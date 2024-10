Małoinwazyjne metody leczenia ortopedycznego i kręgosłupa 28.10.2024 09:05 Problemy ortopedyczne to powszechne zjawisko w społeczeństwie, bez względu na tryb życia. Na bóle kręgosłupa mogą cierpieć zarówno osoby spędzające większość czasu przed komputerem, jak i sportowcy, których elastyczność oraz sprawność spadają z wiekiem.

Na szczęście w przypadku wielu tego rodzaju urazów, pozbycie się dolegliwości nie musi zawsze oznaczać inwazyjnego zabiegu bądź operacji. Istnieje coraz więcej małoinwazyjnych metod, dzięki którym pokonanie bólu może być proste i skuteczne. Najlepiej obrazują to metody leczenie w CRS Clinic. Poznaj je i przekonaj się, czy w bezpieczny sposób możesz wyleczyć swoje problemy zdrowotne.

Powszechne urazy, które możesz wyleczyć w CRS Clinic

U wielu osób, zwłaszcza z wiekiem przybywa źródeł codziennego bólu. Powszechne są liczne schorzenia w obrębie kręgosłupa, jak dyskopatia lędźwiowa, rwa kulszowa czy bóle stawów. Częsta praca przy komputerze może doprowadzić do urazów dłoni i nadgarstka, w tym: zespołu kanału cieśni nadgarstka, zespołu de Quervaina czy przykurczu Dupuytrena.

Niemal w każdej części ludzkiego ciała może dojść do stanów zapalnych lub innych problemów, których efektem jest ból bądź dyskomfort. Tylko w obrębie kolana częstymi urazami są: gonartroza, uszkodzenie łąkotki, uszkodzenie więzadeł pobocznych czy też cysta Beckera. Na szczęście nowoczesne metody leczenia pozwalają pozbyć się dolegliwości bez konieczności przeprowadzania inwazyjnych zabiegów czy operacji. Na przykładzie oferty CRS Clinic poznamy nowoczesne metody radzenia sobie z powszechnymi dolegliwościami.

Barbotaż (barbotage) – nieoperacyjne leczenie zwapnień barku

Wapniejące zapalenie ścięgien stawu ramiennego to częsta przypadłość osób, które na co dzień wykonują wiele powtarzalnych ruchów w obrębie ramienia, co skutkuje nadmiernym obciążeniem dla stawów oraz ścięgien. Wynikające z tego stany zapalne lub innego rodzaju mikrourazy mogą stanowić podstawę do kumulacji złogów wapnia w ścięgnach. Zdiagnozować problem z zwapnieniami może USG, który pozwala dokładnie określić miejsca złogów wapnia.

Barbotaż to jedna z najmniej inwazyjnych metod leczenia zwapnień barku. Co więcej okres rekonwalescencji po zabiegu jest znacznie krótszy niż w przypadku operacji, a pacjent musi stosunkowo szybko wrócić do pełnej sprawności czy aktywności zawodowej. W przypadku barbotażu mniejsze jest także ryzyko wystąpienia komplikacji, natomiast ból spowodowany złogami wapnia znika bardzo szybko. Barbotaż może być skuteczną alternatywą dla leczenia farmakologicznego, a przede wszystkim dla operacji, która wymaga nie tylko dłuższego okresu powrotu do pełnej sprawności, ale często także unieruchomienia barku na dłuższy czas.

Kriolezja kolana – nieoperacyjne leczenie bólu stawu

Choroba zwyrodnieniowa stawów jest niestety niezwykle częstym problemem, zwłaszcza w przypadku osób w średnim lub starszym wieku. Efektem jest przewlekły ból kolana, który może wręcz uniemożliwiać większość aktywności fizycznych. Jeżeli takie metody jak iniekcje, rehabilitacja czy farmakoterapia zawodzą, kriolezja kolana może być skutecznym sposobem na walkę z bólem.

Metoda ta polega na zamrażaniu nerwu, przez co przewodzenie impulsów bólowych do mózgu jest blokowane. Warto jednak zaznaczyć, że proces denaturacji białek w nerwie jest tymczasowy, gdyż z czasem zamrożenie przestaje działać, co z kolei oznacza powrót bólu. Niemniej jeśli leki czy rehabilitacja zawodzą, zyskanie około 12 miesięcy bez bólu jest dla wielu osób znakomitą wiadomością. W porównaniu do tradycyjnych blokad, które działają zazwyczaj kilka tygodni, uzyskanie ponad rocznego efektu to z pewnością atrakcyjne rozwiązanie dla wielu chorych. W CRSClinic zabiegi kriolezji stawu kolanowego wykonują doświadczeni specjaliści, dzięki czemu efekty można odczuć bardzo szybko.

Hydrodekompresja – nieoperacyjne leczenie zespołu cieśni kanału nadgarstka

Z powodu zespołu cieśni kanału nadgarstka nie cierpią wyłącznie pracownicy biurowi. Ta częsta w dzisiejszych czasach przypadłość wiąże się przede wszystkim z regularnym i długotrwałym wykonywaniem tzw. monoruchów, czyli powtarzalnych czynności w obrębie nadgarstka. Do powstania zespołu cieśni kanału nadgarstka mogą doprowadzić także mikrourazy czy jednostkowe przeciążenia. Z problemem tym zmagają się chociażby kobiety w ciąży oraz osoby chorujące na cukrzycę, choroby reumatyczne czy niedoczynność tarczycy.

Jeśli odczuwasz drętwienie i mrowienie dłoni, najczęściej w kciuku, palcu wskazującym, środkowym i połowie serdecznego, a nadgarstek bywa obolały - może to wskazywać na zespół cieśni nadgarstka. Oczywiście problemy z nerwami w tym obrębie mogą mieć różne podłoże, ale jeżeli dolegliwości nasilają się wieczorami, a także występują problemy z czuciem - istnieje spore prawdopodobieństwo wystąpienia tej przypadłości. Jak wówczas temu zaradzić?

Najprostszym rozwiązaniem jest rehabilitacja oraz leczenie farmakologiczne, jednak nie zawsze tego typu działania przynoszą spodziewany efekt. Dlatego coraz więcej osób decyduje się na hydrodekompresję, czyli iniekcję roztworu, którego zadaniem jest zmniejszenie ucisku na nerw poprzez rozprężenie przestrzeni wokół nerwu. Co ważne, po zabiegu chory może wrócić do normalnego funkcjonowania jeszcze tego samego dnia. W CRS Clinic może wystarczyć jedna wizyta i badanie USG, które pozwoli ustalić przyczynę dolegliwości i zastosowanie odpowiednich metod leczenia. Potem pozostaje jedynie monitorować efekty.