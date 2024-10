Jak wybrać profesjonalny piec do pizzy dla restauracji lub pizzerii? 29.10.2024 09:38 Wybór odpowiedniego pieca do pizzy dla restauracji lub pizzerii to ważna decyzja, która mocno wpływa na jakość serwowanych posiłków, a także efektywność pracy i prestiż restauracji. Przede wszystkim musisz zdecydować, jaki potrzebujesz rodzaj pieca do pizzy. Po drugie, weź pod uwagę jego wydajność, pojemność, dostępną przestrzeń w lokalu, a także swoje możliwości finansowe. Nie bez znaczenia jest również szybkość nagrzewania, energooszczędność, materiał wykonania i to, na jaką skalę działa Twój lokal. Zastanów się, czy piec będzie służył tylko do wypieku pizzy i czy chcesz, aby Klienci widzieli sprzęt. Jak łatwo można zauważyć, jest to dość złożony proces decyzyjny, ale trafny wybór na pewno się opłaci i wprowadzi Twoją restauracje na wyższy poziom gotowania.

Dlaczego wybór odpowiedniego pieca do pizzy ma kluczowe znaczenie?

Rola pieca w jakości pizzy

Piec do pizzy ma kluczowy wpływ na smak i konsystencję pizzy, a składa się na to kilka czynników. Profesjonalne piece do pizzy wypiekają w temperaturach na poziomie 350-500 stopni Celsjusza, co pozwala osiągnąć chrupiące ciasto i delikatne dodatki. Z kolei szybki czas pieczenia, nawet do 60-90 sekund w piecach opalanych drewnem, pozwala na równomierne wypiekanie i zachowanie świeżości. Liczy się także równomierne nagrzewanie powierzchni, co wpływa na smak pizzy, a dobrym przykładem są tutaj piece z kamieniem szamotowym lub ceramicznym. Dobry piec do pizzy pozwala także na upieczenie ciasta o idealnej teksturze, na co główny wpływ ma odpowiednio wysoka temperatura. Niepowtarzalny aromat i zapach pizzy to także zasługa najlepszego sprzętu, takiego jak na przykład piece opalane drewnem. Zaawansowane funkcje pieca pozwolą Ci na kontrolę całego procesu i dostosowanie go do rodzaju pizzy.

Wpływ na efektywność pracy i czas przygotowania potraw

Piec do pizzy w oczywisty sposób zwiększa efektywność pracy w lokalach gastronomicznych, a szczególnie tam, gdzie pizza jest głównym daniem. W ciągu kilku minut można upiec większą liczbę potraw, a tym samym obsłużyć wielu Klientów. Precyzyjna kontrola temperatury pozwala przygotować powtarzalne posiłki takiej samej jakości, bez ryzyka przypalenia lub niedopieczenia ciasta. W lokalach gdzie są profesjonalne piece do pizzy, kucharze mogą uwolnić trochę swojego czasu i skupiać się na jakości potraw, a nie na sprawach technicznych.

Znaczenie pieca w kształtowaniu wizerunku restauracji/pizzerii

Wysokiej jakości sprzęt taki jak piec do pizzy, na pewno przyciąga Klientów, którzy docenią wyjątkowe doznania kulinarne. Jeśli jest usytuowany w centralnym punkcie lokali, mogą go oglądać Klienci i tym samym mają większe zaufanie do sposobu przygotowania dań, a także jest swojego rodzaju rytuałem. Tradycyjne piece do pizzy opalane drewnem u wielu Klientów wzbudzają zaufanie do tradycyjnego sposobu przyrządzania potraw, a niepowtarzalny smak jest wizytówką samą w sobie. Goście wracają do lokalu ze względu na wyjątkową jakość pizzy i powtarzalne smaki na wysokim poziomie.

Rodzaje pieców do pizzy – co warto wiedzieć?

Piec elektryczny – zalety i wady

W przypadku pieca elektrycznego do pizzy, ogromna zaleta to jego cena, bo jest on tańszy od pieca gazowego. Poza tym, co jest bardzo ważne, można go rozbudowywać o kolejne moduły. Obsługa takiego pieca jest zazwyczaj dość prosta i można bardzo dokładnie ustawić temperaturę. Piec elektryczny do pizzy zajmuje mniej miejsca, ale trzeba liczyć się z wyższymi kosztami eksploatacji.

