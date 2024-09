Jak działa i jak obsługiwać tempomat w samochodzie?

Tempomat to dedykowany sterownik przepustnicy, który montuje się w pojeździe w celu zwiększenia kontroli nad parametrami jazdy i utrzymywania stałej prędkości . Jest to możliwe bez ingerencji kierowcy w postaci naciskania na pedały gazu i hamulca. To bardzo wygodne rozwiązanie, które ułatwia podróżowanie oraz redukuje zmęczenie kierowcy. Stosowane jest zwłaszcza na dłuższych trasach i na drogach szybkiego ruchu, gdzie nie ma dużej liczba skrzyżowań i świateł, na których trzeba by się zatrzymywać lub zwalniać.