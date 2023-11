Garaż blaszany, garaże blaszane - czy zyskują na popularności? 21.11.2023 11:03 Garaż blaszany, garaże blaszane coraz częściej wybierane są przez kupujących. Kiedyś takie garaże były kojarzone jako niezbyt estetyczne, czy najprostsze z możliwych. Jednak obecne modele garaży blaszanych świetnie wkomponują się w aranżacje działki oraz są niezwykle funkcjonalne. Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się więcej.

Garaż blaszany - prawdziwa prostota

To co wyróżnia garaże blaszane to ich prostota. Nieskomplikowane projekty sprawiają, że tego typu garaże są proste w montażu, co jest ich wielką zaletą. Żeby zbudować tego typu garaż potrzebne będzie posiadanie stalowych kątowników, ściany z blachy płaskiej czy kołki rozporowe. Żeby instalacja była prawidłowa, niezbędne jest posiadanie właściwego podłoża, czyli najlepiej wylewki betonowej. To pozwoli na wyrównanie powierzchni i umożliwienie trwalszego przymocowania konstrukcji.

Takie blaszane garaże mają też inne zalety. Bez problemu można je dopasować do naszych indywidualnych potrzeb. Poza tym, że producent garaży blaszanych wymaga wskazania minimalnych rozmiarów, to wielkość garażu może być dowolna. Taki nowoczesny garaż blaszany może pomieścić nie tylko samochód, ale również można tam stworzyć przydomowy warsztat. Prostota konstrukcji blaszanej ma jeszcze jedną zaletą, jakim jest łatwość rozbiórki. Jest to ważne w przypadku chęci przearanżowania działki.

Garaże blaszane - jakie jeszcze mają zalety?

W przypadku produkcji garaży blaszanych warto zwrócić uwagę na estetykę. Jeszcze parę lat temu takie garaże nie kojarzyły się z czymś ładnym, gdyż dawniej liczyła się głównie funkcjonalność. Dzisiaj tego typu garaże są wykonywane w sposób estetyczny dla wzroku. Garaże wykonane z wysokiej jakości materiałów łatwo dopasują się do elewacji budynku. Takie garaże można dopasować również kolorystycznie do naszych indywidualnych potrzeb.

Cennik garaży blaszanych nie należy do wygórowanych. Na budowę garaży ceglanych trzeba mieć odłożoną konkretną kwotę pieniędzy. Ten rodzaj konstrukcji sprawdzi się kiedy chcemy wydać dużą kwotę na materiały budowlane. Jednak będą one odporniejsze na uszkodzenia mechaniczne. Ceny garaży blaszanych zaczynają się od 2500 złotych, więc możliwe jest to, by zakupić tanie garaże blaszane. Ostateczny koszt zależy od potrzeb inwestora, jednak nie będą te modele droższe niż te wzniesione z pustaków.

Montaż garażu blaszanego

Garaż blaszany dawniej kojarzył się z metalowymi skorupami. Obecnie takie garaże można nawet ocieplać, dzięki czemu bez problemu można stworzyć dogodne warunki do przechowywania samochodu oraz innych potrzebnych narzędzi. Z kolei bramy garażowe można wyposażyć nawet w automatyczne systemy otwierania, co wyjątkowo ułatwia korzystanie z nich. Ich funkcjonalność można też polepszyć przy pomocy zamontowania oświetlenia wewnątrz garażu.

Tego typu garaże też można zamienić w pomieszczenia gospodarcze, gdzie można przechowywać różnego rodzaju narzędzia. Mogą być zaprojektowane według własnych potrzeb. Obecnie można swój garaż ocieplić, wyposażyć w automatycznie zamykaną bramę, można też przewidzieć okno czy boczne drzwi wejściowe.

Garaże blaszane na posesji jakie mają zalety?

Zarówno garaże blaszane, garaże drewniane czy murowane posiadają wady i zalety. Dużo zależy od tego, jakie są nasze osobiste potrzeby. Garaż blaszany jest najtańszy oraz całkiem lekki. Poprawnie zamontowany może stać przez wiele lat. Zapewni znakomitą ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Nie ma też problemu związanego z montażem. Więcej informacji na temat tych garaży można znaleźć na stronie www.maritom.pl.