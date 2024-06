Jakie modele męskich joggerów styliści polecają na ten sezon? Sprawdzamy 03.06.2024 10:14 Lubisz wyraziste stylizacje, które podkreślają Twój indywidualizm i nieustraszoność? Bojówki męskie to spodnie dla Ciebie. Praktyczne, wygodne i charakterne. Przeznaczone początkowo jako strój wojskowy, z czasem stały się elementem miejskiego stylu. Jakie modele warto wziąć pod uwagę w tym sezonie? Sprawdźmy, co w modzie piszczy.

Wyraź swój charakter wybierając bojówki męskie

Chcesz podkreślić swój buntowniczy charakter i szukasz idealnych joggerów na ten sezon? Dowiedz się, które modele polecają styliści! Sklepy internetowe z odzieżą męską oferują szeroki wybór modnych joggerów: tanie bojówki męskie i oryginalne modele, które wyróżnią Cię z tłumu. Zobacz, które wzory są teraz na topie. Styliści jednogłośnie polecają trzy niezwykle stylowe opcje, które z pewnością przyciągną uwagę i sprawią, że będziesz wyglądać świetnie.

Szerokie bojówki męskie z kieszeniami

Szerokie joggery to absolutny hit tego sezonu. Ich luźny fason zapewnia wygodę i swobodę, a jednocześnie prezentuje się bardzo stylowo. Model ten posiada praktyczne kieszenie, które nie tylko dodają charakteru, ale również są niezwykle funkcjonalne. Takie bojówki męskie przypadną do gustu szczególnie młodszym pasjonatom mody, bowiem szerokie spodnie typu cargo od kilku sezonów wpisują się w topowe trendy miejskiego stylu. Pasują zarówno do casualowych, jak i bardziej wyrafinowanych stylizacji. Wybierz kolorystykę dopasowaną do swojego gustu – od klasycznej czerni po gustowny beż.

Czarne, szerokie bojówki męskie dostępne w sklepie internetowym Denley

Zobacz, jak łatwo wystylizować takie bojówki. Wystarczy, że dodasz do nich białą bluzę w stylu crewneck oraz sneakersy w tym samym kolorze. W ten sposób tworzysz wyrazisty kontrast, a do tego cały strój utrzymany jest w modnych, stonowanych kolorach.

Klasyczne bojówki męskie w kolorze khaki

Jeśli lubisz bardziej dopasowane kroje, zwróć uwagę na joggery o wąskich nogawkach w kolorze khaki. To propozycja idealna dla mężczyzn ceniących elegancję w casualowym wydaniu. Khaki to kolor, który nawiązuje do militarnego stylu. Dzięki temu spodnie można stylizować na dwa sposoby. Po pierwsze, te joggery świetnie sprawdzą się w zestawieniu z gładkim T-shirtem i trampkami. Taka stylówka będzie idealna na spacer po mieście czy niezobowiązujące spotkanie. Jeśli jednak będziesz miał ochotę wystylizować je na eleganckie bojówki męskie, połącz je z bawełnianą koszulą – rozepnij jeden guzik więcej i podwiń rękawy – szybko uzyskasz stonowany, a zarazem odrobinę buntowniczy look, który świetnie sprawdzi się na wiele okazji.

Bojówki męskie w kolorze khaki to kwintesencja stylu militarnego

Dresowe bojówki męskie

Dresowe joggery to propozycja, która zyskuje na popularności z każdym sezonem. Szare bojówki męskie z dodatkowymi kieszeniami to absolutny must-have dla aktywnych mężczyzn. Ich uniwersalność sprawia, że można je nosić na wiele okazji – do biegania, na siłownię czy na co dzień. Dodatkowe kieszenie to praktyczne rozwiązanie dla tych, którzy lubią mieć wszystko pod ręką. Tutaj również masz kilka opcji do wyboru. Takie spodnie dresowe możesz z powodzeniem zestawić z prostym T-shirtem oraz szarą bluzą z kapturem i przednią kieszenią. To połączenie jest zarazem modne i wygodne, bowiem szary total look jest w tym sezonie na topie. Wolisz bardziej casualowe stylizacje? Szare bojówki męskie plus czarny T-shirt to dobre rozwiązanie na zakupy, na spacer z psem czy letnie kino plenerowe.