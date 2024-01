Ile kosztuje rejestracja spółki? 25.01.2024 13:44 Rejestrując nową spółkę, możemy jeszcze nie dysponować bardzo dużym kapitałem, a co za tym idzie, dążyć do ograniczenia kosztów związanych z całą tą procedurą. W takim razie, jakich wydatków należy się spodziewać? Od czego zależy koszt rejestracji spółki?

W zależności od tego, jak dokładnie będzie przebiegać rejestracja spółki https://ksiegowosc-dla-spolek.pl/rejestracja-spolek, mogą różnić się koszty takiego procesu. Pewne wydatki są stałe, niezależnie od miejsca, dla innych lokalizacja może być istotnym czynnikiem.

Oprócz samych wydatków związanych z formalnym założeniem spółki warto także pamiętać o (w przypadku spółek kapitałowych) instytucji kapitału zakładowego. Prawo określa jego minimalną wysokość dla poszczególnych typów podmiotów. Na przykład w przypadku bardzo popularnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będzie to 5000 złotych.

Dla spółki komandytowo-akcyjnej próg wynosi 50 tys. zł, natomiast dla spółki akcyjnej 100 tys. zł. Prosta spółka akcyjna również ma minimalny kapitał zakładowy, ale najmniejszy wkład, jaki można wnieść, to zaledwie 1 złoty, de facto jest to więc podmiot, który może być niemalże pozbawiony kapitału zakładowego.

Kiedy już zdecydujemy się na konkretny rodzaj spółki (warto w tym zakresie zasięgnąć porady prawnika i eksperta ds. księgowości), przyjdzie pora na dopełnienie prawnych obowiązków, czyli zgłoszenie nowego podmiotu do wymaganych organów. W tym zakresie trzeba dokonać rozróżnienia na dwa możliwe tryby rejestracji: metodę tradycyjną (papierową) i zdalną.

Założenie spółki metodą tradycyjną

Zarejestrowanie spółki w sposób tradycyjny wiąże się z kilkoma różnymi typami opłat. Przede wszystkim trzeba uiścić opłatę sądową w stałej wysokości 500 złotych. Oprócz tego pojawia się kwestia taksy notarialnej (jako że umowę spółki należy w takim przypadku zawrzeć przed notariuszem), której wysokość będzie zależna od kapitału zakładowego, zapłacić będzie trzeba też za wypisy. Do tego dochodzi także opłata za ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w stałej wysokości 100 zł.

Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że sporządzenie umowy spółki zakładanej w formie tradycyjnej to zadanie dla prawnika, co będzie wiązać się z dodatkowymi kosztami. Ich wysokość zależy od wielu czynników: wspomnianej już lokalizacji (usługi kancelarii w większych miastach mogą być bardziej kosztowne), poziomu skomplikowania umowy, a także dokładnego zakresu usługi (oprócz samego sporządzenia umowy przydać się może także m.in. zasygnalizowane wcześniej doradztwo w zakresie doboru odpowiedniej formy prawnej). Próby przygotowania umowy spółki na własną rękę, bez niezbędnego doświadczenia i wykształcenia, mogą skończyć się niepotrzebnymi problemami. Lepiej, aby sprawą zajął się dobry radca prawny lub adwokat, który pomógł w stworzeniu niejednego podmiotu. Szczególnie jeśli mamy do czynienia ze skomplikowanym przypadkiem i potrzebne będzie zawarcie w umowie spółki dedykowanych rozwiązań, odpowiednich na przykład dla przedmiotu działalności tworzonej spółki.

Rejestracja spółki w trybie S24

Rejestracja spółki poprzez system S24 powstała w odpowiedzi na potrzeby współczesnych przedsiębiorców, którzy chcieli zakładać tego typu podmioty szybciej i łatwiej. Odbywa się ona zdalnie, za pomocą odpowiednich stron internetowych i faktycznie pozwala oszczędzić czas, jednak wiąże się także z pewnymi ograniczeniami (m.in. nie mamy pełnej dowolności co do treści umowy spółki).

W pierwszej kolejności trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, że w trybie S24 można zakładać tylko część spółek, a mianowicie spółkę jawną, komandytową, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz prostą spółkę akcyjną. Jeśli zdecydujemy się na tę opcję, możemy liczyć na oszczędności względem rejestracji w trybie tradycyjnym.

Na koszty, które trzeba uwzględnić, składają się następujące opłaty:

sądowa za wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – 250 zł,

za ogłoszenie pierwszego wpisu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - 100 zł,

manipulacyjna operatora płatności.

Nie ma konieczności udawania się do notariusza, w związku z czym odchodzi aspekt taksy notarialnej. Co więcej, w takim trybie umowy nie tworzy się od zera, a jest ona generowana na podstawie wyborów w formularzu internetowym. Mimo to warto, aby procesem zakładania podmiotu zajął się profesjonalista — radca prawny lub adwokat. Niekiedy nawet nie będzie się to wiązało z żadnymi dodatkowymi opłatami (np. w przypadku, gdy skorzysta się z usług księgowych firmy, która „w pakiecie” oferuje właśnie bezpłatną rejestrację spółki w trybie S24).