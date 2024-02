Jak zadbać o włosy po zimie? 19.02.2024 13:09 Zima nie wpływa pozytywnie na nasze włosy. Zmieniające się warunki atmosferyczne i niskie temperatury to tylko początek listy przyczyn pogarszającego się stanu skóry głowy. Sprawdź, jak przywrócić włosom blask po srogiej zimie.

Na początek – pielęgnacja skóry głowy

Po zimie z reguły włosy intensywniej się przetłuszczają. Wynika to z faktu, że niskie temperatury wpływają na zwolnienie procesów gruczołów łojowych. W związku z ociepleniem zaczynają one produkować więcej łoju, co przyczynia się do powstawania łupieżu i uczucia tłustych włosów. Ponadto wystawione na mróz skóra słabiej wchłania składniki odżywcze, co skutkuje osłabieniem cebulek czy zwiększeniem wypadania włosów.

Jeśli odczuwasz takie właśnie skutki zimy, zacznij od zregenerowania skóry głowy. Sięgnij po łagodne szampony, które pozwolą na delikatne oczyszczenie. Raz na tydzień zdecyduj się na intensywne mycie. Aby pobudzić nieco skórę głowy, połącz ten proces z kompleksowym masażem. Możesz również uzupełnić pielęgnację o wcierkę lub serum, które dotrą do cebulek włosa. Wypróbuj przykładowo propozycje od marki OnlyBio.

Odżywienie i nawilżenie włosów po zimie

Nadmierne przetłuszczenie i suche, mroźne powietrze to przepis na matowe i łamliwe włosy. Aby przywrócić im dawny blask, warto postawić na kompleksowe nawilżenie i odżywienie. Bez problemu znajdziesz mnóstwo kosmetyków, które Ci w tym pomogą, jednak kluczowe okazuje się odnalezienie tych dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb.

Na początku pozimowego okresu postaw na produkty skoncentrowane na odbudowie i intensywnej regeneracji. Dzięki temu masz większą pewność, że odżywcze składniki wnikną w głąb włosa, uzupełnią braki, a co najważniejsze – wzmocnią go. Zwróć uwagę, aby przy nadmiernie przetłuszczającej się skórze głowy, unikać nakładania odżywek czy masek na skalp. Delikatnie rozkładają kosmetyki na długości włosa i pozwól im się powoli wchłonąć.

Odżywienie i nawilżenie to klucz do odzyskania idealnego stanu włosów. Nie warto jednak polegać tylko na kosmetykach działających od zewnątrz. Postaraj się połączyć kompleksową pielęgnację ze zdrową dietą. W ten sposób zadbasz o skórę głowy również od środka.

Codzienna stylizacja włosów – jak dbać o zdrowe włosy?

Niezależnie od pogody chcesz mieć idealną fryzurę i nic w tym dziwnego. Po zimie włosy jednak nie są w najlepszej kondycji, aby poddawać je różnym drastycznym stylizacjom. Z tego powodu warto na jakiś czas odłożyć lokówkę czy prostownicę. Jeśli natomiast musisz je wykorzystać do układania włosów, sięgnij po odpowiednią ochronę przed wysokimi temperaturami.

Puszące się i łamliwe włosy nie są estetyczne, więc warto o nie zadbać, gdy tylko zauważysz pogorszenie się ich stanu. W tym celu sięgaj po kosmetyki z odżywczą formułą i gwarantujące pewne nawilżenie. Podczas stylizacji natomiast stosuj produkty wygładzające, których działanie wzmocnisz poprzez regularne nakładanie odżywczego serum na włosy. Kompleksowa ochrona oraz pielęgnacja pozwolą Ci wkrótce na cieszenie się lśniącymi i gęstymi kosmykami.