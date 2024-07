Czym są świadectwa energetyczne?

Świadectwa energetyczne są dokumentami, które określają efektywność energetyczną budynków. Ich głównym celem jest informowanie właścicieli oraz potencjalnych nabywców lub najemców o poziomie zużycia energii w danym obiekcie. Dzięki temu można ocenić, jak bardzo dany budynek jest energooszczędny i jakie są jego potencjalne koszty eksploatacyjne.

W Polsce świadectwa energetyczne wprowadzone zostały w ramach dostosowywania krajowego prawa do wymogów unijnych. Od 1 stycznia 2009 roku każdy nowo wybudowany budynek, a także budynki podlegające wynajmowi lub sprzedaży, muszą posiadać taki dokument. Jest to istotne narzędzie w promowaniu zrównoważonego budownictwa i dążeniu do redukcji emisji dwutlenku węgla.