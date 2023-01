Canon Store Warszawa - przestrzeń dla wszystkich miłośników foto i filmu 17.01.2023 14:30 Warszawa to miasto niezwykle ważne dla pasjonatów fotografii i wideo. Ze stolicą związani są najwięksi fotografowie i reżyserowie, tacy jak Chris Niedenthal, Tadeusz Rolke czy Andrzej Wajda. Powstawały tu ikoniczne zdjęcia i filmy. Nic więc dziwnego, że właśnie tutaj znajduje się wyjątkowy salon Canon Store Cyfrowe.pl - pierwszy w kraju sklep stacjonarny pod wspólnym szyldem kultowego producenta aparatów i jednego z największych sklepów online ze sprzętem foto-wideo w Polsce. Poznaj to miejsce bliżej!

Co oferuje Canon Store Warszawa?

W Canon Store możesz kupić najnowsze aparaty cyfrowe z serii Canon EOS, obiektywy, kamery i akcesoria tego producenta, ale nie tylko. To również miejsce obcowania ze światem fotografii i filmu. Jeśli chciałbyś obejrzeć i przetestować różnorodne sprzęty czy modele (nawet innych producentów), to jest to miejsce dla Ciebie! Sprawdzisz tu jak działa stabilizacja obrazu, procesor Digic, system Dual Pixel CMOS czy inne systemy przetwarzania obrazu, w które Canon wyposaża swój sprzęt. Dowiesz się także więcej na temat projektorów i drukarek. Profesjonalny zespół doradzi Ci najlepsze możliwe rozwiązania, a także chętnie podzieli się dodatkowymi informacjami.

Czym różni się Canon Store od zwykłego sklepu fotograficznego?

Canon Store początkowo miało tylko stanowić miejsce do swobodnego zapoznania się z ofertą Canon. Z czasem pojawiła się idea, aby pójść o krok dalej i wykreować przestrzeń, gdzie pasjonaci fotografii i filmu będą mogli rozwijać swój warsztat i spotykać się z innymi entuzjastami. Salon podzielono na dwa poziomy, parter zagospodarowano jako część sklepową, a górne piętro jako studio fotograficzne i nagraniowe jednocześnie. Powstała strefa warsztatowo-szkoleniowa, w której odbywają się liczne spotkania z wybitnymi twórcami. Adresowane są one do początkujących, zaawansowanych hobbystów oraz osób zajmujących się tymi dziedzinami profesjonalnie.

Gdzie wyczyścić aparat w Warszawie? Najlepiej w Canon Store!

Sklep Canon Store Cyfrowe.pl daje także możliwość usuwania brudu z aparatów na miejscu. Jeśli w Twoim zestawie znajduje się np. lustrzanka Canon EOS, to możesz tutaj zlecić czyszczenie komory lustra czy matrycy.

Dbanie o sprzęt sprawi, że z pewnością posłuży Ci długie lata. Jak widać nie tylko chęć przetestowania zooma optycznego obiektywu Canon stanowi dobry powód do odwiedzenia warszawskiego salonu. Nawet gdy nie masz jeszcze pretekstu - zajrzyj do Canon Store, to miejsce na pewno Cię nie zawiedzie!