Piec gazowy – wydajność i oszczędność energii

Przy stosunkowo wysokiej cenie zakupu, można potem cieszyć się oszczędnościami. Dlaczego? Główna zaleta gazowego pieca do pizzy, to niskie koszty eksploatacji, co ma ogromne znaczenie dla wielu restauratorów. Jeśli masz większy lokal i jesteś w stanie spełnić restrykcyjne wymogi związane z instalacją gazową, możesz wybrać to urządzenie. Należy jednak liczyć się z dość częstymi przeglądami technicznymi.

Piec opalany drewnem – tradycja vs. nowoczesność

Piec opalany drewnem gwarantuje niepowtarzalny aromat potraw. Poza tym umieszczony w centralnym miejscu w lokalu, przyciąga spojrzenia Klientów i wprowadza przyjemny klimat w lokalu. Takie piece są obecnie bardzo modne, ale jednocześnie najdroższe. Trzeba mieć sporo miejsca w lokalu, aby piec się zmieścił, a obsługa tego urządzenia wymaga zaawansowanych umiejętności. Piece opalane drewnem są ekonomiczne i mało awaryjne, co stanowi ogromny plus w codziennym użytkowaniu.

Piece hybrydowe – nowoczesne rozwiązania dla wszechstronnych kuchni

Piec hybrydowy do pizzy to nowoczesne urządzenie, które łączy w sobie zasilanie na gaz i drewno. Połączenie tych dwóch metod zasilania, w efekcie okazuje się ekonomiczne i bardzo przydatne. Na przykład, aby rozgrzać piec, można użyć gazu, a dzięki dopalaniu drewnem utrzymywać stałą temperaturę. Jeśli jest duży ruch w lokalu, szybko zmienisz zasilanie na gazowe. Dlatego jeśli zależy Ci na aromacie potraw i regulowaniu temperatury pieczenia, wybierz piec hybrydowy i ciesz się jakością

Jakie cechy powinien mieć profesjonalny piec do pizzy?

Optymalna temperatura pieczenia

Każdy szef kuchni ma swoje podejście do pieczenia pizzy, ale są pewne zasady dotyczące jej wypieku. Bardzo często najlepszym piecem do wypieku, który daje tradycyjny smak, a pozwoli na osiągnięcie bardzo wysokiej temperatury, jest piec opalany drewnem. Można w nim uzyskać aż 500 stopni Celsjusza, co jest idealną temperaturą do wypieku pizzy. Już nawet w 60-90 sekund jest możliwe upieczenie pysznej pizzy, która ma doskonały smak i konsystencję.

Szybkość nagrzewania i równomierna dystrybucja ciepła

Te dwa parametry mają znaczący wpływ na jakość potraw i wydajność pracy. Nowoczesne piece do pizzy nagrzewają się bardzo szybko w krótkim czasie i w ten sposób pozwalają na szybko obsługę oczekujących. Najszybciej rozgrzewają się modele gazowe i elektryczne i jest to 10-15 minut, w tym czasie mogą osiągać temperaturę 300-400 stopni. Dzięki temu nie ma przestojów w pracy lokalu, piec nagrzewa się wtedy, gdy jest ruch. Równie ważna funkcja to równomierna dystrybucja ciepła, która umożliwia osiąganie takie samej temperatury w całej komorze. Ciasto jest wypiekane równomiernie bez ryzyka utraty jakości.

Materiał wykonania (stal, cegła szamotowa, kamień)

Jeśli chodzi o materiał z jakiego jest wykonany piec do pizzy, to ma on oczywisty wpływ na trwałość, wydajność, a także jakość pizzy. Jednym z rodzajów są piece do pizzy, gdzie wykorzystuje się kamień ogniotrwały, na dnie komory pieczenia, ale nie tylko. Zapewnia on bardzo dobre magazynowanie ciepła, pochłanianie wilgoci z ciasta i utrzymywanie stałej temperatury. Znane są również piece do pizzy ze stali nierdzewnej, która cechuje się trwałością, jest odporna na wysokie temperatury i łatwo się ją czyści. Poza tym stal nierzewna jest odporna na korozję i szybko się nagrzewa. Spotyka się także piece, gdzie stosuje się cegłę szamotową, ten tradycyjny materiał jest używany głównie z piecach opalanych drewnem, ale także w niektórych nowoczesnych modelach. Taka cegła zapewnia bardzo wysokie temperatury i równomierne rozprowadzanie ciepła.

