktów.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 84,16%, całkowita kwota kredytu 4500 zł, całkowita kwota do zapłaty 6166,09 zł, oprocentowanie stałe 18,50%, całkowity koszt kredytu 1666,09 zł (w tym: opłaty miesięczne 1212,75 zł, odsetki 453,34 zł), 10 miesięcznych równych rat w wysokości 560,56 zł, ostatnia 11 miesięczna rata w wysokości 560,49 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 19.12.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie karty kredytowej Provi Smart. Do obliczenia powyższych parametrów przyjęto, że limit kredytowy w ramach karty kredytowej Provi Smart w wysokości 4500 zł został wykorzystany jednorazowo w całości poprzez dokonanie transakcji przy użyciu karty kredytowej.