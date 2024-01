Natura na pierwszym planie RDC 17.01.2024 18:39 Bank Pekao S.A. we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie zaprasza do obejrzenia krótkiego filmu pt. ,,Było Pięknie’’, który przenosi nas do wyjątkowego świata Franciszka Maśluszczaka. Współczesny artysta ma w swoim dorobku ponad sto wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.

5 zdjecie-2.jpg (autor: MAC/mackerfuture@hotmail.com)

Prace Franciszka Maśluszczaka znajdują się w zbiorach, m.in. Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Szczecinie, Muzeum Pokoju w Tokio, Muzeum im. Chagalla w Witebsku, Muzeum Miejskiego w Gandawie, a także w wielu kolekcjach prywatnych. Zrealizował cykl fresków Drogi Krzyżowej w kościele pw. Wniebowstąpienia Pańskiego na Ursynowie w Warszawie oraz polichromię w kapliczce w Borkach koło Wrocławia.

Artysta o niebanalnej kresce

Franciszek Maśluszczak, malarz, grafik i rysownik jest współczesnym artystą o rozpoznawalnym stylu. Potrafi w inspirujący sposób uchwycić na płótnie piękno przyrody. Poprzez barwną opowieść przybliża nam świat swojej niezwykłej wyobraźni. Artysta, pochodzący z Kotlic koło Zamościa, często czerpie z własnych doświadczeń oraz wnikliwej obserwacji rzeczywistości. ,,Staram się dzień wypełnić oglądaniem świata’’ – mówi Franciszek Maśluszczak. W filmie przedstawione są miejsca związane z jego twórczością. Przeniesiemy się do pracowni artysty, a także malowniczego Cegłowa. Franciszek Maśluszczak wspomina także swoich pedagogów oraz czasy studiów na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Artysta opowiada o pracy w kościele pw. Wniebowstąpienia Pańskiego na Ursynowie w Warszawie, gdzie zrealizował cykl (wspomnianych wcześniej) fresków Drogi Krzyżowej.

,,Żeby być artystą, trzeba to, co się robi, bezwzględnie kochać, lubić. Codziennie rysuję, zapisuję, szkicuję to, co usłyszałem, co ludzie powiedzieli, a także to, co przyfruwa nie wiadomo skąd. Wyobraźnia jest czymś wyjątkowym, inspirację czerpię z otaczającego mnie świata, także ze snów… To wszystko, co tworzy artysta, jest ważne – na różnych etapach twórczości i życia’’ – komentuje Franciszek Maśluszczak.

Bank Pekao S.A. aktywnie angażuje się w inicjatywy i wydarzenia kulturalne promujące sztukę. Realizacja filmów o dużej wartości merytorycznej, to kolejny krok w odkrywaniu historii i dziedzictwa artystycznego, który stanowi integralną część banku.

„Na przestrzeni lat w Banku Pekao S.A zgromadziliśmy okazały zbiór dzieł sztuki, którym chcemy się dzielić z szerszą publicznością. W naszej kolekcji znajdują się m.in. obrazy sztalugowe autorstwa Franciszka Maśluszczaka, tj. Las w Barlinku, Park w Maciejewie, Drzewa, Prześwit w lesie oraz Było Pięknie. Najnowszy film jest kolejnym z cyklu produkcji poświęconych artystom, których twórczość jest związana z bankiem lub naszymi zbiorami. Okazały dorobek artystyczny oraz sposób postrzegania świata przez Franciszka Maśluszczaka warte są docenienia i uwagi. Zapraszam wszystkich na krótką i inspirującą podróż do wyjątkowego świata tego artysty’’– mówi Martyna Nowakowska, Dyrektor ds. Zarządzania Wizerunkiem w Banku Pekao S.A.

Zrealizowany film jest już trzecią produkcją mającą na celu popularyzację sztuki przez Bank Pekao S.A. Wszystkie produkcje powstały we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie. Pierwszy film „Wyspiański w Londynie’’ opowiada o wystawie „Młoda Polska: Ruch Odrodzenia Sztuki i Rzemiosł, 1890–1918”, na której zaprezentowano pastel ,,Bratki’’ Stanisława Wyspiańskiego należącą do banku. Z kolei, w grudniu 2023 roku miała miejsce premiera filmu ,,Barwy światła’’ o twórczości artysty z okresu młodej Polski – Józefa Mehoffera.

Dzieła sztuki na wyciągnięcie ręki

W swoich zasobach bank posiada ponad 1000 dzieł sztuki, z czego część jest dostępnych na stronie Wirtualnej Galerii Sztuki Banku Pekao S.A.. Znajdują się w niej obiekty klasyków, takich jak Jan Matejko, Stanisław Wyspiański, Wojciech Kossak, Julian Fałat, Józef Mehoffer czy Zygmunt Waliszewski. W bogatym spektrum dzieł, znajdują się także prace takich artystów jak: Tadeusz Dominik czy Bożenna Biskupska. Zbiór bogaty jest również w elementy sztuki użytkowej z XIX oraz XX wieku.

Źródło: inf. prasowa Autor: RDC