Energooszczędność i ekologiczne rozwiązania

Jest to bardzo ważny aspekt w użytkowaniu urządzeń do wypieku pizzy, ze względu na rosnące koszty utrzymania lokalu i większą świadomość ekologiczną. Producenci pieców do pizzy stosują na przykład izolację termiczną, która ogranicza utratę ciepła na zewnątrz. Poza tym są to precyzyjne systemy kontroli temperatury, które dopasowują zużycie energii do określonych warunków pieczenia. Nowoczesne piece mają funkcję szybkiego nagrzewania się, dzięki temu szybko rozgrzewają się i nie traci się niepotrzebnie energii na rozgrzewanie urządzenia. Warto również wymienić zaawansowane systemy cyrkulacji powietrza, które pozwalają na skrócenie czasu pieczenia.

Łatwość w utrzymaniu i czyszczeniu

Sprzątanie po całym dniu pracy w lokalu gastronomicznym to wyzwanie, bo trzeba to zrobić precyzyjnie i wydajnie. Regularnie czyszczony piec dłużej służy i jest bardziej wydajny. Na przykład piece ze stali nierdzewnej są bardzo łatwe w czyszczeniu i są odporne na korozję. Stosuje się również specjalne powłoki adhezyjne, zapobiegające przywieraniu, a także ruszty ogniotrwałe i wyjmowane elementy. Niektóre piece mają także funkcje samoczyszczenia, które powodują, że resztki jedzenia zamieniają się w popiół lub posiadają panele pochłaniające tłuszcz i brud.

Wybór pieca a rozmiar restauracji/pizzerii

Małe lokale vs. duże restauracje – różnice w potrzebach

Przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę to, czy pizza jest głównym daniem w menu, czy też nie. Jeśli tak, to piec z jedną komorą może okazać się niewystarczający. Wtedy należy zdecydowanie wybrać piec wielokomorowy. Liczy się tutaj wydajność urządzenia, moc, a także ciągłość pracy. Piec do małej restauracji powinien zajmować mało miejsca, ale jest wydajny. Tutaj mogą sprawdzić się piece elektryczne do pizzy, które są łatwe w instalacji i mają dość prostą obsługę. Małe piece elektryczne jednokomorowe to możliwość wypiekania 2-4 pizz jednocześnie. Z kolei do dużej restauracji może sprawdzić się piec gazowy, jako niezwykle wydajny sprzęt, który może mieć wielopoziomowe komory odpowiednie do wypiekania nawet do 12 pizz naraz. Podobnie piec opalany drewnem to dobre rozwiązanie w przypadku dużego lokalu. Jako centralny punkt kuchni, doskonale zaprezentuje się Klientom i zwiększy prestiż miejsca.

Rekomendacje dla lokali z dużym i małym obciążeniem

Jeśli chodzi o lokale z mniejszym ruchem, to piec jednokomorowy lub 2-3 komorowy będzie w zupełności wystarczający na potrzeby takiego miejsca. Podobnie jak elektryczne piece do pizzy, które bardzo szybko się włącza, na przykład tylko wtedy kiedy jest ruch. W lokalu z dużym ruchem może sprawdzić się piec opalany drewnem, bo sposób wykorzystania paliwa jest tu najbardziej efektywny. Taki piec długo się rozpala i pali przez cały czas otwarcia restauracji.

Czy warto zainwestować w więcej niż jeden piec?

Ma to szczególne znaczenie w przypadku lokali, gdzie jest duży ruch i serwuje się różne rodzaje potraw. Jeśli jest bardzo dużo zamówień, zwyczajnie jeden piec może nie mieć takiej pojemności, aby wypiekać odpowiednio dużo pizzy. Z kolei, gdy oprócz pizzy są w menu inne dania, to wtedy tej drugi piec ustawiony na konkretne parametry będzie służył do wypieku na przykład chleba lub mięsa. Kilka urządzeń to większa pewność, gdy jedno z ich ulegnie awarii. Wtedy można uniknąć kłopotliwych przestojów w restauracji. Dwa piece mogą wpływać także na lepsze opanowanie zużycia kosztów energii, bo w przypadku mniejszego ruchu używa się mniejszego pieca, a gdy jest dużo zamówień, włącza się duży i pojemny piec.

Budżet na piec do pizzy – jak planować wydatki?

Cena pieca a jego jakość – na co zwrócić uwagę?

