Ginekolog a ciąża – jak ważne są wizyty u specjalisty? 27.02.2024 14:35 Gdy test ciążowy wskazuje dodatni wynik, emocje kobiety przeplatają się ze sobą niemal w nieskończoność. Zastanawiając się nad tym, co robić dalej, w pierwszej kolejności warto umówić wizytę u ginekologa. Podczas niej możliwe stanie się bowiem ostateczne potwierdzenie lub wykluczenie istnienia ciąży. By ciąża miała szansę przebiegać prawidłowo i fizjologicznie, przyszła mama powinna znajdować się pod ścisłą kontrolą specjalisty położnictwa i ginekologii przez całe 9 miesięcy. W tym czasie ginekolog wykonuje i zleca wiele badań. Stale monitoruje stan zdrowia kobiety i nienarodzonego dziecka rozwijającego się w jej łonie. Dzięki systematycznym wizytom u specjalisty można ponadto wcześnie wykryć wszelkie anomalie w rozwoju dziecka.

Ginekolog, który prowadzi ciążę kobiety, zwykle jest tym samym lekarzem, do którego udawała się ona wcześniej w celach profilaktycznych lub leczniczych, choć nie zawsze. Ciąża to czas, gdy zdrowa kobieta odbywa najwięcej wizyt ginekologicznych w stosunkowo krótkich odstępach czasowych. Ma również długą listę badań zleconych do wykonania. Często kobiety nie wiedzą, w jaki sposób przygotować się do koniecznych badań, co wzbudza u nich nieuzasadniony lęk i dodatkowy niepokój. Warto zatem wcześniej dowiedzieć się, dlaczego systematyczne wizyty u ginekologa podczas ciąży są istotne i w jaki sposób przebiegają.

Kiedy zgłosić się do ginekologa? Konsultacja ginekologiczna kobiety w ciąży

Jak podają wytyczne Narodowego Funduszu Zdrowia, pierwsza wizyta zdrowej kobiety w ciąży u ginekologa powinna odbyć się do 10. tygodnia ciąży. To okres 6 tygodni od daty spodziewanej miesiączki, która się nie pojawiła. Optymalnym terminem, w jakim ginekolog powinien obejrzeć ciężarną pacjentkę, jest czas pomiędzy 2. a 4. tygodniem od daty spodziewanej miesiączki. To jednocześnie czas od 6 do 8 tygodni od ostatniej miesiączki. Do 10. tygodnia ciąży pacjentka powinna bowiem mieć już wykonany całościowy panel biochemicznych badań z krwi i moczu.

Czy na wizytę ginekologiczną w ciąży kiedykolwiek może być za wcześnie? Niektóre kobiety zgłaszają się do lekarza niemal niezwłocznie w przypadku braku spodziewanej miesiączki. Oczywiście pacjentka zostaje wówczas zbadana i zleca się wykonanie dodatkowych badań, ale nie jest to optymalny moment np. do wykonania badania USG. W 5-6 tygodniu ciąży obraz uwidoczniony podczas badania może bowiem być niejednoznaczny. Należy powtórzyć je zatem po upływie 2-3 tygodni. Niezwłoczna wizyta u lekarza konieczna jest jednak w przypadku podejrzenia ciąży i występowania wszelkich niepokojących objawów, jak np. nadmierne bóle brzucha czy plamienia. Wcześniej do lekarza powinny zgłosić się również kobiety chorujące przewlekle oraz mające więcej niż jedno poronienie w wywiadzie lub ich przeszłe ciąże przebiegały w sposób powikłany.

Jak przygotować się do pierwszej wizyty u ginekologa w ciąży?

Do wizyty u lekarza ginekologa fizycznie nie trzeba specjalnie się przygotowywać. Wystarczy codzienna dbałość o higienę. Depilacja pozostaje kwestią indywidualną i decyduje o niej kobieta wedle własnych preferencji. Do pierwszej wizyty u ginekologa w ciąży dobrze jest jednak przygotować się pod kątem potrzebnych danych medycznych. Warto zatem znać odpowiedzi na potencjalne pytania, jakie może skierować do kobiety ginekolog. Podczas wywiadu z pacjentką zapyta on m.in. o datę poprzedniej miesiączki, ewentualne dolegliwości, poprzednie ciąże, choroby przewlekłe, przebyte operacje i zabiegi oraz przyjmowane leki. Podczas wizyty lekarz ginekolog wykona badania, ale nie tylko. To również odpowiedni czas na rozwianie wszelkich wątpliwości pacjentki i odpowiedź na nurtujące ją pytania.

Badanie ginekologiczne i cytologia u pacjentki w ciąży a zdrowie układu rozrodczego

Czym zajmuje się ginekolog podczas wizyt kobiet ciężarnych w gabinecie ginekologicznym? Po wywiadzie lekarskim lekarz wykonuje badanie ginekologiczne i badanie cytologiczne. Wymaz z szyjki macicy powinien zostać pobrany u każdej kobiety w ciąży przynajmniej raz. Badanie to może być wykonane na dowolnym etapie rozwoju ciąży. Zwykle lekarz przeprowadza je już podczas pierwszej wizyty ciężarnej. Pobór materiału do badań odbywa się w sposób identyczny jak u kobiet, które nie są w ciąży. Lekarz posługuje się w tym celu szczoteczką. Po pobraniu może (ale nie musi) wystąpić u kobiety delikatne plamienie, które nie musi stanowić powodu do niepokoju. Po cytologii ginekolog może wykonać badanie wewnętrzne szyjki macicy oraz palpacyjnie ocenić wielkość macicy.

