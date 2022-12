Dowiedz się, jak otrzymać zwolnienie lekarskie przez internet lub telefon 21.12.2022 09:38 Nagła choroba zmogła Cię do tego stopnia, że nie masz siły wstać z łóżka, a wizyta w gabinecie lekarskim jest niemożliwa? Skorzystaj z porady medycznej online. Podczas wirtualnej wizyty lekarz będzie mógł wystawić e-zwolnienie i wypisać niezbędne recepty, a to wszystko bez wychodzenia z domu.

L4 bez wizyty w gabinecie lekarskim

Jeśli złe samopoczucie zabiera Ci chęci i siły do pracy, a Twój lekarz rodzinny nie ma dla Ciebie czasu, skorzystaj z porady medycznej online. Dzięki niej możesz otrzymać zwolnienie lekarskie, nie wychodząc z własnego domu, a nawet z łóżka.

Zwolnienie lekarskie online to idealne rozwiązanie, gdy choroba zaatakuje znienacka, uniemożliwiając normalne funkcjonowanie. Dzięki temu nie musisz obdzwaniać przychodni i szukać wolnego terminu u lekarza. Wystarczy, że masz pod ręką telefon lub dostęp do internetu, i możesz umówić się na wirtualną wizytę do jednego spośród prawie 400 lekarzy z 20 specjalizacji. Nie potrzebujesz do tego żadnego skierowania, a teleporada odbędzie się już w ciągu najbliższej godziny. Nie musisz się do niej specjalnie przygotowywać, wystarczy, że znajdziesz ciche miejsce, w którym nikt Ci nie będzie przeszkadzał, będziesz miał przy sobie numer PESEL i listę leków, które przyjmujesz. Lekarz na podstawie pogłębionego wywiadu i Twoich dolegliwości podejmie decyzję o wystawieniu e-zwolnienia i wypisze receptę. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie https://www.welbi.pl/l4-online/.

Zwolnienie lekarskie, potocznie nazywane L4, w formie elektronicznej (e-ZLA) trafi prosto do Twojego pracodawcy, nie będziesz musiał więc martwić się o jego dostarczenie. Wystawioną w systemie e-receptę będziesz mógł zrealizować w każdej aptece, podając specjalny kod i swój PESEL. To wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Wszelkie informacje na temat wizyty i dokumenty wystawione przez lekarza będą dostępne na Twoim koncie pacjenta.

Konsultacja online to nieocenione ułatwienie, gdy nagle rozchoruje się dziecko i musisz z nim zostać w domu. Tu także dzięki jednemu telefonowi będziesz mógł otrzymać zwolnienie lekarskie i bez przeszkód opiekować się maluchem.

Zwolnienie lekarskie online – zalety

W przypadku nagłej choroby wizyta w stacjonarnym gabinecie lekarskim bywa problematyczna. Nie zawsze da się ją umówić na konkretny dzień, a nawet gdy to się uda, mimo złego samopoczucia jesteś zmuszony wyjść z domu i odwiedzić przychodnię. Tam nierzadko czeka na Ciebie kolejka, a w kolejce inni chorzy ludzie. Nie są to sprzyjające warunki dla Twojej, i tak już osłabionej, odporności. Taka wizyta generuje stres, koszty, ryzyko nasilenia nieprzyjemnych objawów oraz naraża Cię na utratę czasu, który mógłbyś spędzić, kurując się w domowym zaciszu.

Wirtualna porada medyczna jest doskonałą alternatywą dla stacjonarnej wizyty w gabinecie. Nie musisz się obawiać o koszt konsultacji online, gdyż jest on mniejszy niż prywatna wizyta u lekarza, nie musisz także płacić za transport do przychodni. Wszelkie informacje na temat zwolnienia lekarskiego, łącznie z jego datą i zaleceniami, znajdziesz na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na Internetowym Koncie Pacjenta.