Na cenę wpływa na pewno wielkość pieca. Z pewnością urządzenia jednokomorowe są tańsze, ale nadają się bardziej do małej pizzerii lub gastronomii, gdzie nie ma dużego ruchu. Większość lokali decyduje się jednak na opcję dwu lub trzyosobową, bo pozwala ona na wypiekanie większej ilości pizzy jednocześnie. Oczywiście sa one droższe niż opcja z jedną komorą. Tak samo piece elektryczne i gazowe są uważane za tańsze. Najdroższa opcja to na pewno piec opalany drewnem i zajmuje on dużo miejsca. Z kolei aromat potraw jakie można w nim przygotować, jest ceniony i kojarzy się z domowymi smakami i tradycją. Tak samo jest ekonomiczny w używaniu, co również stanowi ogromny plus, jeśli chodzi comiesięczne koszty utrzymania lokalu.

Koszty instalacji i serwisu

Planując budżet na zakup pieca do pizzy, trzeba brać pod uwagę, że dochodzą do tego koszty instalacji urządzenia, a potem ewentualnego serwisu. Koszty instalacji mogą się różnić, w zależności od urządzenia. Najdroższy będzie koszt pieca gazowego, który wymaga specjalistycznej instalacji. Jeszcze większy, pieca opalanego drewnem, który narzuca konieczność budowy komina w lokalu i spełnienia norm bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W tym zestawieniu najtańsza jest instalacja pieca elektrycznego. Jeśli masz sprawdzonego dostawcę sprzętu, możesz u niego zamówić instalację. W GastroProfit dostaniesz atrakcyjny rabat na usługi serwisowe. Bezpieczniej jest powierzyć ten temat profesjonalistom, którzy wyślą do Ciebie doświadczonych serwisantów.

Długoterminowe oszczędności dzięki wydajnym piecom do pizzy

Należy pamiętać o tym, że jednorazowy duży koszt pieca do pizzy, może się zwrócić w stosunkowo niedługim czasie. Jakość potraw przygotowanych w najlepszych piecach, broni się sama i przyciąga stałych Klientów. Takie są właśnie piece opalane drewnem, które gwarantują najlepszy smak pizzy, a jednocześnie są ekonomiczne, bo paliwo jakiego potrzebujemy jest tańsze niż gaz czy prąd. A jak sytuacja wygląda z innymi rodzajami takich urządzeń? Piece gazowe są bardziej ekonomiczne niż elektryczne, choć droższe w zakupie.

Dodatkowe funkcje i technologie nowoczesnych pieców

Zintegrowane systemy sterowania i automatyzacja

Nowoczesne piece do pizzy to przede wszystkim zaawansowanie sterowanie, które umożliwia przygotowanie idealnej pizzy. Na przykład cyfrowa kontrola temperatury dzięki termostatom i czujnikom, pozwala za każdym razem wypiekać wysokiej jakości pizzę o powtarzalnym smaku. Równomierne rozprowadzanie ciepła to z kolei system cyrkulacji powietrza, który pozwala na wypiekanie ciasta o idealnej konsystencji, bez ryzyka niedopieczenia lub przypalenia. Warto zwrócić uwagę również na wygodne panele dotykowe i zdalne sterowanie za pomocą aplikacji mobilnej.

Programowalne ustawienia dla różnych rodzajów pizzy

Każda pizzeria ma swoje ulubione rodzaje pizzy, które serwuje Klientom, a wypieka się je w określony sposób. Dlatego w tej sytuacji przydatne będą automatyczne programy pieczenia, które samodzielnie dostosują czas i temperaturę pieczenia do wybranego rodzaju pizzy. Dzięki temu kucharz może skupiać się na czymś innym, zamiast na kontrolowaniu temperatury i ustawień.

Funkcje umożliwiające przygotowanie innych potraw (np. chleb, mięsa)

Niektórzy restauratorzy nie skupiają się tylko na serwowaniu pizzy, ale chcą maksymalnie wykorzystać funkcje pieca. Piece do pizzy to uniwersalne urządzenia, które mogą zastąpić inne sprzęty. W piecu do pizzy bez problemu można piec mięso. Steki, jagnięcina czy kurczak będą miały chrupiącą skórkę i soczysty środek dzięki wysokiej temperaturze. Szybkie pieczenie doskonale zamyka pory w mięsie, gwarantując jego soczystość. Tak samo chleb wypiekany w piecu do pizzy zyskuje sobie tradycyjny smak i chrupiącą skórkę.

Gdzie kupić profesjonalny piec do pizzy?

