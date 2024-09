Najlepsze klimatyzatory przenośne – jak wybrać model na upalne dni?

Bardzo ważne jest, aby oszacować, jaka powinna być moc takiego urządzenia . W tym celu najlepiej jest zastanowić się do jakiego rodzaju pomieszczeń będziemy chcieli wykorzystywać taki klimatyzator, ponieważ najprościej jest dobrać moc urządzenia do powierzchni jaką będzie miał obejmować. Klimatyzator, którego moc będzie dużo wyższa niż ta, która jest potrzebna będzie urządzeniem drogi w eksploatacji, a i tak nie poczujemy jego wysokiej mocy chłodniczej. Dodatkowo, z pewnością nie chcemy, aby klimatyzator zużywał więcej prądu niż jest to konieczne.

