Geopost rozszerza usługi międzynarodowe dla dostaw poza domem, łącząc 28 krajów w Europie 21.06.2024 16:36 Geopost rozwija swoją usługę dostaw poza domem, która staje się coraz bardziej powszechna wśród e-konsumentów. W 2023 roku aż 44% zwykłych e-konsumentów preferowało dostawę w punktach odbioru i skrytkach, wzrost o 5 punktów procentowych w porównaniu z wynikami z 2022 roku. Geopost, poprzez swoją sieć Pickup, zbudował jedną z największych i najgęściej rozwiniętych sieci dostaw poza domem w Europie, obejmującą 110,000 punktów odbioru.

Kluczowe dane

Rosnąca popularność dostaw poza domem: 44% regularnych e-kupujących wybiera odbiór w punktach poza domem, co świadczy o rosnącej popularności tego rozwiązania.

Rozbudowana sieć: Geopost posiada 110,000 punktów odbioru, w tym skrytki i punkty paczkowe, co czyni ją jedną z najgęstszych sieci dostaw poza domem w Europie.

Paneuropejska dostępność: Dzięki doświadczeniu Geopost w dostawach międzynarodowych, konsumenci i nadawcy mają dostęp do jednej z najbardziej rozwiniętych sieci dostaw poza domem w 28 krajach.

Dynamiczny rozwój rynku

Z ostatnich badań barometru E-shopper Geopost wynika, że 51% regularnych e-kupujących korzysta z więcej niż jednego miejsca dostawy, a 44% preferuje opcje dostaw poza domem. Wzrost popularności tych usług jest napędzany przez elastyczność i przystępność cenową, jakie oferują. W 2023 roku dostawy do skrytek i punktów paczkowych wzrosły o 3 i 4 punkty procentowe, stanowiąc odpowiednio 23% i 24% wszystkich miejsc dostaw.

Geopost i jego marki handlowe, takie jak DPD, Chronopost, BRT, SEUR i Speedy, znacząco zwiększyły swoją obecność na rynku dostaw poza domem. W 2023 roku firma zanotowała 25% wzrost liczby dostarczanych przesyłek poza domem w porównaniu do 2022 roku, a międzynarodowe dostawy poza domem wzrosły o 43%.

Strategiczna wizja

Alberto Navarro, EVP i COO Europy w Geopost, podkreśla, że dostawy poza domem są kluczowym elementem strategii biznesowej firmy. „Jesteśmy dumni, że jesteśmy jednym z pionierów w tej dziedzinie, osiągając ponad 100,000 punktów Pickup. Będziemy kontynuować inwestycje w naszą sieć dostaw poza domem, aby sprostać potrzebom i oczekiwaniom naszych klientów w całej Europie”.

Innowacyjne rozwiązania

Geopost kładzie nacisk na innowacje, aby zaspokoić rosnące oczekiwania konsumentów. Wśród najnowszych wdrożeń znalazły się wielofunkcyjne skrytki, umożliwiające wymianę świeżych produktów, rezerwację skrytek oraz skrytki zasilane energią słoneczną. Firma wprowadza także koncepcję przymierzalni w punktach odbioru paczek, która jest testowana w Niemczech, Chorwacji i Polsce.

Aby ułatwić proces zwrotów, Geopost opracował etykietę bez papieru, umożliwiającą konsumentom złożenie paczki w najbliższym punkcie odbioru lub skrytce przy użyciu jedynie kodu QR lub PIN. Opcja ta jest już dostępna w 14 krajach i będzie stopniowo wdrażana w całej Europie.

Wzrost znaczenia sieci Pickup

Sieć Pickup Geopost, z 110,000 punktami odbioru w Europie, jest jedną z najgęstszych i najbardziej rozbudowanych sieci dostaw poza domem na rynku. W wielu krajach europejskich Geopost jest jednym z największych graczy na rynku dostaw poza domem, w tym we Francji (19,000 punktów Pickup), Hiszpanii (6,000 punktów), Włoszech (8,800 punktów z Fermopoint), Niemczech (8,000 punktów Pickup), Wielkiej Brytanii (11,000 punktów Pickup) i Skandynawii (11,000 punktów dzięki strategicznej współpracy Geopost z grupą PostNord).

Szybki rozwój skrytek

Skrytki również szybko zyskują na popularności w Europie. Geopost przyspiesza swoją strategię skrytek i oferuje teraz prawie 23,000 skrytek, co stanowi wzrost o 11,000 skrytek w porównaniu do końca 2022 roku. Udział skrytek w sieci będzie nadal rosnąć w nadchodzących latach, co jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie konsumentów na elastyczne i wygodne rozwiązania dostaw.

Korzyści dla e-kupujących i sprzedawców

Geopost wspiera potrzeby klientów, oferując szeroki wachlarz rozwiązań dostosowanych do lokalnych preferencji. Dzięki swojej paneuropejskiej wiedzy i możliwościom, Geopost zapewnia jedną z najrozleglejszych sieci dostaw poza domem i do domu w 28 krajach europejskich. To rozwiązanie przynosi korzyści zarówno e-kupującym, którzy mogą korzystać z większej elastyczności i wygody, jak i sprzedawcom, którzy mogą dotrzeć do szerszego grona klientów w całej Europie.

Podsumowanie

Geopost dynamicznie rozwija swoją sieć dostaw poza domem, odpowiadając na rosnące potrzeby i oczekiwania konsumentów. Dzięki 110,000 punktom odbioru w 28 krajach, firma oferuje jedną z najbardziej rozbudowanych i gęstych sieci dostaw poza domem w Europie. Inwestycje w innowacje, takie jak wielofunkcyjne skrytki i etykiety bez papieru, podkreślają zaangażowanie Geopost w dostarczanie nowoczesnych i wygodnych rozwiązań dla e-kupujących. Firma kontynuuje swoje wysiłki, aby sprostać wymaganiom rynku i wspierać rozwój e-commerce w całej Europie.