Wybór dostawcy sprzętu gastronomicznego

Jeśli wiesz już jaki sprzęt wybierzesz, kolejny krok to poszukiwanie najlepszego miesiąca, gdzie można go kupić. W każdym regionie możesz znaleźć sprawdzonych dystrybutorów kluczowych dostawców pieców do pizzy, takich jak Moretti Forni, Prismafood, GGF, Hendi, Stalgast czy Gredil. Sprawdź koniecznie czy kanał dystrybucji jest sprawdzony i jakie opinie ma sprzedawca. Jeśli szukasz doświadczonego i sprawdzonego dostawcy sprzętu, skontaktuj się z firmą Gastroprofit. Jest to duży dystrybutor, który działa w branży od 2008 roku. Rozległa znajomość specyfiki branży i problemów restauratorów, dostęp do najlepszego sprzętu i serwisu, a także profesjonalna i pomocna obsługa, to plusy firmy. Do wyboru masz sklep stacjonarny w Krakowie lub sklep internetowy www.gastroprofit.pl.

Rekomendacje od innych właścicieli restauracji/pizzerii

Na pewno znasz innych restauratorów, których możesz zapytać o zdanie. Warto odwiedzić cenione lokale z pizzą i zobaczyć na jakim sprzęcie pracują. Jeśli chcesz przekonać się, jakie są różnice w smakach, to idź na pizzę z pieca opalanego drewnem i przekonaj się czym różni się aromat takiego wypieku od pizzy wypiekanej w piecu gazowym lub elektrycznym. Profesjonalni dystrybutorzy takiego sprzętu znają szczegóły użytkowania poszczególnych rodzajów pieców do pizzy i mogą Ci doradzić, jaki sprawdzi się w Twoim lokalu. Jeśli wybierzesz wiarygodnego i sprawdzonego dostawcę sprzętu gastronomicznego, takiego jak na przykład GastroProfit, możesz liczyć na profesjonalne porady, dostosowane do Twojego biznesu, budżetu i wiedzy pracowników.

Czy warto kupić piec z drugiej ręki?

Na rynku sprzętu gastronomicznego są dostępne piece używane albo takie, które są na stanach magazynowych od dłuższego czasu. W tej sytuacji można negocjować warunki zakupu takiego sprzętu. Pamiętaj jednak o tym, że najważniejsze w procesie zakupowym sprzętu takiej klasy, jest pewne pochodzenie urządzenia. Piece do pizzy to urządzenia narażone na działanie ekstremalnie wysokiej temperatury, która powoduje, że przy niewłaściwym lub nieumiejętnym serwisowaniu sprzętu, ryzyko usterki jest wysokie. Warto zwrócić na to uwagę rozważając zakup sprzętu z drugiej ręki. Jeśli chcesz poświęcić czas na rozwój swojej gastronomii, a nie organizowanie kosztownych napraw, zdecyduj się na nowe urządzenie z gwarancją producenta. Dzięki temu, będziesz mógł skupić się na tym, co ważne.

Podsumowanie – kluczowe aspekty przy wyborze pieca do pizzy

Zbalansowanie budżetu, jakości i funkcjonalności

Wielu restauratorów ma trudności z zaplanowaniem zakupów do lokalu, bo na sukces całości wpływa bardzo wiele czynników. W tej sytuacji pomoże doświadczony sprzedawca sprzętu gastronomicznego, który doskonale zna sprzęt i bieżące problemy właścicieli takich lokali jak pizzerie czy restauracje. Weźmie pod uwagę Twój planowany budżet, ilość miejsca w lokalu, ruch w restauracji, a także to jakie rodzaje pizzy lub innych potraw będziesz serwować. Nie bez znaczenia są też późniejsze koszty eksploatacji, które przekładają się na rachunki za energię. To wszystko musisz wziąć pod uwagę, zanim wyposażysz lokal.

Jak piec do pizzy wpływa na sukces pizzerii?

Piec do pizzy ma kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o powodzenie całego biznesu. Ciasto wysokiej jakości, idealnie wypieczone, chrupiące, podane szybko, zachwyci każdego Klienta. Pizza jest takim daniem, gdzie jakość ciasta i sposób jego wypiekania znacząco wpływa na wrażenia smakowe. Nawet najprostsza pizza z kilkoma składnikami, zyska sobie wyjątkowy smak, jeśli będzie wypieczona w sprawdzonym piecu do pizzy. Dlatego planując wyposażenie pizzerii, musisz oprzeć jej sukces na wysokiej jakości, profesjonalnym piecu do pizzy. Oszczędności w tym zakresie odbiją się na renomie lokalu, dlatego musisz zwrócić uwagę przede wszystkim na jakość tego urządzenia i sprawdzoną markę.