Diagnostyka i profilaktyka, czyli USG, KTG, badania z krwi i moczu – po co zleca je lekarz ginekolog?

Innym badaniem, jakie wykonuje ginekolog u ciężarnych kobiet, jest biocenoza pochwy. Jego celem jest ocena czystości pochwy w celu wykluczenia ewentualnych infekcji lub ich potwierdzenia i wdrożenia odpowiedniego leczenia. Najbardziej znanym badaniem i powszechnie kojarzonym z okresem ciąży u kobiety jest ultrasonografia (USG ginekologiczne). To badanie całkowicie bezpieczne dla matki i płodu, nieinwazyjne, pozwalające skutecznie i szybko ocenić prawidłowość rozwoju dziecka. Lekarz może przeprowadzić to badanie w dwojaki sposób – przezpochwowo oraz przez powłoki brzuszne. Podczas ciąży wykonuje się minimum trzy badania ultrasonografem. To USG wczesnej ciąży, USG połówkowe (badanie prenatalne) i USG trzeciego trymestru.

Kardiotokografia, czyli badanie KTG, to badanie oceniające tętno płodu oraz aktywność skurczową macicy. W zdrowej i fizjologicznie przebiegającej ciąży wykonuje się je dopiero w dniu porodu. Przed porodem należy je zastosować w przypadku możliwości porodu przedwczesnego lub w przebiegu ciąży powikłanej. Śródciążowe KTG wykonuje się w trzecim trymestrze.

Kilka razy w trakcie ciąży ginekolog położnik zleca również wykonanie badań z krwi i moczu pacjentki. Na każdym etapie rozwoju ciąży inne badania stają się konieczne i wymagane. Wśród nich wymienia się przede wszystkim ogólną morfologię, badania hormonów tarczycy, poziomu glukozy, oznaczenie grupy krwi i oznaczenie przeciwciał odpornościowych. Konieczne jest wykonanie również doustnego testu obciążenia glukozą. Coraz powszechniejszym badaniem wykonywanym u ciężarnych jest też badanie wolnego płodowego DNA. Z kolei ogólne badanie moczu zleca się zwykle co wizytę.

Niepokojące objawy w ciąży – kiedy zgłosić się na dodatkowe badania do specjalisty?

Głównym wskazaniem do wykonania dodatkowych badań, zwłaszcza inwazyjnych, jest zwiększone ryzyko wystąpienia wad wrodzonych u płodu i wad chromosomalnych stwierdzone po badaniu USG oraz testach biochemicznych. Czasami wskazaniem do ich wykonania może być wiek kobiety lub powikłania poprzednich ciąż. Zwykle wykonywane są w warunkach ambulatoryjnych i kobieta po ich przeprowadzeniu może bezpiecznie wrócić do domu.

Do specjalisty z zakresu położnictwa i ginekologii można (a nawet trzeba) zgłaszać się pomiędzy wyznaczonymi terminami wizyt w ciąży, zwłaszcza w przypadku zauważenia niepokojących dolegliwości. Należą do nich przede wszystkim plamienia i krwawienia w ciąży, bóle podbrzusza i brzucha, bolesne skurcze. Warto pamiętać również o istocie diagnostyki popularnych schorzeń narządów płciowych u kobiet. Niektóre pacjentki w czasie ciąży są szczególnie narażone na infekcje i zapalenia.

Ginekologia to nie tylko prowadzenie ciąży – jakie choroby leczy ginekolog?

W czasie ciąży możliwe i konieczne jest skuteczne leczenie chorób narządów rodnych kobiety. Również w przypadku ciężarnych pacjentek istotna jest ich profilaktyka i dbałość o terminowe wykonywanie potrzebnych badań oraz utrzymanie odpowiedniego poziomu higieny intymnej.

Ginekolog to lekarz nie tylko dla przyszłych matek. Jaką pomocą służy ginekolog pacjentkom, które nie są w ciąży? Dzięki tej specjalizacji kobiety leczą niepłodność, przygotowują się do zajścia w ciążę, stosują antykoncepcję. Zapobiegają także rozwojowi groźnych schorzeń układu płciowego, w tym również nowotworów. Badania wykonywane u lekarza specjalisty mają charakter diagnostyczny – są istotne zatem nie tylko w czasie rozwoju ciąży. Jeszcze przed zajściem w ciążę kobieta powinna być w stałym kontakcie z ginekologiem, zgłaszając się raz na rok na kontrolne badanie ginekologiczne. Do lekarza powinny zgłosić się również młode kobiety przed rozpoczęciem współżycia oraz nastolatki po wystąpieniu pierwszej miesiączki.

Ginekolog to lekarz zajmujący się ogólnym zdrowiem intymnym kobiety w każdym wieku, a więc również diagnostyką, wykrywaniem i leczeniem chorób żeńskiego układu rodnego. Wykonuje konieczne zabiegi ginekologiczne, a specjaliści w zakresie ginekologii estetycznej oferują także usługi kosmetyczne i poprawiające jakość satysfakcji seksualnej. Niektóre z nich są szczególnie często wybierane przez pacjentki po porodach (również traumatycznych).