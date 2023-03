Pizza – rekordowe fakty, o których nie mieliście pojęcia 08.03.2023 10:35 Niemal każdy wie, jakie składniki znajdują się na pizzy hawajskiej lub jak smakuje klasyczna margherita. Jednak mało kto zdaje sobie sprawę, że najdłuższy placek mierzył prawie 2 km, a za najdroższą pizzę świata z płatkami 24-karatowego złota trzeba było zapłacić 8,5 tys. zł. Poznaj rekordowe fakty na temat tego uwielbianego dania!

Pizza w Księdze Rekordów Guinnessa

Miłośnicy pizzy nie tylko delektują się smakiem swojej ulubionej potrawy, lecz także zadbali o to, aby regularnie pojawiała się ona w Księdze Rekordów Guinnessa. Z tym właśnie przysmakiem wiąże się kilka ciekawych faktów na temat rozmiaru, ceny czy poziomu ostrości, które potrafią wprawić w zdumienie.

Największa pizza

Największa pizza świata powstała w mieście Fontana w Kalifornii, na zachodnim wybrzeżu USA. Trudno w to uwierzyć, ale placek mierzył 1930 m długości. Aby go przygotować, amerykańscy kucharze potrzebowali 1500 kg sera mozzarella, 8000 kg ciasta i 2500 kg sosu pomidorowego. Ta klasyczna margherita w niestandardowym rozmiarze powstała w 2017 r. I pracowało nad nią więcej niż 100 osób. Czas jej pieczenia wynosił 14 godzin.

Co ciekawe, podobny rekord mieli na swoim koncie kucharze z Krakowa – to właśnie tam w 2010 r. powstała pizza o długości ponad 1 km.

Najszybciej zjedzona pizza

Jedzenie potraw na czas to jeden ze sposobów, aby trafić do Księgi Rekordów Guinnessa. Nie inaczej było w przypadku miłośników pizzy, którzy postanowili sprawdzić, kto najszybciej potrafi ją zjeść. Tym niesamowitym człowiekiem okazał się Kevin Medina z Filipin, któremu zjedzenie 30-centymetrowego placka zajęło zaledwie 32,28 sek. Jednak uwaga! Aby rekord w najszybszym jedzeniu pizzy został oficjalnie uznany, trzeba spełnić kilka warunków. Po pierwsze, pizza musi ważyć przynajmniej 150 g, muszą znajdować się na niej sos i ser, a zawodnicy muszą ją jeść za pomocą noża i widelca. Regulamin dopuszcza picie wody w trakcie bicia rekordu, jednak mało kto ma na to czas!

Najdroższa pizza

Za najdroższą pizzę świata trzeba zapłacić 2700 dolarów, a można było znaleźć ją w restauracji Industry Kitchen w Nowym Jorku. Pod względem dodatków przypomina ona z pewnością poprzednią rekordzistkę, która pochodziła z Manhattanu i kosztowała blisko 8,5 tys. zł. Wszystko za sprawą płatków 24-karatowego złota, czarnego kawioru czy sera bawolego.

Najostrzejsza pizza

W brytyjskiej restauracji powstała pizza z niezwykle ostrą papryką Naga Jolokia. W międzynarodowej skali pikantności danie otrzymało 3,2 mln punktów. Dla porównania ostra przyprawa tabasco jest oceniana zaledwie na 8 tys.

Najbardziej serowa pizza

„4 sery” to jeden z najbardziej popularnych rodzajów pizzy. Ta pozycja w menu wyróżnia się połączeniem wyrazistych smaków różnych gatunków sera. Jednak Johnny di Francesco, właściciel australijskiej pizzerii, postanowił zrobić własną wersję popularnej Quattro Formaggi. We wrześniu 2018 r. przygotował pizzę, na której znajdowały się aż 154 gatunki sera.



Czytanie o tych faktach sprawiło, że zgłodniałeś? Znajdź lokal z pizzą w Warszawie i zamów pyszną, choć nie kilometrową, pizzę!