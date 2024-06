Drewniane, rattanowe, metalowe... Jakie krzesła ogrodowe wybrać? 04.06.2024 11:12 Piękna pogoda sprzyja wypoczynkowi na dworze. Zachęca też do wyposażania balkonów, tarasów i przestrzeni wokół domu w nowe meble ogrodowe, na których będzie można się zrelaksować. Podczas urządzania stref wypoczynkowych, nie można pominąć wygodnych krzeseł. Jak je wybrać? Z jakiego materiału powinny być wykonane dobre krzesła ogrodowe? Podpowiadamy!

Drewniane krzesła ogrodowe – uniwersalny wybór

Drewniane meble ogrodowe cieszą się ogromną popularnością od lat. Dodają przestrzeni uroku, ciepła i naturalnego piękna. Drewno jest materiałem bardzo trwałym, który świetnie odnajduje się w aranżacjach rustykalnych, skandynawskich, eklektycznych i wielu innych. Z łatwością można więc dopasować meble ogrodowe zarówno do klasycznych, jak i do nowoczesnych stylów.

Krzesła ogrodowe z drewna są wytrzymałe, stabilne i uniwersalne. Można zachować ich oryginalny, naturalny wygląd, a do tego dobrać wygodne poduszki, by zwiększyć komfort użytkowania. Jedyną ich wadą może być konieczność szczególnej pielęgnacji. Drewniane meble ogrodowe wymagają regularnej konserwacji w postaci impregnacji i olejowania, by zachować ich pierwotny wygląd. Tak zabezpieczone będą z powodzeniem służyły przez wiele lat, niezależnie od warunków atmosferycznych.

krzesła ogrodowe – naturalne i oryginalne

Krzesła ogrodowe z rattanu to dobry wybór dla osób, które cenią sobie lekkość, elegancję i naturalne materiały. Ręcznie plecione meble przyciągają uwagę, są oryginalne i stanowią doskonałe uzupełnienie stref wypoczynkowych. Trzeba jednak pamiętać o regularnej pielęgnacji, podobnie jak w przypadku drewna.

Popularną alternatywą dla krzeseł rattanowych są modele wykonane z technorattanu, czyli z tworzywa sztucznego. Jest ono wyjątkowo wytrzymałe na różne warunki pogodowe. Krzesła technorattanowe łatwo też utrzymać w czystości. Można spokojnie zostawiać je na dworze, bez obaw o to, że ulegną zniszczeniu, np. pod wpływem deszczu czy mocnych promieni słonecznych. Takie meble niemal idealnie przypominają wyglądem swoje rattanowe odpowiedniki, co oznacza, że widać na nich plecionkę. Dzięki takiemu oryginalnemu designowi, krzesła technorattanowe pasują do wielu aranżacji.

Metalowe krzesła ogrodowe – solidne i trwałe

Metalowe krzesła do ogrodu to częsty wybór osób, które lubią nowoczesny i minimalistyczny design. Przeważnie są wykonane z aluminium, stali nierdzewnej lub żeliwa. Są wyjątkowo trwałe i odporne na warunki atmosferyczne, dzięki czemu z pewnością będą zakupem na lata. Trzeba jednak pamiętać o tym, by zabezpieczać je przed korozją.

Bywa, że krzesła metalowe nie są w 100% wykonane jedynie z metalu. Często do ich produkcji wykorzystuje się również drewno, np. na siedzisko i oparcie. Wówczas należy zadbać o konserwację i olejowanie. Chcąc nieco ocieplić design metalowych krzeseł, ale też zwiększyć komfort użytkowania, warto dokupić do nich wygodne poduchy.

Plastikowe krzesła ogrodowe – zróżnicowane i ekonomiczne

Kiedyś plastikowe krzesła do ogrodu kojarzyły się z niską jakością. Dziś już na szczęście tak nie jest. Wśród mebli ogrodowych jest ogromny wybór modeli, które są mocne, wytrzymałe i odporne na warunki atmosferyczne. Wiele z nich wyróżnia się również oryginalnym designem. Główną zaletą krzeseł plastikowych jest to, że są bardzo zróżnicowane wizualnie. Można dopasować je właściwie do każdego stylu.

Co więcej, krzesła ogrodowe plastikowe są lekkie, łatwe w utrzymaniu czystości i nie trzeba ich konserwować. Jeśli zostaną zabrudzone, wystarczy przetrzeć je mokrą ściereczką. Nie trzeba ich też chować na noc do domu. Są również mobilne. Bez problemów można je przenosić w inne miejsce bez pomocy drugiej osoby.

Krzesła do ogrodu – jak je wybrać?

Wybór odpowiednich krzeseł ogrodowych zależy od indywidualnych preferencji, stylu aranżacji, ale i budżetu. Nie można jednak pominąć w tym materiału, z którego zostały one wykonane, bo od niego często zależy trwałość mebli.

Drewniane krzesła dodają naturalności, są uniwersalne oraz stabilne, ale trzeba je konserwować i olejować. Łatwo jednak odświeżyć ich wygląd, jeśli zmieni się wizja aranżacji ogrodu. Wystarczy przemalować je specjalną farbą do drewna.

Modele rattanowe pięknie się prezentują, są lekkie, dodają przestrzeni uroku i ciepła, jednak podobnie jak w przypadku drewna, trzeba wyjątkowo o nie dbać. Krzesła ogrodowe metalowe są solidne, wytrzymałe, łatwo utrzymać je w czystości. Czasem może być konieczne pokrycie ich środkiem zabezpieczającym przed korozją.

Krzesła ogrodowe plastikowe są ekonomicznym, ale wcale nie gorszym wyborem. Te wykonane z wysokiej jakości tworzywa, np. modele technorattanowe, doskonale się prezentują, są oryginalne i świetnie odnajdują się w otoczeniu zieleni. Nie trzeba też specjalnie ich konserwować.

Wybierając krzesła do ogrodu, warto zwrócić uwagę na przestrzeń. Jeśli pozostałe meble są już kupione, nowe powinny do nich pasować. Szczególnie ważny jest stół, a raczej jego wysokość. Krzesła powinny być idealnie dobrane do blatu, by jedzenie posiłków było komfortowe. Warto też zadbać o akcesoria zwiększające komfort wypoczynku, czyli wspomniane wcześniej poduchy. Te oryginalne dodatki mogą być ciekawym uzupełnieniem aranżacji strefy relaksu w ogrodzie lub na tarasie.