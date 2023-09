Dlaczego warto zarejestrować znak towarowy? 15.09.2023 10:36 Kiedy prowadzisz działalność musisz myśleć o wszystkim - klientach, rynku, konkurencji, budowaniu przewagi itd. Czy pomyślałeś również o bezpieczeństwie swoich pomysłów i m.in. rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym? Poniżej znajdzie dodatkowe informacje co da Ci takie rozwiązanie.

Od czego zacząć, czyli jak zastrzec znak towarowy?

Rejestracja znaku towarowego jest to proces, który składa się z kilku etapów. Jednak zanim zgłosisz nazwę lub logo firmy do Urzędu Patentowego upewnij się czy owe oznaczenie może zostać uznane jako znak towarowy. Niestety musisz wiedzieć, że nie każdą nazwę czy znak graficzny można zastrzec w urzędzie. Przed zgłoszeniem wniosku o rejestrację należy dokonać ważnego kroku, którym jest wstępna analiza znaku towarowego. Takie badanie polega na szczegółowej analizie Twojej nazwy firmy pod kątem zdolności rejestracyjnej znaku. Osoba dokonująca analizy bada dokładnie tzw. bezwzględne przesłanki odmowy rejestracji znaku, których wystąpienie powoduje odrzucenie wniosku rejestracyjnego. Takimi przesłankami są min. opisowość czy rodzajowość znaku. Podczas wstępnej analizy znaku badający nazwę lub logo firmy zwraca uwagę również na względne przesłanki odmowy rejestracji znaku towarowego, czyli sprawdza podobieństwo i identyczność do znaków już zgłoszonych lub zarejestrowanych. Dobrze dokonana wstępna analiza znaku jest jednym z najważniejszych zadań, które na Ciebie czekają. Jeżeli chcesz sprawdzić czy Twoja nazwa bądź logo firmy spełniają wszystkie warunki potrzebne do rejestracji znaku towarowego - skontaktuj się z nami. Odpowiemy na Twoje pytania i sprawdzimy zdolność rejestracyjną Twojego znaku.

Czy rejestracja znaku towarowego jest dla Ciebie czyli kto może zarejestrować znak towarowy?

Zastrzeżenia znaku towarowego może dokonać każdy, kto posiada do niego wyłączne prawo czyli jest autorem nazwy, logotypu lub też zakupił prawa do logotypu od jego twórcy. Aby zarejestrować nazwę bądź logo Twojej firmy nie musisz zgłaszać go na prowadzoną działalność gospodarczą. Znak może należeć również do osoby prywatnej. Co więcej o zastrzeżeniu znaku towarowego warto pomyśleć zanim założysz swój biznes. Zgłoszenie nazwy firmy mogą dokonać również spółki cywilne, handlowe, spółdzielnie, stowarzyszenia czyli różne podmioty prawa. Dodatkowo, znak towarowy może być zarejestrowany na kilka podmiotów, w takim przypadku mówimy o tzw. wspólnym prawie ochronnym do znaku towarowego.

Co może być znakiem towarowym czyli co lepiej zarejestrować logo czy nazwę firmy?

Musisz wiedzieć, że rodzajów znaków towarowych jest dużo więcej niż tylko nazwy i loga.

Wśród znaków towarowych można wyodrębnić dwie grupy:

• konwencjonalne

• niekonwencjonalne

Najczęściej zgłaszanymi w Urzędzie Patentowym są znaki konwencjonalne, wśród których wyróżniamy:

• znaki słowne, które składają się z liter, cyfr czy wyrazów. Nie zawierają elementów graficznych. W przypadku zastrzeżenie znaku słownego nie ma znaczenie w jaki sposób został ten znak zapisany, przez co zapewniony jest najszerszy zakres ochrony nazwy firmy.

• znaki słowno-graficzne, które składają się zarazem ze słów jak i grafiki. Zastrzeżenie znaku słowno-graficznego daje ochronę zarazem na słowo jak i jej grafice pod warunkiem wystąpienia tych elementów razem. Jeżeli rejestracja znaku słownego nie jest możliwa wtedy świetną alternatywą jest zgłoszenie właśnie znaku słowno-graficznego.

• znaki graficzne często nazywany sygnetem składają się wyłącznie z grafiki, w ten sposób chroniona jest wizualizacja oznaczenia.

Do znaków niekonwencjonalnych zaliczane są z kolei te nieoczywiste jak kształt np. opakowania, kolor, dźwięk, deseń czy nawet zapach. Wszystko to może chronić Twoją markę w dodatkowych obszarach aniżeli sama grafika czy też nazwa.

Jakie korzyści przyniesie Ci zastrzeżenie znaku towarowego?

Rejestrując znak towarowy otrzymujesz wiele korzyści i przywilejów, które pozwolą Ci stworzyć silną markę. Poniżej znajdziesz kilka z nich, które naszym zdaniem pomogą Ci odnieść sukces w Twoje branży.

1. Rejestrując znak towarowy otrzymasz wyłączne prawo do znaku, które dotyczy danego terenu w danej branży.

2. Masz możliwość umieszczania symbolu R w kółeczku na opakowaniach i produktach, co podnosi prestiż i jakość marki.

3. Możesz uczestniczyć w programach promujących markę poprzez przystąpienie do Strefy Dobrych Marek Allegro oraz Amazon Brand Registry.

4. Zastrzeżony znak towarowy może służyć do optymalizacji podatkowej.

5. W momencie otrzymania ochrony na znak towarowy otrzymujesz prawo do blokowania konkurencji, która Cię kopiuje lub używa Twojego oznaczenia w swoich reklamach.

Myśląc o biznesie warto mieć na względzie jego bezpieczeństwo. I nie chodzi tutaj wyłącznie o dobra materialne. Często zdarza się, że Twoje pomysły na biznes, nazwa czy znak graficzny posiadają potencjał niejednokrotnie porównywalny do posiadanego sprzętu, maszyn czy nawet nieruchomości. Warto więc chronić również ten aspekt działalności i ustrzec się przed kopiowaniem Twoich koncepcji biznesowych.

Często zadawane pytania

Co to jest znak towarowy?

Jest to oznaczenie, które służy do odróżnienie jednego towaru od drugiego. Identyfikuje produkty i usługi danego przedsiębiorcy. Jest podstawą do budowania wizerunku marki.

Ile trwa rejestracja znaku towarowego?

Zastrzeżenie znaku towarowego jest procesem, który zazwyczaj w Polsce trwa od 6-8 miesięcy. Natomiast rejestracja wspólnotowego znaku towarowego może trwać od 5-6 miesięcy.

Jak skorzystać z dotacji na rejestrację znaku towarowego?

Dofinansowanie z Programu SME FUND jest skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy chcą złożyć wniosek o rejestrację znaku towarowego lub wzoru przemysłowego. Przyznany grant ma określony termin ważności i wynosi 75% opłat urzędowych.