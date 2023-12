Kompletny przewodnik krok po kroku do nadawania paczek z InPost 14.12.2023 14:31 W erze cyfryzacji i rosnącego znaczenia handlu elektronicznego, zarówno prywatni nadawcy, jak i właściciele sklepów internetowych, szukają sprawdzonych i wygodnych sposobów na wysyłanie przesyłek. Często zależy im na czasie, bezpieczeństwie przesyłki, a także na prostocie całego procesu. W odpowiedzi na te potrzeby, na rynku pojawiają się różnego rodzaju usługi, które mają ułatwić nadawanie paczek. Jednym z takich rozwiązań jest InPost, firma oferująca nadawanie paczek za pomocą automatów Paczkomat® lub PaczkoPunktów.

Nadawanie przez stronę internetową Szybkie Nadania

Przygotowanie paczki do wysyłki - Pierwszym krokiem w procesie nadawania paczki jest jej odpowiednie przygotowanie. Należy upewnić się, że paczka jest dobrze zabezpieczona, aby zawartość nie uległa uszkodzeniu podczas transportu. W przypadku delikatnych przedmiotów, warto zastosować dodatkowe zabezpieczenia, takie jak folia bąbelkowa, styropian czy papier pakowy.

Wprowadzanie danych odbiorcy i nadawcy - Następnym krokiem jest wprowadzenie danych o odbiorcy i nadawcy. Na stronie internetowej Szybkie Nadania https://inpost.pl/SzybkieNadania/ należy wypełnić odpowiednie pola, podając takie informacje jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, a także adres e-mail. Wszystkie te dane są niezbędne do prawidłowego dostarczenia przesyłki.

Realizacja płatności, drukowanie i naklejanie etykiety - Po wprowadzeniu wszystkich danych, następuje etap realizacji płatności. Można to zrobić za pomocą różnych metod, takich jak płatność online, przelew bankowy czy płatność przy odbiorze. Po zakończeniu tego procesu, otrzymujemy etykietę, którą należy wydrukować i nakleić na paczkę. Etykieta powinna być dobrze widoczna i czytelna, aby kurier mógł łatwo zidentyfikować przesyłkę.

Nadawanie paczki w automacie Paczkomat® lub PaczkoPunkcie - Ostatnim krokiem jest nadanie paczki w wybranym punkcie InPost. Może to być automat Paczkomat® lub punkt obsługi PaczkoPunkt. Wszystko odbywa się za pomocą prostego interfejsu na ekranie dotykowym automatu lub za pomocą aplikacji mobilnej.

Nadawanie przez aplikację InPost Mobile

Wybór opcji nadania w aplikacji InPost Mobile

Aplikacja InPost Mobile to kolejne narzędzie, które ułatwia nadawanie paczek. Po pobraniu i zainstalowaniu aplikacji na swoim smartfonie, wystarczy otworzyć ją i wybrać ikonkę „Nadaj”.

Wprowadzanie danych i wybór metody dostawy - Podobnie jak na stronie internetowej, w aplikacji wprowadzamy informacje o odbiorcy i nadawcy, wybieramy rozmiar paczki oraz sposób dostawy. Aplikacja oferuje też możliwość śledzenia statusu naszej przesyłki.

Realizacja płatności i otrzymanie kodu nadania - Po dokonaniu płatności, otrzymujemy 9-cyfrowy kod nadania oraz kod QR. Są one niezbędne do nadania paczki w automacie.

Nadawanie paczki w wybranym automacie Paczkomat - Z kodem nadania i kodem QR udajemy się do wybranego automatu Paczkomat InPost. Tam, postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie, nadajemy naszą paczkę.

Jak bezpiecznie spakować paczkę?

Dobór odpowiedniego opakowania - Opakowanie to jedna z najważniejszych kwestii podczas nadawania paczki. Powinno być ono odpowiedniej wielkości, aby paczka nie była ani za ciasno, ani za luźno zapakowana. Karton powinien być solidny i nieuszkodzony.

Zabezpieczanie zawartości paczki - Równie ważne jest odpowiednie zabezpieczenie zawartości paczki. Wszystkie przedmioty powinny być dobrze zabezpieczone, aby nie uległy uszkodzeniu podczas transportu. W tym celu można użyć różnego rodzaju materiałów, takich jak folia bąbelkowa, styropian czy papier pakowy.

Solidne zamknięcie paczki i umieszczenie etykiety - Na koniec, paczkę należy solidnie zamknąć, używając do tego mocnej taśmy klejącej. Etykietę, którą otrzymaliśmy po opłaceniu przesyłki, należy nakleić w widocznym miejscu na paczce.

Korzystanie z usług InPost to wygodne i szybkie rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą nadać paczkę. Zarówno strona internetowa Szybkie Nadania, jak i aplikacja InPost Mobile, to narzędzia, które umożliwiają nadawanie paczek w sposób prosty i intuicyjny. Dodatkowo, dzięki możliwości śledzenia przesyłki, mamy pewność, że nasza paczka dotrze do odbiorcy w nienaruszonym stanie i na czas.