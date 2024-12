Jak przygotować domowe SPA na jesienny relaks? 13.12.2024 10:33 Jesień to czas, kiedy chętniej zostajemy w domu, relaksując się przed telewizorem czy czytając ulubioną lekturę. Mamy więcej wolnego, dzięki czemu możemy bardziej o siebie zadbać. Dobrym pomysłem dla osób, które chciałyby kompleksowo się zatroszczyć o siebie, będzie domowe SPA. Jak przygotować je w domowym zaciszu?

Kompleksowa pielęgnacja całego ciała

We własnym domowym SPA możesz przeprowadzić zabiegi, które poprawią kondycję twojej skóry, umożliwią relaks dla ciała i ducha. Mogą być ukierunkowane na zregenerowanie skóry po letnim opalaniu i kąpielach morskich, pozbycie się przebarwień i przywrócenia jej odpowiedniego poziomu nawilżenia. Z drugiej strony możesz przygotować ciało do wyzwań, jakie stawia przed nim zimowa aura. Możesz zaplanować zabiegi ukierunkowane na twarz, włosy oraz całe ciało. Do tego sprawdzą się wysokiej jakości kosmetyki marki Phlov, dostępne na stronie phlov.com, skomponowane z wykorzystaniem precyzyjnie dobranych składników.

Dzięki nim zadbasz we właściwy sposób o potrzeby swojej skóry jesienią. Stanie się ona jędrniejsza, bardziej elastyczna i odżywiona. Dobierz kosmetyki do potrzeb swojej cery.

SPA dla twarzy

Twoja twarz potrzebuje odpowiedniego wsparcia przed zimą. Oczyść ją z wykorzystaniem np. symbiotycznej pianki oczyszczającej CLEANSING FOAM z ekstraktami z kolibła egipskiego, gipsówki i orzechów shikakai. Kosmetyk ten nie uszkadza naturalnej bariery hydrolipidowej skóry. Zapewnia odpowiednie nawilżenie, a dodatek prebiotyku i probiotyku wspiera i chroni jej naturalną mikroflorę.

Kolejnym krokiem w pielęgnacji twarzy jest złuszczanie skóry, co pozwoli zapomnieć o przebarwieniach i niedoskonałościach. Możesz użyć w ramach pielęgnacji w domowym SPA 10-minutowej terapii złuszczającej SKIN-EXPOSED od Phlov. Kosmetyk poprawi koloryt skóry, przyspieszy jej odnowę i odblokuje pory.

Jesień może być czasem na regenerację cery. Idealne nawilżenie zapewni ultra-nawilżający krem adaptogenny HYDRO CREAM. Zawiera kompleks roślinnych adaptogenów, wspierających naturalne zdolności obronne skóry.

Jesienne SPA dla włosów

Z marką Phlov możesz zorganizować SPA nie tylko dla cery, ale również dla włosów. Wyszczotkuj je szczotką HER BRUSH, następnie wykorzystaj oczyszczającą maskę ALL BY MY HAIR czy nawilżający szampon HAIR IN THE GAME oraz nawilżającą odżywkę WIN-HAIR TAKES IT ALL. Zabieg pozwoli ci zachować je w doskonałej kondycji.

Kompleksowe zabiegi dla całego ciała

Skóra całego ciała w ramach jesiennego SPA wymaga oczyszczenia. Możesz wykorzystać do tego celu żel do mycia z efektem mikrozłuszczającym ENERGY PUNCHY! od Phlov, który doda ci energii. Poprawi przenikalność i skuteczność dalszych etapów pielęgnacji skóry. Produkt skutecznie usuwa zanieczyszczania i chroni przed działaniem stresu oksydacyjnego.

Szorstkość skóry, utrata blasku i przebarwienia posłoneczne to wystarczające powody dla zabiegów złuszczających. Dobierz odpowiedni dla siebie peeling, który będzie w stanie usunąć martwe komórki naskórka, np. peeling botaniczny z różową glinką Scrub Me Up!. Nie obciąża on skóry, a zawarte w nim drobinki cukru i różowa glinka dostarczą jej cennych mikroelementów oraz wygładzą ją. Peeling ten jest bogaty w składniki odżywcze, witaminy i kwasy tłuszczowe zawarte w maśle shea i w oleje, dlatego doskonale sprawdza się w pielęgnacji ciała.

Na koniec sięgnij po balsamy Phlov o działaniu nawilżającym. Wcześniej wykonane zabiegi oczyszczania i złuszczania przygotowują skórę do tego, by jeszcze lepiej chłonąć cenne składniki. Możesz sięgnąć po balsam z technologią lipo-transformacji Yo-Yo De-Activator, czy balsam wzmacniający efekt treningu Burn, Burn Now!, jeśli chcesz wspierać treningi i dietę odchudzającą.

Domowe SPA z wykorzystaniem odpowiednio dobranych dla ciebie kosmetyków pielęgnacyjnych i regeneracyjnych sprawi, że powitasz zimę zrelaksowana, a twoja skóra będzie doskonale odżywiona.