Jakie kremy warto stosować na podrażnioną skórę? 29.12.2022 12:41 Istnieje wiele czynników, które mogą wpływać drażniąco na skórę, powodując zaczerwienienia i bolesne pieczenie. Słońce, zanieczyszczenia atmosferyczne czy źle dobrane kosmetyki to tylko niektóre z przyczyn powstawania problemów dermatologicznych. Prawidłowa pielęgnacja skóry powinna obejmować jej dogłębne nawilżenie, a dobry krem musi zawierać substancje, które działają łagodząco i przeciwbakteryjnie. A jakie kremy warto mieć w domu, by uporać się z podrażnioną skórą?

Sudocrem - poznaj jego niesamowite właściwości

Sudocrem to kosmetyk o uniwersalnym zastosowaniu i wyjątkowo gęstej konsystencji. W jego składzie można znaleźć bezpieczne substancje, które mogą być z powodzeniem stosowane przez dorosłych, seniorów, alergików i małe dzieci. W opakowaniu Sudocremu można znaleźć między innymi:

hipoalergiczną lanolinę

tlenek cynku

alkohol benzylowy

benzoesan benzylu

Jest to unikalna formuła, która sprawia, że krem ma doskonałe działanie ochronne i kojące. Regularne stosowanie tego kosmetyku powoduje, że skóra jest prawidłowo nawilżona i aksamitnie gładka w dotyku. Sudocrem można stosować na oparzenia słoneczne, podrażnienia po goleniu lub depilacji. Jest to także sprawdzony sposób na walkę z otarciami, pieluszkowym odparzeniem skóry, stanami zapalnymi i reakcjami alergicznymi. Łagodzące, przeciwbakteryjne i przeciwzapalne działanie Sudocremu sprawia, że produkt ten znajduje zastosowanie również w przypadku leczenia opryszczki, łojotoku i odczynów po ukąszeniu owadów.

Jak poprawnie stosować Sudocrem?

Sudocrem jest produktem niezwykle wydajnym. Na podrażnione miejsce wystarczy nałożyć niewielką ilość kremu, a następnie trzeba go delikatnie rozprowadzić. Kosmetyk będzie potrzebował czasu, żeby się wchłonąć. Jeśli bolesne miejsce znajduje się pod ubraniem, to należy poczekać z założeniem bielizny, pieluchy lub odzieży wierzchniej aż substancja wniknie w skórę. W wyjątkowo trudnych przypadkach można stosować Sudocrem nawet kilka razy dziennie. Efekty powinny pojawić się szybko, a jeśli podrażnienie jest bardzo rozległe, to Sudocrem można stosować zamiennie z pudrem dla dzieci. Ten wszechstronny krem warto mieć zawsze w domowej apteczce. W sklepach najczęściej dostępne są opakowania Sudocremu o pojemności 60 g, 125 g, 250 g i 400 g.

Alantandermoline - lekki krem do codziennej pielęgnacji

Alantandermoline to wyjątkowo lekki i łatwy do rozprowadzenia krem z dodatkiem d-pantenolu, który idealnie nawilża podrażnioną skórę. Regularne stosowanie kosmetyku przynosi ulgę i ukojenie oraz uelastycznia wrażliwy naskórek. Jest to produkt całkowicie bezpieczny, z którego mogą wygodnie korzystać alergicy i dzieci w wieku niemowlęcym. W składzie Alantandermoline znajdują się takie substancje aktywne jak alantoina i 5% d-pantenolu, dzięki czemu ten kosmetyk posiada wiele cennych właściwości. Do najważniejszych zalet Alantandermoline można zaliczyć:

działanie łagodzące i ochronne

przyjemne uczucie chłodu po nałożeniu preparatu

skuteczną pielęgnację skóry podatnej na przesuszenie i podrażnienia

przyspieszenie procesów regeneracyjnych naskórka

Krem Alantandermoline można nabyć w wygodnej 50 g tubce, a jego aplikacja jest niezwykle prosta. Przyjemna konsystencja kremu sprawia, że można go z łatwością stosować na każdą część cała. Alantandermoline jest szczególnie polecany osobom ze skórą wrażliwą do codziennego nakładaniu po peelingu, depilacji lub innych drobnych zabiegach kosmetycznych. Krem szybko się wchłania i przynosi ukojenie zaczerwienionej skórze. Jest to kosmetyk, który warto też stosować zaraz po opalaniu lub po wyjściu z basenu, ponieważ umożliwia dogłębne nawilżenie, a alantoina wspiera regenerację naskórka.

Alantandermoline - bezpieczny krem dla całej rodziny

Alantandermoline został przebadany dermatologicznie i uzyskał pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Ten wyjątkowy krem nie zawiera kompozycji zapachowych ani sztucznych barwników, dzięki czemu jest całkowicie bezpieczny i nie uczula. Dodatkowo Alantandermoline nie odbarwia ubrań i nie pozostawia tłustych smug na odzieży. Dlatego rodzice mogą bez przeszkód stosować krem nawet u bardzo małych dzieci. Ważne, by równomiernie rozprowadzić kosmetyk w miejscu powstania zmiany lub na całej powierzchni danej części ciała. Następnie krem musi się wchłonąć, a zabieg można powtarzać kilka razy dziennie w zależności od bieżących potrzeb. Alantandermoline można zamówić w sklepie https://www.superpharm.pl/alantandermoline-15205.html w bardzo atrakcyjnej cenie. Kosmetyk nie jest drogi, a jedno opakowanie wystarcza na 1-3 miesięcy stosowania. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, a tubka z kremem powinna być zawsze szczelnie zakręcona.

Podrażnień skóry nie wolno bagatelizować, ponieważ nieleczone mogą doprowadzić do poważnych problemów dermatologicznych. Dobre kremy z odpowiednim składem szybko poradzą sobie z bardzo rozległymi stanami zapalnymi i przyniosą użytkownikowi upragnione ukojenie. Dlatego warto mieć w domowej apteczce Sudocrem i Alantandermoline, by skutecznie przeciwdziałać odparzeniom, zaczerwienieniom i innym nieprzyjemnym dolegliwościom skórnym.