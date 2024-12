Jak mądrze wybrać kredyt hipoteczny? Praktyczny przewodnik dla kredytobiorcy 19.12.2024 13:28 Długoterminowa pożyczka w banku często pozwala na sfinansowanie kosztownej inwestycji, np. budowy lub kupna nieruchomości. Decyzję o zaciągnięciu takiego zobowiązania trzeba jednak dokładnie przemyśleć i przede wszystkim sprawdzić szczegóły dotyczące ofert, które mogą się znacznie różnić w poszczególnych placówkach. Na co zwracać uwagę i jak wybrać mądrze, czyli możliwie najkorzystniej i bezpiecznie? Podpowiadamy!

Jak można porównać dostępne oferty kredytów hipotecznych?

Kredyty hipoteczny, jako pożyczka celowa, najczęściej służy do pokrycia kosztów kupna lub budowy nieruchomości – domu czy też mieszkania. Niekiedy można sfinansować nim również kosztowny remont. Natomiast jednym z głównych zabezpieczeń dla banku jest wpis hipoteczny do Księgi Wieczystej (KW) konkretnej nieruchomości. Banki stosunkowo chętnie udzielają kredytów hipotecznych, bo odsetki spłacane przez kredytobiorców są dla nich zyskiem. Często więc można spotkać ofertę, która będzie atrakcyjna również dla pożyczkobiorcy. Instytucje finansowe, jak większość firm, szukają klientów. Niektóre są skłonniejsze do większego ryzyka, inne pozostają ostrożne podczas ustalania warunków umowy kredytowej. Tym samym udając się do różnych banków, z pewnością spotkasz się z odmiennymi propozycjami, nawet w obrębie tego samego banku.

Pierwszym krokiem podczas mądrego podejmowania decyzji powinna być analiza nie ofert, a własnych możliwości finansowych. Trzeba się zastanowić, na jakie zobowiązanie stać nas obecnie i w przyszłości. Zaciąganie możliwie najwyższego kredytu nie zawsze jest korzystne, bo istotnie obciąża domowy budżet. Podczas planowania inwestycji warto więc myśleć przyszłościowo i pozostawiać sobie spory margines bezpieczeństwa.

Dopiero po wstępnym sprawdzeniu swojej zdolności kredytowej warto przejść do kolejnych kroków. Pomocnym narzędziem służącym do porównania poszczególnych ofert może okazać się internetowa porównywarka kredytów hipotecznych. Po wyborze kilku optymalnych rozwiązań można złożyć wniosek. Warto zrobić to w kilku placówkach, co daje większe szanse porównania ofert, które ostatecznie zawsze są przygotowywane przez banki indywidualnie dla każdego klienta.

Na co zwracać uwagę, wybierając kredyt hipoteczny?

Jeśli kredytowanie ma być dla Ciebie korzystne, to musisz zwracać uwagę na szczegóły. To, ile będzie Cię kosztował kredyt hipoteczny, zależy przede wszystkim od:

Marży banku – to stała część oprocentowania ustalana indywidualnie przez bank, która stanowi jego zysk z udzielonego kredytu. Jest ona doliczana do wskaźnika referencyjnego (np. WIBOR) i razem tworzy całkowite oprocentowanie kredytu. Marża jest określana w umowie kredytowej i zazwyczaj pozostaje niezmienna przez cały okres spłaty, chyba że przewidziano inaczej.

Rodzaju oprocentowania – może być okresowo stałe lub zmienne. W pierwszym przypadku przez określony czas, zwykle 5 lat, rata pozostaje równa. W drugim jej wysokość zależy od wahań stopy procentowej i oznacza, że wysokość rat będzie zależeć od sytuacji na ryku finansowym. Niemniej jednak wbrew pozorom ta opcja bywa korzystniejsza cenowo w porównaniu do rat stałych (w zależności od wspomnianej, aktualnej sytuacji na rynku).

Innych opłat i prowizji – banki mogą, ale nie muszą pobierać dodatkowych opłat, np. za udzielenie kredytu, jego wcześniejszą spłatę, ewentualne zmiany w umowie, ubezpieczenia itp.

RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania) – wskaźnik ten sugeruje koszty, jakie wynikają z zaciągnięcia kredytu. Uwzględnia oprocentowanie (marżę i stopę), a także wspomniane koszty dodatkowe. Daje on jaśniejszy obraz kredytów i ułatwia ich porównanie.

Niemniej ważna jest Twoja zdolność kredytowa i wysokość posiadanego wkładu własnego. Wiedz, że informacje dotyczące kredytów, udostępniane przez banki na stronach internetowych, nie gwarantują, że taki właśnie kredyt otrzymasz. Jeśli masz wysoką zdolność do zaciągnięcia kredytu, możesz też negocjować z bankiem warunki umowy. Mogą one być inne także w zależności m.in. od okresu kredytowania czy wspomnianego rodzaju oprocentowania. Zawiłości w tej kwestii, jak również ofert bankowych do sprawdzenia jest sporo. W wyborze może pomóc Ekspert Finansowy, który analizuje nawet kilkadziesiąt ofert, przedstawia te najoptymalniejsze dla danej osoby i ułatwia sprawne przejście przez proces ubiegania się o kredyt hipoteczny, procesując Twój wniosek kredytowy równoczeście w 2-3 bankach z najlepsza ofertą.

Olimpia Siedlaczek

Ekspert Finansowy NOTUS