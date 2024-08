Kiedy potrzebny jest agregat prądotwórczy?

Agregat prądotwórczy, zwany również generatorem prądu, to urządzenie niezbędne w sytuacjach, gdy potrzebne jest awaryjne lub dodatkowe źródło zasilania. Działa na zasadzie przekształcania energii mechanicznej na elektryczną przy użyciu paliwa. Może to być na przykład olej napędowy, benzyna czy gaz. Agregaty prądotwórcze znajdują zastosowanie w różnych sytuacjach. Wiele osób korzysta z nich na co dzień w domach jednorodzinnych. Inni decydują się na to rozwiązanie przy bardziej wymagających warunkach na placach budowy, festiwalach i miejscach odległych od sieci energetycznych.