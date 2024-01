Jak podnieść ceny w sklepie internetowym i nie stracić klientów? 08.01.2024 11:21 Podnoszenie cen w sklepie internetowym czasami doprowadza do utraty klientów. Jednak w dobie inflacji stałe utrzymywanie cennika na jednym poziomie może sprawić, że sprzedawca będzie musiał dopłacać do biznesu. Jakie jest wyjście z takiego impasu? W celu zadbania o ciągłość i rentowność działalności trzeba wprowadzić podwyżki tak, aby nie odstraszyć konsumentów. Jak to zrobić?

Czy podwyżki cen zawsze odstraszają klientów?

Podnoszenie cen w sklepie internetowym nie jest łatwe. Wszystko dlatego, że e-konsumenci są bardziej wyczuleni na zmiany stawek i łatwo mogą zrezygnować z jednego dostawcy na rzecz innego. Wynika to z możliwości bezproblemowego oraz szybkiego porównania cenników różnych sprzedawców w sieci.

Niemniej warto pamiętać, że podwyżki nie zawsze muszą odstraszać konsumentów e-commerce. Jeśli sklep zyskał już uznanie i ma swoich stałych klientów, to istnieje mniejsze ryzyko dużego spadku liczby zamówień po wzroście cen.

Wszystko dlatego, że powracający nabywcy mają wyższą tolerancję na takie zmiany. Na ich decyzje zakupowe nie wpływa już tylko chęć zapłacenia jak najniższej kwoty, ale i przywiązanie do sklepu czy zaufanie do sprzedawcy.

Jednak nie każdy sklep funkcjonuje w e-commerce na tyle długo, aby zdążył wyrobić sobie renomę wśród konsumentów. W przypadku takich przedsiębiorstw podnoszenie cen może być trudniejsze do przeprowadzenia bez utraty klientów. Nie jest to jednak misja niemożliwa do wykonania.

Jak podnieść ceny i zachować klientów?

Inflacja jest odczuwalna dla każdego, także dla sprzedawców ze świata e-commerce. Aby biznes nie przynosił strat, czasami konieczne jest podnoszenie cen usług lub produktów w sklepie internetowym – jak zacząć to robić? Oto kilka porad, które ułatwią wprowadzenie podwyżek bez znacznej utraty klienteli.

Odpowiednia komunikacja to podstawa

Wzrost cen nigdy nie będzie dla klientów czymś przyjemnym. Dlatego podczas podnoszenia opłat za produkty lub usługi w e-sklepie trzeba zadbać o odpowiednią komunikację na ten temat.

Przemilczenie zmian cenowych wbrew pozorom nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Jeśli wzrost opłat będzie niewielki, to konsumenci mogą nie zauważyć różnicy. Jednak większe podwyżki zostaną szybko dostrzeżone i prawie na pewno wywołają oburzenie wśród kupujących.

Obruszenie będzie wynikało nie tylko z nowej ceny, ale i samodzielnego odkrycia zmiany stawki. Dlatego w celu zminimalizowania negatywnych odczuć konsumentów, warto zawczasu uprzedzić ich o planowanych podwyżkach za pośrednictwem newslettera, social mediów czy banerów na stronie internetowej sklepu. Takie komunikaty zmniejszą liczbę czynników, które mogą zdenerwować klienta i zniechęcić go do dokonania zakupu.

Aby informowanie o wprowadzeniu podwyżek przyniosło pożądany efekt (ostrzegło klientów, ale jednocześnie ich nie odstraszyło), trzeba wykorzystać odpowiednie techniki komunikacyjne. Przykładowo, zamiast mówić wprost o podniesieniu cen, warto komunikować o dostosowaniu stawek do obecnej sytuacji rynkowej czy podyktowaniu ich przez wyższe ceny materiałów/gazu/paliwa.

Tego typu komunikacja będzie stanowiła pewnego rodzaju usprawiedliwienie dla wprowadzania podwyżek i tym samym pomoże zminimalizować niezadowolenie klientów.

Gorzka pigułka i słodki cukierek – jak odczarować podwyżki cen przy pomocy rabatów?

Aby zabezpieczyć się przed utratą klientów podczas podnoszenia cen w sklepie internetowym, warto jednocześnie wprowadzać specjalne oferty, gratisy do zamówień czy kody rabatowe. Może to brzmieć trochę nielogicznie – w końcu promocje obniżają zysk, a głównym założeniem zmiany cennika jest podniesienie przychodów.

Jednak warto pamiętać, że wprowadzanie dobrze przemyślanych akcji promocyjnych potrafi przynieść naprawdę spore korzyści. W końcu rabaty mają moc zachęcania do zakupów i to często nieplanowanych lub większych niż zakładane. Tę zależność można dobrze zaobserwować na przykładzie Black Friday, który jest prawdziwym świętem zakupowym.

Zatem jakie niespodzianki warto zaproponować klientom sklepu internetowego, aby osłodzić im podwyżki cen? Dobrym pomysłem jest wprowadzenie gratisów po przekroczeniu pewnej kwoty zamówienia. Mogą to być dodatki o relatywnie niedużej wartości. Klienci ucieszą się z każdego darmowego produktu.

Zawsze warto powołać się też na bezpłatne próbki lub cukierki, które sprzedawcy umieszczają w paczce z zamówieniem. Taka drobna, ale miła niespodzianka sprawia, że klienci lepiej zapamiętują sklep i chętniej do niego wracają.

Dobrym rozwiązaniem jest również wprowadzenie kodów rabatowych za zapisanie się do newslettera. Nawet zniżka o wartość 10% dla wielu osób jest wystarczającym powodem do dokonania zakupu. Oferując taki rabat, sklep nie traci dużo, a zyskuje nową osobę w swojej bazie kontaktów. Dzięki działaniom mailingowym można później zachęcić ją do kolejnych zakupów.

Podwyżki cen a spłata ratalna lub odroczona

Opcja rozłożenia opłat na raty jest znana oraz powszechnie stosowana w e-sklepach już od wielu lat. Natomiast płatności odroczone dopiero zyskują na popularności zarówno wśród sprzedawców, jak i klientów. Na czym polega to rozwiązanie?

Odroczenie spłaty umożliwia kupno wybranego produktu bądź usługi bez uiszczania należności za zamówienie w momencie składania zlecenia. Termin zapłaty zostaje przesunięty w czasie (zwykle o 30 dni). Dzięki temu klient może dokonywać zakupów bez zaburzania swojej płynności finansowej i nawet wtedy, gdy nie ma na koncie wystarczającej ilości pieniędzy.

Przy podnoszeniu cen w sklepie internetowym warto zadbać o to, aby klienci mieli dostęp nie tylko do tradycyjnych form płatności (przelewów natychmiastowych czy opłat za pobraniem), ale również do opcji odroczenia zapłaty lub podziału wartości koszyka na raty. Dzięki temu konsumenci są bardziej skłonni do realizacji kosztowniejszych zakupów.